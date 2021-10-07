Андрей Прокаев
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Фальшивый трейлер фильма Bellingcat обострил противоречия на Украине
В украинском информационном пространстве по сей день широко обсуждается неудачная прошлогодняя операция СБУ по похищению 33 российских граждан, участвовавших в войне в Донбассе. Тогда спецслужба разработала сложный сценарий, по которому россиян наняли в фиктивную частную военную компанию и должны...
7 октября 2021
В Германии строят «суперхаб» для Bellingcat и их союзников
В ближайший месяц в Берлине откроется офис нового «исследовательского проекта» по защите прав человека. Как сообщает британское издание The Guardian, проект получит название Investigative Commons и станет «своего рода суперхабом для организаций, чья работа произвела революцию в области...
1 июля 2021