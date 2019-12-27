25 декабря не стало советского писателя, публициста, ветерана Великой Отечественной войны Владимира Сергеевича Бушина.

Владимир Сергеевич Бушин

Бушин в 18 лет ушел на фронт в 1942 году. Дошел до Кенигсберга, воевал в Маньчжурии против японских захватчиков. На фронте вступил в ВКП (б). После войны Владимир Сергеевич стал крупным советским журналистом и литературным критиком, до последнего отстаивал Советский Союз и коммунизм.

Бушин оказался представителем той небольшой части советской интеллигенции, которая не сдала свои идеалы и свою страну в перестройку. В постсоветское время Владимир Сергеевич не сдался, не пошел по пути «красного» вписывания в антисоветскую систему, Бушин продолжил борьбу против десоветизации как журналист, как литературный критик и как писатель.

Переродившиеся предатели советской Родины ненавидели Бушина. Он был не просто чужим для них. Он был живым напоминанием о том, что не все предали или сдались. Предатели не могли с этим смириться, что нагляднейшим образом проявилось в 2010 году на передаче «Суд времени», шедшей на 5 канале, где Сергей Кургинян давал бой Леониду Млечину и присоединившемуся к нему Николаю Сванидзе. Темой передачи, в которой в качестве свидетеля со стороны Кургиняна принимал участие Бушин, был «Советский человек». Как рассказывают очевидцы, появление Бушина привело буквально к нервному срыву оппонирующей стороны — Млечина и Сванидзе, которые под предлогами личностного характера отказались от дискуссии с ним.

Бушин произнес страстный обличительный монолог на «Суде времени», но он не имел шансов попасть в эфир и не попал в него. В передачу вошел яростный спор Кургиняна, отстаивающего Бушина и советского человека в целом, с Млечиным и Сванидзе. Видео эфира.

Антисоветская система не приняла Бушина, она была неприемлема для него, а он неприемлем для нее. Бушин был на фронте до конца — до конца оставался советским человеком, который не сдался.