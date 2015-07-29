Андрей Князев
Последние публикации
Эксперт: Киргизия сделала выбор в пользу российского и китайского миров
ШОС и БРИКС впервые стали наполняться полезным содержанием: валюты, банки развития, двусторонние валютные СВОПы — все это явные шаги в сторону образования большого Востока. И именно ШОС станет одним из очень важных инструментов и форматов обустройства нового глобального союза. Об этом, в интервью...
29 июля 2015
Эксперт: Киргизии надо обучить трудовых мигрантов культуре поведения
Маловероятно, что трудовая миграция в Россию со вступлением Киргизии в Евразийский союз приобретет массовый характер — скорее всего, число трудовых мигрантов увеличится незначительно. Об этом в интервью корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог из Киргизии Игорь Шестаков. Тем не менее, по его...
23 июня 2015
Эксперт: ЕАЭС и китайские проекты дают Киргизии широкие возможности
Киргизии следует проводить прагматичную политику в самих деталях реализации проекта экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП). А в целом этот проект соответствует стратегическим задачам Киргизии с точки зрения финансового содействия, инвестиций, в том числе инфраструктурных. Об этом, комментируя...
7 июня 2015
Сергей Масаулов: Южный фронт в Киргизии откроют весной 2016 года
Главный вопрос участия Киргизии в Евразийском союзе — это вопрос безопасности. Соответствующие структуры должны готовиться к весне 2016 года, имея в виду и Фергану в том числе. Если вдруг извне решат, что можно и нужно открывать южный фронт, то произойдет это весной 2016 года, и произойдет это в...
12 мая 2015
Виктор Михайлов: В Афганистане началось противостояние боевикам ИГ
То, что еще вчера казалось совсем невероятным и фантастическим — переориентация отрядов Движения Техрик-и-Талибан (ДТ), основу, которых почти на 100% составляют пуштуны, от своего духовного лидера и почти наместника Пророка на земле — Муллы Омара, к эмиру только что провозглашенного Исламского...
29 апреля 2015
Эксперт: Россия и Киргизия должны вместе охранять границы республики
После присоединения Киргизии к ЕАЭС необходима совместная охрана границ территории объединения, иначе страны союза рискуют оставить большую форточку через которую хлынет контрабандный товар. Об этом, а также о некоторых других особенностях присоединения Киргизии к Евразийскому экономическому союзу...
29 апреля 2015
Ерлан Карин: Шумиха вокруг ИГ активизирует ячейки в Средней Азии
Могут среагировать даже автономно действующие радикальные ячейки Информационная шумиха, вокруг террористической организации «Исламское государство» (ИГ), которую в немалой степени создали сами эксперты и СМИ, может спровоцировать активизацию спящих ячеек внутри стран региона. И в Средней Азии, и в...
9 апреля 2015
Александр Зеличенко: Экспорт наркотиков из Афганистана в Россию возрастет
К настоящему времени наркотрафик из Афганистана интенсифицировался, количество произведённых наркотиков возросло. И в том числе отмечается более высокий уровень трафика посредством «северного маршрута», то есть из Средней Азии в Россию. Об этом в интервью ИА REGNUM заявил директор общественного...
8 апреля 2015
Эксперт: Радикальная оппозиция будет выключена из политики Узбекистана
Очередные выборы президента Узбекистана намечены на 29 марта. На пост главы республики претендует три кандидата. Согласно Конституции республики глава государства будет избран на пятилетний срок. Предыдущие выборы главы Узбекистана состоялись в 2007 году, по их итогам главой государства сроком на...
17 марта 2015
Эксперт из Киргизии: Захват Средней Азии — одна из долгосрочных задач Китая
Только по официальным данным, гражданами Китая на территории Киргизии открыто 400 предприятий, а если учесть те, которые оформлены на подставные лица, их, по мнению многих экспертов, насчитывается более тысячи. Причем, доля произведенной продукции и оказываемых услуг предприятиями, фактически...
7 ноября 2014