Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди в эфире радио «Лайф» заявила, что против введения в России элементов ювенальной юстиции (ЮЮ) выступают «мухи», в то время как за ювенальную юстицию — «пчелы». После чего крымский сенатор пояснила, что символ Крыма — это пчела и потому… ювенальной юстиции в России быть.

eot.su В.В.Путин выступает на Всероссийском съезде родителей 9 февраля 2013 года

Используя образы «мух и пчел», Ковитиди вольно или невольно адресуется к известной статье журналиста Минкина, в которой тот, рассуждая о разгромных поражениях Сванидзе от Кургиняна на ТВ, разделил народ на «мух» (неправильно голосуют — за Кургиняна) и «пчел» (правильно голосуют — за Сванидзе).

Аудиодорожка и стенограмма диалога Ольги Ковитиди с ведущим «Лайфа» Игорем Измайловым приведена ниже.

Сенатор Ковитиди (между прочим, кандидат юридических наук и председатель Союза юристов Крыма) говорит, что:

«Ювенальная юстиция «основывается на Семейном кодексе, в частности статье 22-й, которая определяет возможность того, когда дети могут быть, в случае, если родители злоупотребляют спиртными напитками, когда они могут быть лишены родительских прав. То есть я буду говорить исключительно фактами сейчас, а не эмоциями»

Наша справка:

22 статья Семейного Кодекса называется «Расторжение брака в судебном порядке при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака». В то же время в Семейном кодексе есть «Статья 69. Лишение родительских прав», регулирующая данный вопрос (в 69 статье речь идет о лишении родительских прав за хронический алкоголизм, наркоманию, покушение на половую неприкосновенность и другие преступления). И это не ЮЮ. В СССР тоже лишали родительских прав, но это не означает, что в СССР была ЮЮ. Ювенальная юстиция — это презумпция вины родителей и объявление семьи местом, особо опасным для детей, ровно в этой логике по 323-ФЗ и вводится уголовное наказание родителей за шлепок детей, с наказанием в виде лишения свободы на срок до двух лет. Именно 323-ФЗ обсуждался в эфире «Лайфа». Сенатор Ковитиди голосовала за 323-ФЗ и призывала других сенаторов поддержать данный закон.

Сенатор Ковитиди: «Когда, извините меня, отец избивает свою падчерицу и есть телесные повреждения, и когда его привлекают, а он говорит: «Нет такого, нет такого закона».

Наша справка:

Описанные действия могут попадать как минимум под две статьи Уголовного кодекса (УК) РФ: статью 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и статью 117 «Истязание». В то же время 323-ФЗ внес изменения в статью 116 УК РФ, в которой говорится о совершении «иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий [для здоровья, под это определение попадают шлепки и подзатыльники — Авт.], указанных в статье 115 настоящего Кодекса, в отношении близких лиц, а равно из хулиганских побуждений, либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы — наказываются обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет».

Под близкими лицами в настоящей статье понимаются близкие родственники (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные) дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) опекуны, попечители, а также лица, состоящие в свойстве с лицом, совершившим деяние, предусмотренное настоящей статьей, или лица, ведущие с ним общее хозяйство».

Сенатор Ковитиди: «Если Вы ударите своего ребенка, вследствие чего ему причинены будут тяжкие телесные повреждения, Вы за это сядете в тюрьму».

Наша справка:

Сядете, да, но по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». При чем здесь 116-я статья УК РФ, в которой говорится об отсутствии вреда для здоровья? Ведь Ковитиди защищает текущую редакцию именно этой — 116-й — статьи УК РФ.

Сенатор Ковитиди: «Вам привести примеры, когда, извините меня, насилуют детей родители? Они не могут объявиться… А вот если бы Вы были на месте этой девочки, которую изнасиловал отчим… если Вы изнасилуете свою падчерицу, Вы за это сядете в тюрьму».

Наша справка:

Сядете, да, но по статье 131 УК РФ «Изнасилование». При чем здесь 116-я статья?

Сенатор Ковитиди: «Вы подошли к ребенку, испугали его ночью, просто так, ему стало страшно и все».

Напоминаем, что мы цитировали кандидата юридических наук, председателя Союза юристов Крыма и сенатора от Крыма Ольгу Ковитиди.

Юридически дикая, мухо-пчелиная аргументация Ковитиди существует в определенном политическом контексте:

1) Воссоединение Крыма с Россией стало возможным потому, что народное большинство (именуемое Минкиным «мухами») повело себя вопреки воле «пчел» (украинских, российских и зарубежных) и, опершись на него, Россия смогла обеспечить условия для свободного волеизъявления крымчан. Здесь сошлись воля народа и воля первого лица — Путина;

2) Народное большинство категорически не принимает ювенальной юстиции и считает шлепки нормой воспитания. Это то самое большинство, с опорой на которое было произведено воссоединение Крыма с Россией;

3) Путин на учредительном съезде РВС высказался против введения ювенальной юстиции:

Введение ювенальной юстиции (или ее элементов) — это подрыв связи между прокрымским большинством и главой государства. Ювенальные поправки относительно 116 статьи УК РФ были включены в 323-ФЗ ко 2-му чтению, то есть уже после того, как данный закон был внесен в Госдуму. И, учитывая, что 323-ФЗ в целом был призван реализовать поручения президента, решения по нему были приняты быстро. Таким образом, подсунув ювенальные нормы в большой закон, касающийся ряда различных вопросов, ювенальное лобби сделало свое дело под шумок. Теперь ювенальную юстицию нужно выковыривать законодательными поправками, которые нужно еще суметь правильно провести.

Ювенальное лобби прекрасно всё это понимает и… продолжает со всё большим напором делать свое дело, подкладывая нашей стране известно что. Об этом не без самокритики сказала сама сенатор Ковитиди: «И мухи, которые садятся, извините меня, Вы сами знаете на что. Но мы умеем их сгонять».

Но чего они хотят — кроме бабок, разумеется — в итоге? Если рассматривать вопрос с политической точки зрения, то трудно пройти мимо высказываний члена Совета Федерации от Крыма Ольги Ковитиди, которая будучи депутатом Верховной Рады Крыма в 2014 году заявляла, что Крым — это Украина, а сепаратистские поползновения — это дело рук провокаторов.

Видео:

Сегодня Ковитиди оправдывается потрясающим образом: «Я, как Вы знаете, в правительстве Аксенова руководила силовым блоком… И если бы я говорила то, что… Вы хотели, чтобы мы все вышли на площадь и сказали, куда мы идем?»

Крымчане в 2014 году более чем внятно говорили, куда они идут, выходя на площади с флагами России. И политики это говорили прямо. Одна лишь Ковитиди, руководя силовым блоком, сумела провести блестящую операцию по введению противника в заблуждение.

Если же говорить серьезно, то, может быть, идет совсем крупная игра? Где бизнес на детях соединяется с далеко идущими политическими провокациями?