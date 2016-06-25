Москва, 26 июня, 2016, 00:02 — ИА Регнум.



Keith Allison Арест

Взятка и задержание с поличным. Эти слова мне знакомы из моего прошлого служебного опыта, поскольку приходилось выявлять подобные преступления и в качестве оперативного сотрудника. Позже мне также приходилось расследовать взятки в качестве следователя. Поэтому на произошедшее с Никитой Белых я взглянул и оценил скорее не праздно, а больше с профессиональным любопытством.

То, что был взят с поличным некогда оппозиционный политик, конечно же, мелькнуло в сознании. Но, знакомясь с материалами, выложенными в интернет, я все-таки пришёл к выводу, что оперативные службы и следственный комитет просто качественно сделали свою работу. Возможно, даже с двойной перестраховкой. Но об этом ниже.

Итак, что же лежит в основе доказывания взятки? Бесспорно, прежде всего это материалы оперативно-розыскной деятельности. Думаю, что события, связанные с получением взятки, записаны на аудио‑ и видеоносители и записи эти произведены с санкции суда. Дальше — собственно предмет взятки — деньги. Хочу обратить внимание, что весь интернет облетели снимки Никиты Белых на фоне стоевровых купюр. Полагаю, ни один здравомыслящий чиновник не будет держать при себе, либо даже находиться поблизости такой суммы иностранной валюты наличными. Попросту это необъяснимо и компрометирует должностное лицо. Вспомнился кадр из некогда популярного фильма «Маска», где герой Джима Керри утром под стук полиции в дверь его комнаты мечется из угла в угол, желая спрятаться, распахивает шкаф, а оттуда вываливается гора долларов. Комичная нелепость, в кинозале хохот. А как можно среагировать на губернатора с горой евро?

В дополнение к этому хочу обозначить своё мнение по озвученной в СМИ позиции Никиты Белых о том, что якобы эти евро он получил в качестве инвестиции на нужды города. Давайте проанализируем жизнеспособность этой версии. Вопросы следователя однозначно будут. Получил евро — и что дальше? В обменник? Менять чемодан евро на 70 чемоданов рублей? Или вручить эти евро своему помощнику со словами: «Вот, обменяй и внеси на счёт»? Или рассчитаться наличными евро за десяток новых трамваев? У меня правдоподобной картины легализации этих денег не получилось. Быть может, у вас получится? Сомневаюсь.

Вернёмся на мизансцену задержания Никиты Белых. Когда я увидел в действии ультрафиолетовый фонарик, освещающий характерные пятна на купюрах и руках Белых, я пришёл к выводу о том, что оперативники потрудились использовать практически весь арсенал своих возможностей по доказыванию действий Белых. Метить деньги, предполагаемые в качестве взятки, — старо, как мир. В последнее время я видел несколько дел, где деньги не метились, а лишь переписывались предварительно по номерам. Кстати, я думаю, что те, что попали к Белых, тоже предварительно осмотрены и переписаны. И даже отксерокопированы. Вернусь к светящемуся веществу. То, что руки Белых светились в ультрафиолете точно тем же цветом, что и валюта, бесспорно доказывает то, что эти деньги в этих руках побывали. Но я убеждён, что будет ещё химическая экспертиза, где анализу будет подвержено вещество, которым метили деньги, а также вещество, полученное в результате смывов с рук Никиты Белых на предмет идентичности этих веществ. Полагаю, что эксперт ответит ещё и на вопрос о том, что испачкать руки в это вещество в быту просто невозможно, поскольку оно выпускается как раз для целей оперативно-розыскной деятельности.

Ещё на один момент хочу обратить внимание. В СМИ прозвучало, что это был не первый транш взятки, а его очередная часть. Могу предположить, что, получив первую часть денег, Белых соблюдал определенную конспирацию, не был словоохотлив, иными путями обеспечивал свою безопасность. Получив и безопасно распорядившись первой суммой, он, возможно, расслабился, начал больше доверять взяткодателю, был себе на беду более словоохотлив. Если так и было, то полагаю, что аудио‑ и видеоряд про него собран достаточный.

Пару слов о месте, где был задержан Белых. Выбрано весьма неплохо. Из своей практики помню, как мы аналогичное задержание проводили в одном из кафе города Калуги. Очень удобная схема на самом деле. Опера и понятые могут сидеть за соседним столиком и спокойно наблюдать за происходящим. В качестве официанта может также быть оперативный сотрудник. Удобно писать аудио и видео (нюансы опущу). Если что, случайные посетители кафе успешно пополняют свидетельскую базу. Задержанному сложно сбросить предмет взятки, сложно оказать противодействие, сложно ретироваться. Да и атмосфера расслабляет.

В заключение своих рассуждений позволю себе открыть Уголовный кодекс и сделать предположение о том, по какой части статьи 290 могут обвинить Белых. Возможна только максимальная — шестая часть этой статьи, преследующая виновного за взятку в особо крупном размере. Там лишение свободы от 8 до 15 лет, либо штраф — от восьмидесяти до стократной суммы взятки. Найдётся ли у Белых от 32 до 40 миллионов евро оплатить такой штраф? Сомневаюсь. Хотя, кто знает?