Суздаль остался без туристов. «Понаехавшие» с начала объявления самоизоляции москвичи засели в домах, на дачах и выходят на улицу в исключительных случаях. Пустынный замерший город периодически встряхивается только от звука пожарной машины с громкоговорителем, вещающим, чтобы все сидели дома в связи с ситуацией с коронавирусом. Открытые торговые ряды, где обычно шла бойкая торговля, оголились. Магазинчики с продуктами, пекарни, киоски с кофе и чаем ещё работают — только покупателей там почти не встретить даже в выходной день. Коммерсанты и торгующие домашней снедью суздальцы, которые в основной своей массе, так или иначе, жили за счёт туристов, готовы бесплатно поставлять продукты питания прямо на дом. Город и быт горожан изменился до неузнаваемости: традиционные шумные фестивали с гостями заменили тихие уединённые прогулки на природе.

Андрей Дьячков ИА REGNUM

Андрей Дьячков ИА REGNUM

Ещё недавно Суздаль являлся точкой притяжения для туристов. При численности местного населения чуть менее 10 тыс. человек Суздаль ежегодно посещало около 1,7 млн туристов. Город, который считается жемчужиной Золотого кольца России, — абсолютный рекордсмен в России по посещаемости на душу населения. На этот небольшой городок приходится 65% всего объёма посещений Владимиро-Суздальского музея-заповедника и около 70% внебюджетных доходов, которые получал музей.

Андрей Дьячков ИА REGNUM

Андрей Дьячков ИА REGNUM

Андрей Дьячков ИА REGNUM

Андрей Дьячков ИА REGNUM В докоронавирусные времена здесь шла бойковая торговля

Андрей Дьячков ИА REGNUM «Противовирусные» лимоны в Суздале дороже, чем во многих московских магазиных

Андрей Дьячков ИА REGNUM Доставка продуктов на дом — бесплатно

По данным Ростуризма, туристическая отрасль страны только в первом полугодии 2020 года недополучит около 1,5 трлн рублей доходов из-за ситуации с коронавирусом, более 1,6 млн человек могут быть уволенными или отправиться в отпуск без сохранения зарплаты.

Андрей Дьячков ИА REGNUM

Андрей Дьячков ИА REGNUM

Андрей Дьячков ИА REGNUM

Андрей Дьячков ИА REGNUM

Андрей Дьячков ИА REGNUM Рыбаки

Андрей Дьячков ИА REGNUM

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