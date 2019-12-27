Андрей Малахов
Последние публикации
Прощание. С человеком, который не сдался
25 декабря не стало советского писателя, публициста, ветерана Великой Отечественной войны Владимира Сергеевича Бушина. Бушин в 18 лет ушел на фронт в 1942 году. Дошел до Кенигсберга, воевал в Маньчжурии против японских захватчиков. На фронте вступил в ВКП (б). После войны Владимир Сергеевич стал...
27 декабря 2019
Сенатор-пчела Ковитиди против Путина и его большинства
Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди в эфире радио «Лайф» заявила, что против введения в России элементов ювенальной юстиции (ЮЮ) выступают «мухи», в то время как за ювенальную юстицию — «пчелы». После чего крымский сенатор пояснила, что символ Крыма — это пчела и потому… ювенальной...
22 октября 2016