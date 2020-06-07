Андрей Мучкин
Последние публикации
О чем молчит Би-би-си
Настороженно я отношусь к Би-би-си, и когда они попросили меня прокомментировать ситуацию с арестом Владимира Воронцова, я согласился, решив проверить этих ребят «на вшивость». Проверку они, как ожидалось, не прошли. Не первый раз общаюсь с прессой и знаю, что абсолютное большинство журналистов...
7 июня 2020
Грузия-1989. О первых трещинах СССР глазами очевидца
Грядет 30-летие тбилисских событий, когда грузинская столица впервые узнала, что такое массовые беспорядки. Эти события, на мой взгляд, были одним из ударов по целостности СССР. Волей стечения обстоятельств я сам стал участником этих событий, попав будучи слушателем 2 курса Горьковской школы МВД...
23 февраля 2019
Про белых, но не пушистых: «дело Белых» глазами профессионала
Взятка и задержание с поличным. Эти слова мне знакомы из моего прошлого служебного опыта, поскольку приходилось выявлять подобные преступления и в качестве оперативного сотрудника. Позже мне также приходилось расследовать взятки в качестве следователя. Поэтому на произошедшее с Никитой Белых я...
26 июня 2016
Призраки лихих 90-х: что общего у отсидевших срок за ОПГ и коллекторов
Те новые тенденции в криминальной среде, которые мы сейчас наблюдаем, было бы правильно назвать попыткой ренессанса 90-х. На дворе 2016 год, соответственно, те люди, которые получали длительные сроки заключения (по 15−20 лет) в середине и конце 90-х, в том числе за участие в организованных...
9 марта 2016
Непобедимый пожар: что делать, если ваша собственность «сгорела» в суде?
Верховный суд РФ по сути является последней надежной на справедливость у ветерана — строителя из Звенигорода. Вот уже более 10 лет обладатель ордена Почета, ордена Трудовой Славы 3-й степени, обладатель медалей «За трудовую доблесть» и «Трудовое отличие» Донков Дарнеги Григорьевич безуспешно...
9 ноября 2015