В ближайший месяц в Берлине откроется офис нового «исследовательского проекта» по защите прав человека. Как сообщает британское издание The Guardian, проект получит название Investigative Commons и станет «своего рода суперхабом для организаций, чья работа произвела революцию в области правозащитной деятельности».

Анатолий Соколов. Заговорщики

Что это за революция и зачем это нужно, можно понять по составу участников проекта: это две британские по происхождению НПО, Bellingcat и Forensic Architecture, а также Европейский центр по конституционным правам и правам человека (European Center for Constitutional and Human Rights — ECCHR) и созданная сирийскими эмигрантами организация Mnemonic.

Англо-американский след

Bellingcat в представлении не нуждается. Эта структура прославилась расследованиями крушения MH17, покушения на Скрипалей, «отравления» Алексея Навального и применения химоружия в Сирии. Как правило, она предпочитает обвинить в любом преступлении, попадающем в зону ее внимания, Россию. Иногда — союзников нашей страны, например, правительство Башара Асада в Сирии.

В то же время Bellingcat часто обвиняется в сотрудничестве с британскими и американскими спецслужбами. И совсем не безосновательно: огромное количество отставных британских и американских военных и разведчиков в структуре организации, выбор в качестве целей геополитических противников США и Великобритании, доказанные многочисленные передёргивания и искажения информации при проведении расследований, связи с мозговыми центрами антироссийской агрессии типа Atlantic Council (признан нежелательным в России).

Наконец, получение финансирования от МИД Великобритании, участие в спонсируемых этим же МИД инициативах по ведению информационной войны против России (Integrity Initiative), деньги от признанного нежелательным в России американского фонда NED (что финансируется из бюджета США) и столь же нежелательного Open SocietyFoundations Сороса — всё это очевидные признаки организации, выступающей инструментом в геополитическом противостоянии.

Цитата из видео на YouTube European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR)

Расследователи-постмодернисты

Forensic Architecture — британский проект, основанный проживающим в Великобритании израильским диссидентом, деятелем «современного искусства», кавалером ордена Британской Империи и архитектором Эйялом Вайцманом. С 2010 года в центре внимания организации была в основном критика политики Израиля в отношении Палестины. С 2013 года получает гранты от ЕС. В 2016 году организация получила очередной грант от финансируемого ЕС «Европейского исследовательского совета» (European Research Council) и в том же году вместе с Amnesty International Forensic Architecture провела расследование «пыток» в сирийской тюрьме Сеййидная. Поскольку заключённых якобы держали в темноте большую часть времени, то все «доказательства» были добыты с помощью «уникальной» методики реконструкции звуков и цифрового моделирования. Использование уникальной методологии (якобы полученной в ходе исследований архитектуры и современного искусства) позволяет добывать данные, которые никто не видит и проверить не может, так как находятся они только методами Forensic Architecture. Очень удобно.

Вайцман открыто признаётся, что его метод — не просто обнаружение неких «фактов», но их создание в духе философских положений постмодернизма.

«Мы не просто деконструируем — нам нужно конструировать факты, которые содержат истину», — заявляет он.

Тем не менее эти «доказательства» уже фигурировали в качестве обвинения в ряде судов. В том числе в Европейском суде по правам человека в рамках обвинения Италии в гибели африканских нелегальных мигрантов, которых не пускали в страну.

Спонсоры Forensic Architecture и Bellingcat частично совпадают — это, например, Open Society Foundations (OSF) (признан нежелательным в России) или Oak Foundation. Продолжает их одаривать грантами ЕС. Организации поддерживают друг друга. Но важнее другое — Forensic Architecture раскрывают принципиальный методологический базис подобных проектов — создать «факты» в соответствии со своим представлением об истине и внутренней структуре событий. Поскольку в этом проекте участвуют философски подкованные люди из сферы современного искусства, они давно привыкли называть вещи своими именами. Там, где западный обыватель видит «правду» и стремление докопаться до «фактов», он на деле наблюдает конструирование информационного образа.

Поэтому свой подход они называют ещё и «контркриминалистикой»: вместо беспристрастного разбора «фактов» — ангажированное воздействие на СМИ, проведение «художественных» выставок для акцентирования внимания на проблеме и придания большей «достоверности» своим выкладкам.

Forensic Architecture вместе с Bellingcat обвиняла правительство Венесуэлы в «убийстве» мятежного офицера Оскара Переса, предпринявшего попытку военного переворота. Кроме того, в 2014 году люди Вайцмана искали доказательства присутствия российской армии в зоне конфликта на Украине. Это расследование заказал им Европейский центр защиты прав человека (EHRAC). Эта структура, в свою очередь, была создана в 2003 году как проект, финансируемый Европейской комиссией совместно с центром «Мемориал» (признан иноагентом, деятельность в России запрещена) для рассмотрения первых дел, возникших в результате конфликта в Чечне.

Цитата из видео на YouTube В офисе Forensic Architecture

Судебный опыт

Европейский центр по конституционным правам и правам человека (ЕЦКПЧ) — ещё одна структура, которая будет работать в рамках Investigative Commons. Это основанная в 2007 году правозащитная организация с финансированием из тех же источников, что и Forensic Architecture и Bellingcat, — всё тот же Фонд Сороса, OAK, The Sigrid Rausing Trust и т. п.

Они прославились тем, что продавили первый в мире судебный процесс по государственным пыткам в Сирии в апреле 2020 года в германском Кобленце. Главный обвиняемый — Анвар Р., бывший сотрудник сирийского Главного разведывательного управления президента Башара Асада. Уже в феврале 2021 года суд приговорил его коллегу Аяда аль-Гариба к четырем годам и шести месяцам лишения свободы за пособничество и подстрекательство к 30 делам о преступлениях против человечности. Это первый раз, когда бывший сотрудник сирийских спецслужб был осуждён за рубежом. Вслед за этим Федеральный суд Германии (Bundesgerichtshof) выдал ордер на арест Джамиля Хасана до июля 2019 года, главы разведывательной службы сирийских ВВС.

Как сообщал журнал Time, «работа Bellingcat в Сирии используется Европейским центром по конституционным правам и правам человека для возбуждения дел о военных преступлениях».

Провалы в памяти

С Сирией связана и активность ещё одной группы, которая получит своё место в новом германском суперхабе — Mnemonic. Это «базирующаяся в Берлине группа эмигрантов из Сирии», которые собирают информацию по нарушениям прав человека в Сирии. В базе Syrian Archive размещено видео с обвинениями в адрес сирийских властей и России. Таким образом, Mnemonic занимается тем самым «конструированием фактов» — собирая удобное для себя видео, описывая и интерпретируя его в нужном ключе, они создают картину войны в Сирии как постоянных бомбёжек российскими ВКС госпиталей в Идлибе и химатак Башара Асада против собственных граждан. Зато преступлений Турции или «умеренной оппозиции» Mnemonic не помнит. Активно и давно взаимодействует с Bellingcat.

Финансирует их всё то же Open Society (признан нежелательным в России) и Meedan — американская НПО, созданная с целью усиления взаимодействия между англо‑ и арабоязычной частями интернета. Интересный факт: в преддверии «арабской весны» они получили поддержку от Фонда Клинтонов и Катарского фонда образования, науки и общественного развития. Руководитель — Эд Байс — гость катарских форумов.

Связи с Катаром, в частности, могут объяснять то, что помимо Syrian Archive финансируемая им Mnemonic работает с недавних пор и над «документацией» нарушений прав человека в ходе войны в Йемене. Это средство давления на коалицию Саудовской Аравии и ОАЭ — региональных соперников Катара, участвующих в военной интервенции в Йемене с 2015 года. В этом проекте также участвуют Bellingcat и ECCHR, координирующие свои действия и по вопросам Сирии.

Howard Lake Пропаганда

Инструмент информационной войны

Если проанализировать связи, участвующих в новом проекте структур, то можно увидеть общие закономерности: общие источники финансирования (с преобладанием леволиберальных фондов типа Фонда Сороса), общие противники — Россия, Сирия (в меньшей степени Саудовская Аравия и ОАЭ), общая методология — ангажированное «создание» фактов в информационной среде и тесные связи каждого проекта c Bellingcat. Британский проект играет в архитектуре новой структуры ключевую роль. Это значит, что под новой вывеской в Европе будут проводить все те же ангажированные расследования, возможно, не от имени серьёзно дискредитировавшего себя проекта Элиота Хиггинса, но под его кураторством.

Целью постмодерниского конструирования фактов будет закрепление этого метода как приемлемого в судопроизводстве, что открывает бескрайние возможности для манипуляции внутренним и международным правом.

Мультипликация источников должна вызвать усиление доверия обывателя: выводы якобы подтверждаются множеством независимых экспертов. То, что эти эксперты и расследователи — из одной «песочницы» и зависят от одних и тех же покровителей, он не узнает.

Создать такой «хаб» в Германии важно по геополитическим соображениям — поглубже вбить клин между Берлином и Москвой, оказать консультативную поддержку рвущимся к власти «антироссийским «Зелёным». В ответ те наверняка помогут с финансированием из государственных и окологосударственных фондов — как только займут место в будущем правительстве.