Андрей Дьячков
Последние публикации
День Победы-2020 в Чебоксарах: фоторепортаж
День Победы-2020 в Чебоксарах проходит в удурчающем контексте пандемии коронавируса — в условиях самоизоляции и почти не отличается от всех предыдущих, не юбилейных, дней. Скудость юбилейной символики с нейтральным «С праздником» и железным ограждением парка Победы скрашивают точечные...
9 мая 2020
В Чебоксарах военные песни «поют двором»: видео
В столице Чувашии готовятся к 9 Мая и репетируют военные песни с балконов домов. Сегодня, 8 мая, с одного из многоквартирных домов прозвучал призыв спеть песню «Смуглянка»: женщина с микрофоном обращалась к соседям и редким прохожим спеть песню «всем двором» и присоединиться к всероссийской акции...
8 мая 2020
Суздаль остался с москвичами, но без туристов: фоторепортаж
16 апреля 2020
Суздаль белёсый и заснеженный: фоторепортаж
Суздаль один из немногих городов, сохранивший облик старого русского города. Жемчужина Золотого кольца России. Точка притяжения для туристов. При численности местного населения чуть менее 10 тыс. человек Суздаль ежегодно посещают около 1,7 млн туристов. Суздаль — абсолютный рекордсмен в России по...
28 февраля 2018