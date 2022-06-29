Анатолий Вифлеемский
Последние публикации
Тайные цели оцифровки школы: не в интересах детей
Минпросвещения России с упорностью, достойной лучшего применения, осуществляет оцифровку школы — перевод ее на цифровые рельсы. Сколько бы ни отрицал министр образования, стремление перевести школу «в цифру» и заменить учителя компьютером становится все очевиднее, если вчитаться в документы...
29 июня 2022
Вне закона: обязаны ли школьники писать ВПР
Единственный официальный документ, посвященный введению понятия ВПР, — это письмо Рособрнадзора от 02.02.2017 №05−41, которое так и было озаглавлено «Всероссийские проверочные работы». В нём Рособрнадзор прямо заявил, что ВПР не являются государственной итоговой аттестацией. Более того, из письма...
1 марта 2021