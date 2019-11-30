В галерее ARTSTORY в Москве проходит выставка работ Моисея Фейгина «И смеюсь, и плачу». Экспозиция приурочена к 115-ой годовщине со дня рождения художника. Мастера историки искусства называют последним «бубнововалетовцем», наследником традиций русского авангарда, но творчество его гораздо глубже и многограннее, чем принято считать.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители выставке работ Моисея Фейгина «И смеюсь, и плачу»

Моисей Фейгин начал свой путь с учебы во ВХУТЕМАСе в 1920-е годы, где его наставниками и соратниками были Александр Осмеркин, Любовь Попова, Аристарх Лентулов. Позже, в 1926—1928 годах он состоял в объединениях «Бытие» и «Крыло», а также в Обществе московских художников. 1930-е годы были сложным периодом для страны и для самого художника: его судили за «незаконную» службу в армии (скрыл от властей информацию о родителях-лавочниках, покинувших страну), многие друзья и коллеги были обвинены в формализме. До 1960-х годов, до самой оттепели, Моисей Фейгин был вынужден работать «на два фронта»: большую часть времени он писал картины для заработка, как правило, в обязательном стиле социалистического реализма, но обязательно оставлял время для создания полотен для души, по большей части, пейзажей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Моисей Фейгин. Автопортрет

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке

Несмотря на все трудности и повороты судьбы, художник прожил удивительно долгую жизнь, в возрасте 103 лет был занесен в книгу рекордов Гиннесса как «самый старый работающий профессиональный художник», и скончался в возрасте 104 лет.

Выставка «И смеюсь, и плачу» организована необычно: она состоит из двух частей, каждая из которых по-своему рассказывает о наследии Моисея Фейгина. В начале осмотра посетителей встречает лента времени, где обозначены все главные моменты жизни художника и выделены главные исторические события, безусловно повлиявшие на мастера.

Часть экспозиции занимает специально созданный для проекта лабиринт — изюминка выставки. Идея его создания возникла из желания показать зрителю драматичность и двойственность искусства художника, погрузить посетителя в сложный мир жизни и творчества Моисея Фейгина. Там никогда не знаешь, что будет ждать тебя за поворотом: какая фантазия захватит именно вас? Какой из любимых персонажей мастера вам откроется?

Персонажей в поздний период творчества художника было много. В начале 1970-х годов открылась целая галерея героев, которые, единожды появившись, так и не сошли с полотен. Среди них был и Арлекин, и Дон Кихот с Санчо Панса, и Чарли Чаплин, и Маленький скрипач — все они и самостоятельные символы, и будто части какого-то восточного алфавита, где от разности сочетаний меняются значения. Художник создает целые фразы и предложения, которые зритель может при желании читать и интерпретировать, а может просто «заряжаться» картинами и получать удовольствие от работ Моисея Фейгина.

Картины автора открывают новый мир перед зрителем, театрально-цирковой, смешной и одновременно с тем трогательный и немного печальный. Даже в самых светлых и радостных работах чувствуется налет грусти, а иногда и печать тоски. Сам мастер говорил, что всю жизнь пытался написать что-нибудь веселое, но никогда не получалось, ведь это сложнее всего.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Чаплин — любимый герой художника Моисея Фейгина

На выставке представлена живопись и графика из собрания семьи художника и галереи ARTSTORY, из других частных коллекций. Некоторые из представленных произведений экспонировались в Третьяковской галерее и ГМИИ им. Пушкина, а некоторые выставляются впервые.

Увидеть их все, а также познакомиться с творчеством Моисея Фейгина можно до 16 февраля.

Анна Апресян