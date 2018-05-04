Андрей Алексеев

Автор

Родился 25 февраля 1989г в г. Ивделе Свердловской области. В 2011 году окончил Уральский государственный аграрный университет по специальности «Землеустройство». По специальности работаю с 2011 года. Неоднократно был в командировках по всей России. Выполнял работы по инвентаризации земель различных категорий, кадастрового учета, геодезии. С 2013 года в движении «Суть времени». Внештатный фотокорреспондент ИА REGNUM. Корреспондент ИА «Красная весна». Член Свердловского регионального отделения «Родительское Всероссийское Сопротивление».