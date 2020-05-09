День Победы-2020 в Чебоксарах проходит в удурчающем контексте пандемии коронавируса — в условиях самоизоляции и почти не отличается от всех предыдущих, не юбилейных, дней.

Скудость юбилейной символики с нейтральным «С праздником» и железным ограждением парка Победы скрашивают точечные информационные стенды да тёплая погода и безудержное солнце.

ИА REGNUM Нейтральное «С праздником»

Андрей Дьячков ИА REGNUM Чебоксары 8 мая. На площади Ленина у храма Рождества Христова — выставка, посвящённая 75-летию Великой Победы

Андрей Дьячков ИА REGNUM Чебоксары 8 мая. На площади Ленина — выставка, посвящённая 75-летию Великой Победы

ИА REGNUM Водители общественного транспорта салютуют Знамени Победы

ИА REGNUM Московский мост в Чебоксарах

Редкие смельчаки добираются до памятников и монументов Славы. Кто-то не отказывает себе в собственном «параде Победы», водружая копию Знамени Победы на свои автомобили.

ИА REGNUM

ИА REGNUM Личный «парад Победы» заместителя главного редактора ИА REGNUM Валентины Андреевой. Копия Знамени Победы получена благодаря содействию главы фракции КПРФ Чебоксарского горсобрания Дмитрия Евсеева

ИА REGNUM Древко со знаменем из окна машины

ИА REGNUM Личный парад Победы

ИА REGNUM Личный парад Победы

ИА REGNUM Автомобиль движется по направлению к парку Победы

ИА REGNUM У парка Победы

ИА REGNUM Парк Победы в Чебоксарах обнесён железным ограждением

ИА REGNUM Дружная семья идёт по направлению к парку Победы

ИА REGNUM У монумента павшим у парка Победы

ИА REGNUM Дорога к парку Победы

ИА REGNUM Экс-глава МВД Чувашии Вадим Антонов с семьёй у парка Победы

Корреспонденту ИА REGNUM удалось даже наблюдать небольшой «автопарад» в центре столицы Чувашии — колонну из нескольких машин с развивающимися флагами и сигналящими, как в былые годы — лучшие Дни Победы.

ИА REGNUM Знамя Победы посередине между флагами России и Чувашии на здании художественного училища. Композиция «Древо жизни» — элемент в государственной символике Чувашии

ИА REGNUM Знамя Победы наряду с флагами России и Чувашии на здании художественного училища

ИА REGNUM Чувашский коммунист

Андрей Дьячков ИА REGNUM Чебоксары 8 мая

Андрей Дьячков ИА REGNUM Чебоксары 8 мая

Между тем у каждого из нас, потомков Героев и Победителей, — свой День Победы — в интернете, на телефоне, в мегаполисе или в деревне, на посту или на отдыхе.

ИА REGNUM День Победы на даче в Подмосковье. Светлана Земскова со своей семьёй

ИА REGNUM День Победы на даче в Подмосковье своей семьёй

ИА REGNUM Празднование Дня Победы в дачном посёлке в Подмосковье

ИА REGNUM Празднование Дня Победы в дачном посёлке в Подмосковье

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