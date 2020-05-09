День Победы-2020 в Чебоксарах проходит в удурчающем контексте пандемии коронавируса — в условиях самоизоляции и почти не отличается от всех предыдущих, не юбилейных, дней.

Скудость юбилейной символики с нейтральным «С праздником» и железным ограждением парка Победы скрашивают точечные информационные стенды да тёплая погода и безудержное солнце.

ИА REGNUM
Нейтральное «С праздником»
Андрей Дьячков ИА REGNUM
Чебоксары 8 мая. На площади Ленина у храма Рождества Христова — выставка, посвящённая 75-летию Великой Победы
Андрей Дьячков ИА REGNUM
Чебоксары 8 мая. На площади Ленина — выставка, посвящённая 75-летию Великой Победы
ИА REGNUM
Водители общественного транспорта салютуют Знамени Победы
ИА REGNUM
Московский мост в Чебоксарах

Редкие смельчаки добираются до памятников и монументов Славы. Кто-то не отказывает себе в собственном «параде Победы», водружая копию Знамени Победы на свои автомобили.

ИА REGNUM
ИА REGNUM
Личный «парад Победы» заместителя главного редактора ИА REGNUM Валентины Андреевой. Копия Знамени Победы получена благодаря содействию главы фракции КПРФ Чебоксарского горсобрания Дмитрия Евсеева
ИА REGNUM
Древко со знаменем из окна машины
ИА REGNUM
Личный парад Победы
ИА REGNUM
Личный парад Победы
ИА REGNUM
Автомобиль движется по направлению к парку Победы
ИА REGNUM
У парка Победы
ИА REGNUM
Парк Победы в Чебоксарах обнесён железным ограждением
ИА REGNUM
Дружная семья идёт по направлению к парку Победы
ИА REGNUM
У монумента павшим у парка Победы
ИА REGNUM
Дорога к парку Победы
ИА REGNUM
Экс-глава МВД Чувашии Вадим Антонов с семьёй у парка Победы

Корреспонденту ИА REGNUM удалось даже наблюдать небольшой «автопарад» в центре столицы Чувашии — колонну из нескольких машин с развивающимися флагами и сигналящими, как в былые годы — лучшие Дни Победы.

ИА REGNUM
Знамя Победы посередине между флагами России и Чувашии на здании художественного училища. Композиция «Древо жизни» — элемент в государственной символике Чувашии
ИА REGNUM
Знамя Победы наряду с флагами России и Чувашии на здании художественного училища
ИА REGNUM
Чувашский коммунист
Андрей Дьячков ИА REGNUM
Чебоксары 8 мая
Андрей Дьячков ИА REGNUM
Чебоксары 8 мая

Между тем у каждого из нас, потомков Героев и Победителей, — свой День Победы — в интернете, на телефоне, в мегаполисе или в деревне, на посту или на отдыхе.

ИА REGNUM
День Победы на даче в Подмосковье. Светлана Земскова со своей семьёй
ИА REGNUM
День Победы на даче в Подмосковье своей семьёй
ИА REGNUM
Празднование Дня Победы в дачном посёлке в Подмосковье
ИА REGNUM
Празднование Дня Победы в дачном посёлке в Подмосковье

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