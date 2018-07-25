Андрей Пешков
Последние публикации
Общественные слушания по МСЗ в Казани не могут быть признаны состоявшимися
Предисловие ИА REGNUM На первом этапе федерального проекта «Чистая страна», как неоднократно заявляли руководители проекта, должны быть построены пять «лучших в мире» мусоросжигательных заводов (МСЗ) японо-швейцарской фирмы Hitachi Zosen Inova AG: четыре в Московской области и один в Казани. По...
25 июля 2018
Сжигать ли мусор в Московской области: без сортировки, для отравления
Стенограмма выступления председателя рабочей группы по отходам министерства экологии и природопользования Московской области А. С. Пешкова на общественных слушаниях по проектной документации мусоросжигательных заводов Hitachi Zosen Iniva AG, которые планируется построить в рамках федерального...
4 мая 2018