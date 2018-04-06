Екатеринбург, 6 апреля, 2018, 11:51 — ИА Регнум. По Екатеринбургу шагает весна. Тёплый ветер и солнечная погода радует уральцев. В Свердловской области март выдался холодным и снежным, а потому в первые тёплые апрельские дни в городе ведётся активная работа по уборке отвалов.

Андрей Алексеев Клубника

Андрей Алексеев Уборка

Возле городского пруда, который пока ещё покрыт льдом установили знаки, которые предупреждают об опасности. В течение зимы в Екатеринбурге замёрзший пруд становится «пешеходным», но теперь ходить по льду не безопасно.

Андрей Алексеев Снег сошёл и обнажил недостатки

Андрей Алексеев Знак запрета — тонкий лёд

Сошедший снег обнажил и недостатки городского благоустройства: ямы на дорогах, разбитые тротуары, причём некоторые из них в центре города. Теперь городским властям придётся в кротчайшие сроки устранять все эти неприглядные «подснежники», так как Екатеринбург готовится в июне принимать гостей. В городе состоятся игры группового этапа финала чемпионата мира по футболу.

Андрей Алексеев Исторический сквер в Екатеринбурге

А простые горожане просто наслаждаются весной: устраивают семейные прогулки, кормят уток на пруду или делают весенние селфи.