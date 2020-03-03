Москва, 4 марта, 2020, 01:04 — ИА Регнум. В Москве в галерее ARTSTORY открылась выставка «Пустота», на которой демонстрируются работы Владимира Мигачева, краснодарского художника с уникальным стилем.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Городские кварталы изображены на пустых упаковочных коробках для строительных материалов

Владимир Мигачев родился в 1959 году в деревне Кучеряево Орловской области, в детстве с родителями переехал в Краснодар. Там он окончил государственный университет, начал преподавать и заниматься живописью. Сам художник рассказывал, что по окончании художественно-графического факультета, его увлекло абстрактное искусство, которому он оставался верен до середины 90-х годов. После проекта по росписи Рождественского храма в Краснодаре, однако, художник поменял свой подход к искусству: технически, стилистически, а его картины обрели сюжеты.

Владимир Мигачев обратился к попыткам создать «портрет» России, изображая, по словам журналиста Игоря Дудинского,"бескрайные просторы ее средней полосы со всей присущей им неизбывной тоской и сакральной мощью». В какой-то момент привычных красок перестало хватать для воплощения творческого замысла художника, и он стал добавлять инородные элементы. Так, если в пейзаже преобладала земля, он использовал реальную землю для более достоверного и пронзительного изображения. Так родилась уникальная и узнаваемая техника художника.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Городской пейзаж. Фрагмент

Часть нового проекта Владимира Мигачёва составляют масштабные живописные полотна, которые смело можно назвать визитной карточкой художника. Апокалиптические сюжеты разворачиваются на этот раз не только в пространстве лесного массива, но и в кинозале. Но центральной и смыслообразующей частью проекта стала инсталляция «Пустота», которая и дала название предстоящей выставке. Конструкция представляет собой подобие мозаики, деталями которой послужили картонные коробки. Коробки эти, в свою очередь, стали основами для картин — частей большого изображения. Зрителям предстоит блуждать вдоль высоких стен, чтобы обнаружить с оборотной стороны живописные произведения.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Владимир Мигачев с посетителями выставки

Понятие «пустоты» отсылает зрителя к произведению философа-экзистенциалиста Жан-Поля Сартра «Тошнота». Цитаты из этого романа Мигачёв использует в качестве сопроводительных надписей к своей инсталляции, будто граффити на уличных стенах. Пустые коробки заставляют вспомнить реально существующий район Краснодара, неуютный, бессистемно застроенный, словно собранный из подручных хрупких материалов, но тем не менее живущий настоящей, реальной жизнью.

В проекте «Пустота» впервые создается впечатление, что живопись становится вспомогательным элементов творческого замысла художника. На огромных полотнах предстают привычные для художника пейзажи, в которых группы, даже толпы людей представлены обезличенными — они написаны со спины. Они смотрят на слепое пятно экрана, прочесывают пустынные лесные пространства — все это на фоне пейзажа, написанного яркими контрастными красками. У зрителя создается четкое ощущение последствий экологической катастрофы, что неудивительно: все творчество художника пронизано болью за ужасающий экологический и духовный контекст, в который мы загнали себя, превратив красоту в уродство.

В своих работах мастер использует авторскую живописную технику, применяя смешанный состав красок, включающий золу и уголь, кварцевый песок и глину, иногда даже обычную землю-чернозём, с кузбасслаком как основой. Сложная, глубокая поверхность красочного слоя делает ещё более пронзительным и тонким общее образное ощущение от этих полотен. Чувство Пустоты.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке Владимира Мигачева «Пустота»

Выставка работ Владимира Мигачёва продлиться до 5 апреля в Галерее современного искусства ARTSTORY в Москве в Старопименовском переулке, дом 14.