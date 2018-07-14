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Иван Шилов ИА REGNUM Переработка мусора

На первом этапе федерального проекта «Чистая страна», как неоднократно заявляли руководители проекта, должны быть построены пять «лучших в мире» мусоросжигательных заводов (МСЗ) японо-швейцарской фирмы Hitachi Zosen Inova AG: четыре в Московской области и один в Казани. По четырём из них — Воскресенскому, Наро-Фоминскому, Солнечногорскому и Казанскому — проведены общественные слушания. По Воскресенскому МСЗ в феврале были утверждены результаты государственной экологической экспертизы (ГЭЭ), в мае — проведена государственная строительная экспертиза, в июне — начато строительство.

В процессе подготовки к общественным слушаниям у независимых экспертов наконец появилась возможность познакомиться с частью проектной документации МСЗ и оценками их воздействия на окружающую среду (ОВОС). Однако низкое качество и откровенно «имитационный» характер ОВОС так и не позволил специалистам и общественности прояснить главный вопрос: какие же заводы на самом деле собираются построить исполнители проекта «Чистая страна». АГК-1 и АГК-2 — организации, ответственные за реализацию проектов МСЗ в Московской области и в Казани — под предлогом коммерческой тайны и защиты интеллектуальной собственности Hitachi Zosen Inova отказываются раскрыть конкретные технологические решения по пилотным проектам МСЗ «Чистой страны», что однозначно требует закон для промышленных объектов I класса опасности. Таким образом, как говорят кибернетики, МСЗ «Чистой страны» остаются для российского общества «чёрными ящиками», а о том, что в них спрятано, приходится догадываться по непрофессионально выполненным ОВОС.

Hz-inova.com Мусоросжигательный завод фирмы Hitachi Zosen Inova AG. Великобритания

Не прояснила ситуацию даже государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ) Воскресенского МСЗ. Единственное, о чём мы теперь точно знаем из текста Заключения ГЭЭ, что «лучшие в мире новейшие швейцарские заводы Hitachi Zosen Inova», которые якобы собираются построить в России и на которые возят общественников на рекламные экскурсии, странным образом не соответствуют даже требованиям российского Справочника наилучших доступных технологий по термическому обезвреживанию ТБО. Позже требование ГЭЭ по устранению данного несоответствия было выполнено АГК-1 для Наро-Фоминского и Солнечногорского заводов: показатели выбросоы были просто переписаны в ОВОС из Справочника НДТ. 1 июня 2017 года АГК-1 приступило к строительству Воскресенского МСЗ.

Принципиально не изменилась ситуация и в Казани, где по привычному сценарию прошли общественные слушания по проектной документации МСЗ Осиново. Однако ОВОС, который был представлен в составе проектной документации, как оказалось, таковым не может быть признан по требованиям законодательства к подобным документам. В публикуемом ниже заключении руководителя экспертной группы, заслуженного эколога Российской Федерации, профессора А.С. Пешкова данный тезис детально обоснован.

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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на материалы, представленные для проведения общественных слушаний проектной документации «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 550 000 тонн ТКО в год» в Зеленодольском районе Республики Татарстан

22 июня 2018 года

Москва

Настоящее заключение было подготовлено группой федеральных и международных экспертов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности в связи с обращением граждан в Комиссию по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Российской Федерации на предмет оценки соответствия требованиям законодательства РФ материалов, представленных для проведения общественных слушаний проектной документации «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 550 000 тонн ТКО в год» в Зеленодольском районе Республики Татарстан.

Экспертами Координационного совета Общественной палаты Российской Федерации по вопросам экологической безопасности граждан РФ (Рабочая группа по вопросам обращения с отходами и опасными химическими веществами), Всероссийского общественно-экспертного совета по выходу из кризиса в сфере утилизации отходов ИА REGNUM — РАЕН, Экспертного совета минэкологии МО (Рабочая группа по вопросам обращения с отходами) были рассмотрены материалы, представленные заказчиком — инициатором проекта ООО «АГК-2»; проектные материалы разработаны ООО «УК КЭР-холдинг» (Казань).

На рассмотрении поступили следующие материалы проекта:

1) Постановление и решение Осиновского с/п Зеленодольского р-на Республики Татарстан № 14 от 18.05.2018 года «О назначении общественных обсуждений в форме общественных слушаний проектной документации «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощность не менее 550 000 тонн ТКО в год», планируемого к размещению на территории Осиновского с/п Зеленодольского р-на Республики Татарстан»;

2) Отдельные материалы проектной документации «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощность не менее 550 000 тонн ТКО в год», планируемого к размещению на территории Осиновского с/п Зеленодольского р-на Республики Татарстан»:

— инженерно-геологические изыскания на 130 стр.;

— инженерно-геодезические изыскания на 51 стр.;

— инженерно-гидрометеорологические изыскания на 71 стр.;

— инженерно-экологические изыскания на 226 стр.; а также «основные технические решения» на 92 стр.;

3) «Пояснительная записка. ОВОС. Предварительный вариант» на 214 стр.;

4) «ОВОС. Приложения. Предварительный вариант» на 478 стр.;

5) «Резюме нетехнического характера» на 19 стр.;

6) «Пояснительная записка. ПМООС» на 133 стр.;

7) «Приложения. ПМООС» на 453 стр.

В ходе оценки представленных материалов экспертами была проведена оценка полноты, достоверности материалов, их соответствие требованиям природоохранного законодательства РФ.

В законодательных и нормативно-правовых актах РФ цели и задачи общественных слушаний определены как всесторонняя оценка воздействия планируемой хозяйственной деятельности на окружающую среду при обязательном рассмотрении и обосновании выбора как применяемых технологий, мест размещения объекта, так и анализ альтернативных вариантов, позволяющих снизить негативное влияние на окружающую среду и здоровье населения с обязательным изложением результатов оценки в томе ОВОС и ООС проектной документации.

Представленные для общественного обозрения и обсуждения материалы не соответствуют ключевым требованиям. Том оценки воздействия на окружающую среду завода не представлен, он подменен отдельными фрагментарными и не соответствующими требованиям разделами проектной документации, такими как различные «пояснительные записки», «предварительные варианты», «приложения», «перечни мероприятий» — все эти отрывочные и не связанные в единый требуемый том ОВОС фрагменты должны входить составными частями в предусмотренный НПА состав представляемых на общественные слушания и экспертизу материалов в виде сформированных томов проекта. Такого материала заказчик для проведения слушаний не представил.

Экзотичные «резюме нетехнического характера» и «основные технические решения», видимо, призваны заменить отсутствующие в составе проекта существенные разделы, такие как анализ технологий в контексте обоснованного выбора оптимальных альтернатив.

Состав и качество представленных материалов, не соответствующих элементарным и отработанным в течение десятилетий нормам природоохранной практики, свидетельствуют о профессиональном несоответствии исполнителя предъявляемым требованиям, о незнании им базовых НПА в сфере охраны окружающей среды. Это привело к недопустимым пробелам в составе и содержании разделов проектной документации опасного промышленного объекта.

Рассмотрение в рассматриваемом составе документации проекта представляется недопустимым ввиду несоответствия материалов проекта установленным требованиям к документации и особенно разделам ОВОС на стадии общественного обсуждения. Нет смысла вдаваться в технические детали и перечислять все не выполненные и ненадлежаще выполненные разделы ОВОС, так как даже формально том ОВОС не представлен на слушания, а налицо имеется попытка воспользоваться правовой и профессиональной неподготовленностью населения и представить отдельные разделы в качестве ОВОС и ООС проекта. Такие действия можно квалифицировать как попытку подлога, и по результатам проведения таких «слушаний» и последующих действий заказчика могут наступить тяжкие экологические и экономические последствия, ответственность за которые ляжет на инициаторов и организаторов слушаний.

В результате рассмотрения и предварительной экспертизы представленных материалов проектной документации «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощность не менее 550 000 тонн ТКО в год», планируемого к размещению на территории Осиновского с/п Зеленодольского р-на Республики Татарстан, выявлено следующее:

1. Проектные материалы разработаны без утвержденного и прошедшего в установленном порядке общественные слушания ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ, таким образом не могут рассматриваться как выполненные в соответствии с требованиями законодательства и принятой процедурой.

2. В составе представленных на слушания материалов отсутствуют обязательные ТОМ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (том ОВОС), а также том ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, как неотъемлемые части проекта и основной предмет рассмотрения общественными слушаниями по существу. Обязательные разделы проекта были подменены различными пояснительными записками и «резюме», что противоречит требованиям природоохранного законодательства Российской Федерации.

3. Отсутствуют необходимые данные сравнительного анализа технологий (в тексте имеется лишь упоминание в виде простого перечисления некоторых технологий без анализа различий и особенностей), применяемых заказчиком для сжигания отходов, ТКО. Также отсутствует обоснование выбора представленной технологии на основе анализа существующих аналогов и альтернатив. Представленная технология отнесена к устаревшим и рекомендована международным сообществом, ЕС к выведению из употребления, а мусоросжигательные заводы — к сворачиванию и постепенному закрытию. Выбор устаревшей и экологически опасной технологии не соответствует приоритетам, установленным правительством РФ, и интересам населения. По утверждениям разработчиков, выбор технологии для проекта по термической переработке ТКО осуществлялся при комплексном анализе «с учетом международного опыта и опыта работы существующих объектов» — данные анализа и исходные не приведены.

4. Термическое обезвреживание отходов, а особенно атмосферное сжигание на колосниковых решетках, национальным законодательством (ст.3, п.2, ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления») отнесено к низшему приоритету направлений государственной политики в области обращения с отходами, предполагаемого к использованию по исчерпании возможностей более приоритетных способов обращения с отходами, а именно: максимального использования исходных сырья и материалов; предотвращения образования отходов; сокращения образования отходов и снижение класса опасности отходов в источниках их образования; обработки отходов; утилизация отходов.

5. В составе материалов не приведены альтернативные решения и достаточные для принятия решения обоснования выбора места для размещения завода. Включение мусоросжигательного завода в территориальную схему обращения с отходами РТ безосновательно.

6. С учетом действующей редакции территориальной схемы обращения с отходами ответ на вопрос об источниках поступления на сжигание отходов, непригодных для вовлечения во вторичный оборот, отсутствует. В проекте на сжигание поступают несортированные отходы, что недопустимо.

7. Из материалов проекта следует, что на сжигание будут в основной массе поступать отходы, содержащие существенную (на уровне, близком к текущему) долю утильных фракций, что вступает в противоречие с приоритетами направлений государственной политики в области обращения с отходами (ст.3, п.2, ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления»).

8. Особую опасность представленный заказчиком проект для населения представляет в связи с тем, что в нём не решены принципиальные вопросы обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности населения, при этом следует принимать во внимание реальную ситуацию в части сбора ТКО в жилищном секторе, которая характеризуется:

— отсутствием системы раздельного сбора ртутьсодержащих отходов (использованные люминесцентные лампы, градусники), что приводит к тому, что подавляющая часть выведенной на потребительский рынок опасной продукции удаляется в мусорные контейнеры;

— отсутствием действенной системы сбора отходов бытовой электроники, содержащей особо опасные стойкие загрязнители: тяжелые металлы и стойкие органические загрязнители (СОЗ, включая ПХБ), акции торговых сетей обеспечивают сбор лишь нескольких процентов отходов бытовой электроники, что не приводит к удалению этого потока отходов из состава ТКО, поступающего на сжигание;

— отсутствие системы сбора источников электропитания, прежде всего литий-ионных батарей, приводит к их удалению населением в мусорные контейнеры и поступлению на МСЗ с последующим сжиганием без отсортировки из потока отходов;

— выпадение медицинских отходов из системы управления отходами, регулируемой природоохранными органами России, а также широкое применение ЛПУ хлорной извести в качестве дезинфицирующего средства приводят к удалению значительной части медицинских отходов с хлорной известью в составе ТКО в бытовые контейнеры и на МСЗ.

Таким образом, в составе ТКО на практике присутствует значительное количество компонентов, содержащих опасные химические вещества и соединения, тяжелые металлы и др., гарантированно поступающих на МСЗ.

9. При отсутствии данных о составе сырья (ТКО) отсутствует возможность обоснования достоверности результатов приводимых расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ, составе и объемах, образующихся в процессе атмосферного сжигания отходов производства, состава образующихся отходов производства.

Отсутствие достоверной оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду (в части загрязнения атмосферы и обращения с отходами производства) вступает в противоречие с нормативными требованиями, в частности «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утв. Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372.

10. В материалах отсутствует репрезентативный расчет баланса масс. В отсутствии достоверных данных о составе сырья, составе и массе образующихся отходящих газов данные по достижимости заявленных характеристик выбросов не могут быть признаны обоснованными/достоверными.

11. В материалах отсутствуют данные, достоверно подтверждающие класс опасности шлака, образующегося после сжигания смешанных ТКО на колосниковой решетке.

12. В материалах отсутствуют конкретные решения по обращению с летучей золой. Отсутствие конкретных решений по обращению с золой, отходом класса опасности не ниже III не позволяет признать проект отвечающим нормативным требованиям.

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Выводы

На основании проведенной экспертизы представленные материалы проектной документации планируемой хозяйственной деятельности по строительству и эксплуатации «Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощность не менее 550 000 тонн ТКО в год», планируемого к размещению на территории Осиновского с/п Зеленодольского р-на Республики Татарстан», не могут быть признаны соответствующими требованиям действующего природоохранного законодательства РФ и приняты, они не могут рассматриваться на общественных обсуждениях/слушаниях, так как не содержат существенных составляющих, предусмотренных законодательством РФ.