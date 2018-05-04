Екатеринбург, 4 мая, 2018, 12:58 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сегодня, 4 мая, отмечают 100-летие Приволжского и Уральского военных округов. Основные торжества проходят на площади Советской Армии, в самом центре города.

Андрей Алексеев На площади Советской Армии 4 мая 2018 года

Праздничная программа рассчитана на весь день. Здесь проводятся показательные выступления. Военнослужащие спецназа Центрального военного округа демонстрируют навыки рукопашного боя, а рота почётного караула Екатеринбургского гарнизона — навыки строевой подготовки. Лучшая команда ЦВО за несколько минут разберёт и соберёт автомобиль УАЗ.

Андрей Алексеев На выставке боевой техники

Андрей Алексеев В праздничной обстановке

Кроме того, работает выставка военной техники. Широкой публике представлены комплекс радиоэлектронный борьбы «Москва», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», 152-мм гаубица «Мста-Б», танк Т-72Б и многие другие образцы.

Андрей Алексеев Боевая машина

Андрей Алексеев Возле орудий

Также на площади выступают творческие коллективы. Среди них ансамбли «Волжские казаки», «Сударушки», «Солдаты России», «Созвездие Урала» и т. д. А вечером запланирован концерт группы «Смысловые галлюцинации».

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Кроме того, вечером состоится праздничный салют. Он пройдёт в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского.

Андрей Алексеев Вид на сцену

Андрей Алексеев На площади не только военные, но и гражданские люди. Программа интересует многих

Отметим, Центральный военный округ является правопреемником Приволжско-Уральского военного округа, который существовал с 1989 по 1992 и в 2001—2010 годах. А как самостоятельные единицы Уральский и Приволжский округа были созданы 4 мая 1918 года и долгое время действовали независимо. Уральским военным округом в своё время командовал маршал Советского Союза Георгий Жуков.