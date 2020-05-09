День Победы-2020 в Чебоксарах проходит в удурчающем контексте пандемии коронавируса — в условиях самоизоляции и почти не отличается от всех предыдущих, не юбилейных, дней.
Скудость юбилейной символики с нейтральным «С праздником» и железным ограждением парка Победы скрашивают точечные информационные стенды да тёплая погода и безудержное солнце.
Нейтральное «С праздником»
Чебоксары 8 мая. На площади Ленина у храма Рождества Христова — выставка, посвящённая 75-летию Великой Победы
Чебоксары 8 мая. На площади Ленина — выставка, посвящённая 75-летию Великой Победы
Водители общественного транспорта салютуют Знамени Победы
Московский мост в Чебоксарах
Редкие смельчаки добираются до памятников и монументов Славы. Кто-то не отказывает себе в собственном «параде Победы», водружая копию Знамени Победы на свои автомобили.
Личный «парад Победы» заместителя главного редактора ИА REGNUM Валентины Андреевой. Копия Знамени Победы получена благодаря содействию главы фракции КПРФ Чебоксарского горсобрания Дмитрия Евсеева
Древко со знаменем из окна машины
Автомобиль движется по направлению к парку Победы
Парк Победы в Чебоксарах обнесён железным ограждением
Дружная семья идёт по направлению к парку Победы
У монумента павшим у парка Победы
Экс-глава МВД Чувашии Вадим Антонов с семьёй у парка Победы
Корреспонденту ИА REGNUM удалось даже наблюдать небольшой «автопарад» в центре столицы Чувашии — колонну из нескольких машин с развивающимися флагами и сигналящими, как в былые годы — лучшие Дни Победы.
Знамя Победы посередине между флагами России и Чувашии на здании художественного училища. Композиция «Древо жизни» — элемент в государственной символике Чувашии
Знамя Победы наряду с флагами России и Чувашии на здании художественного училища
Между тем у каждого из нас, потомков Героев и Победителей, — свой День Победы — в интернете, на телефоне, в мегаполисе или в деревне, на посту или на отдыхе.
День Победы на даче в Подмосковье. Светлана Земскова со своей семьёй
День Победы на даче в Подмосковье своей семьёй
Празднование Дня Победы в дачном посёлке в Подмосковье
Празднование Дня Победы в дачном посёлке в Подмосковье
Читайте также: В Чебоксарах военные песни «поют двором»: видео