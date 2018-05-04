Наро-Фоминск, Московская область, 4 мая, 2018, 09:57 — ИА Регнум. Стенограмма выступления председателя рабочей группы по отходам министерства экологии и природопользования Московской области А. С. Пешкова на общественных слушаниях по проектной документации мусоросжигательных заводов Hitachi Zosen Iniva AG, которые планируется построить в рамках федерального проекта «Чистая страна»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусорный контейнер

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Дорогие жители. Мы опять вынуждены рассматривать, как сказал ранее представитель разработчика ОВОС (оценки воздействия на окружающую среду), очередные предварительные материалы, хотя это уже не первый мусоросжигательный завод проекта «Чистая страна», проектная документация которого обсуждается на общественных слушаниях.

Мы уже давали достаточно объёмное и негативное заключение по Воскресенскому мусоросжигательному заводу. Прошло достаточно много времени с ноября, и то, что мы увидели, нас сильно огорчило. Потому что некоторые вопросы принципиального характера, которые были поставлены как недостатки проекта, были просто «заполированы» по формальному признаку, на самом деле никаких решений там не сделано, провалы в документации не устранены.

Теперь то, что касается формального статуса вопросов, поставленных в нашем заключении.

Во-первых, эту работу мы проводили по обращению жителей.

Во-вторых, эти обращения поступили в региональный областной исполком ОНФ (Объединённого народного фронта), в региональную группу по общественному экологическому мониторингу и охране лесов, внутри которой есть целевая группа по обращению с отходами. Вот специалисты, которых привлекла эта группа, собственно и сделали этот анализ.

Когда я начинаю рассказывать, что в проекте МСЗ нехорошо, мне говорят — это ваше личное мнение. Так вот, это не личное мнение — это мнение уже общественной организации, которое основано на заключении экспертов, специалистов.

У меня изначально было 30 с чем-то позиций, по которым этот документ — том ОВОС с приложениями — нас не устраивает.

Не устраивает, потому что он не соответствует требованиям законодательства или составлен на недостоверных данных, или некомпетентно, о чём уже говорили коллеги ранее. Сегодня, в результате обобщения замечаний, осталось всего 11 генерализованных позиций.

Очень важный вопрос — это выбор технологии. Нормативными документами регламентируется, что выбор технологии должен производиться альтернативно и обоснованно. И такое замечание по Воскресенскому заводу мы давали, потому что почему-то был сделан безальтернативный выбор сжигания на колосниковых решетках (именноэта технология применяется на заводах HitachiZosenInovaAG — прим. ИА REGNUM ).

А мы считаем, как специалисты, которые занимаются этим достаточно долго, что это устаревшая и выведенная из обращения в Европейском союзе технология.

Бурные аплодисменты.

Сравнительного обязательного анализа технологий в томе ОВОС не наблюдается. Есть формальное перечисление технологий, три строчки на каждую, и потом безосновательно говорится, что самая лучшая — это технология на колосниковых решётках, которая выбирается без всяких альтернатив.

Это плохо.

Это не соответствует требованиям законодательства.

Второй момент. Как уже говорили, без сортировки все эти заводы являются объектами, которые выбрасывают отравляющие вещества.

Аплодисменты.

Теперь о стойких органических загрязнителях (СОЗ), тяжёлых металлах и прочем. Стойкие органические загрязнители, чтобы было понятно тем, кто не знает, это, в частности, те самые диоксины, и там их много разных и смертельно опасных, в этой группе СОЗ.

Третье. Я коротко перечисляю основные позиции, так как эти бумаги с нашей позицией и заключением отдам в комиссию.

Теперь о системе очистки выбросов, сбросов, удаления отходов. Ну, это критики никакой не выдерживает, я даже не буду перечислять, уже много говорим на эту тему, повторяться не буду.

По системам очистки выбросов в атмосферный воздух и сбросов в воду не оценены риски распространения полей примесей по грунтовым водам, по подземным водам. Они просто не проводились. Загрязнители из трубы завода, выпадающие, пусть даже внутри, а не снаружи санитарно-защитной зоны на почву и в водоемы, они будут мигрировать, вступать в химические различные соединения и оказывать воздействие на питьевые горизонты, водоносные, а также на растительность, в том числе и на садовую, о которой вы так часто говорите. Я не буду в очередной раз говорить, что тот выбор технологии, который сделан, он противоречит утверждённой правительством РФ Стратегии (в области переработки отходов) и приоритетам, где сжигание и захоронение — это самые последние, не приветствуемые решения.

А самые приоритетные решения — это, конечно, использование вторичных ресурсов.

Те отходы, которые собираются жечь без сортировки, на самом деле в подавляющей своей части — это ценные ресурсы. Мы мало того что это выбрасываем, мы ещё с их помощью загрязняем окружающую среду и однозначно негативно влияем на здоровье людей. Это плохо. Поэтому, с моей точки зрения, нужно начинать с признания того, что территориальная схема (по обращению с отходамиМосковской области — прим. ИА REGNUM ) нехороша. Мне кажется, что её пора кардинальным образом пересмотреть.

Аплодисменты.

А технологии, конечно, надо выбирать не такие, которые нам предлагают.

Аплодисменты.

Регламент есть регламент, поэтому я хочу передать это экспертное заключение в президиум и сказать, что в целом я поддерживаю то, что ОВОС никуда не годится, квалификация составителей нам представляется недостаточной, чтобы такой сложный объект делать, и, конечно, его надо заворачивать на доработку.