Единственный официальный документ, посвященный введению понятия ВПР, — это письмо Рособрнадзора от 02.02.2017 №05−41, которое так и было озаглавлено «Всероссийские проверочные работы». В нём Рособрнадзор прямо заявил, что ВПР не являются государственной итоговой аттестацией. Более того, из письма следует: «Они проводятся образовательной организацией самостоятельно, с использованием единых вариантов заданий для всей Российской Федерации, разрабатываемых на федеральном уровне в строгом соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Это диагностические работы для оценки индивидуальных достижений обучающихся».

Иван Шилов ИА REGNUM Школьники

Таким образом, законодательных требований проводить ВПР не установлено. Их проводят школы якобы самостоятельно, для оценки индивидуальных достижений обучающихся.

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Рособрнадзор также сравнивал ВПР с контрольными работами, традиционно проводившимися в прошлые десятилетия. Однако при этом не рекомендовал образовательным организациям использовать результаты ВПР для выставления годовых отметок обучающимся. Это связано с тем, что ВПР проводятся не в рамках образовательной программы и не являются промежуточной или итоговой аттестацией обучающихся. Это мероприятие, проводимое в рамках мониторинга образования и на основании Правил осуществления мониторинга системы образования. Письмом Рособрнадзора №13−35 в 2020 году были направлены методические рекомендации по проведению ВПР, в которых прямо говорилось именно про эти цели.

Фактически ВПР проводятся Центром национальных и международных исследований качества образования Федерального института оценки качества образования и являются проводимым в обход закона контрольным мероприятием.

Дарья Антонова ИА REGNUM Учебный класс

Всем уже достаточно хорошо известно, что такое ЕГЭ. Прежде всего это процедура, предусмотренная Законом об образовании. Это и полномочия по проведению ЕГЭ, которые обеспечены соответствующим финансированием. Однако самое главное заключается в том, что ЕГЭ — это часть образовательной программы (итоговая аттестация, проведение которой — неотъемлемая часть любой образовательной программы).

В отличие от ЕГЭ, проведение ВПР законом не предусмотрено. Это придуманная многочисленными «образовательными» чиновниками процедура, издевательски именуемая ими «нужной школе и ей самостоятельно проводимой». При этом финансированием проведение ВПР не обеспечено. Легитимных полномочий проводить ВПР органы управления образованием не имеют.

Никакого отношения к образовательной программе ВПР не имеют, проверочные работы проводятся за ее пределами. ФГОС не предусматривает такой формы контроля реализации образовательной программы, отсутствуют ВПР и в примерных основных образовательных программах.

Такой избыточный контроль не нужен ни учащимся и их родителям, ни школам. Настоящими бенефициарами являются федеральные органы управления образованием, которые агрегируют результаты ВПР и могут на их основе устраивать экзекуции неугодным руководителям региональных и муниципальных органов управления образованием, выстраивая рейтинги школ, муниципалитетов и субъектов РФ.

Понятно, что в современных условиях рекомендация школе участвовать в ВПР воспринимается как приказ. Но вот должны ли родители обучающихся воспринимать эти порядки, а также рекомендации, письма и приказы Рособрнадзора как обязывающие их детей участвовать в ВПР?

В соответствии со статьей 21 Конституции РФ никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам. Таким образом, добровольное согласие как условие подвергнуться опытным исследованиям, к коим относятся и ВПР, является обязательным.

Mos.ru Учитель

В уже упоминавшемся ранее письме 2017 года Рособрнадзор информировал, что «решение об участии в ВПР отдельного обучающегося принимает образовательная организация». Иными словами, Рособрнадзор не осмелился в 2017 году указать на обязанность учащихся участвовать в ВПР.

В своих методических рекомендациях 2020 года Рособрнадзор уже написал иначе: «Участниками ВПР по каждому учебному предмету являются все обучающиеся соответствующих классов всех образовательных организаций Российской Федерации, реализующих программы начального общего, основного общего и/или среднего общего образования».

Между тем письмо с методическими рекомендациями не является нормативным правовым актом и не может возлагать какие-либо обязанности на граждан, тем более несовершеннолетних. Обратим внимание на то, что в своих приказах Рособрнадзор до сих пор не рискнул установить обязательность участия в ВПР обучающихся.

Более того, при проведении ВПР отменяются занятия по графикам учебного процесса, происходит невыполнение учебной программы, так как вместо предусмотренных учебной программой уроков обучающиеся в учебное время отвлечены на проведение ВПР, не являющихся частью образовательной программы.

Между тем Закон об образовании в ч. 4 ст. 34 гарантирует обучающимся право на посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом (в соответствие с локальным нормативным актам организации). Это означает, что привлекать учащихся к каким-либо мероприятиям образовательная организация может только с их согласия, а применительно к несовершеннолетним обучающимся — с согласия их родителей (законных представителей).

Исходя из данных правовых норм, возложение на обучающихся обязанностей по участию в ВПР является принудительным привлечением к мероприятиям, не предусмотренным учебным планом, что можно рассматривать как нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством РФ в области образования прав и свобод обучающихся, что может повлечь за собой привлечение к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ.

Именно поэтому Рособрнадзор не издает приказ об обязательности участия учащихся в ВПР и перекладывает всю ответственность на школы, так как, если родители будут возражать против проведения ВПР, а директор школы настаивать и понуждать к участию, он и окажется «крайним».

Алексей Колчин ИА REGNUM Школьники

Такой директор школы, противоправно понуждающий к участию в ВПР учащихся без согласия родителей (законных представителей), может быть привлечен к административной ответственности за нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод и подвергнут административному штрафу в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. На школу, как юридическое лицо, может быть наложен штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

А вот к обучающимся и к их родителям, которые отказываются участвовать в проведении ВПР, ни школа, ни органы управления образованием, никаких санкций применить не могут.

Поэтому родителям обучающихся я рекомендую активнее включаться в образовательную деятельность школы и не подвергать учащихся лишним проверочным работам, не предусмотренным образовательной программой, а тем более вместо освоения основной образовательной программы. Советы родителей в школах должны отказываться от проведения ВПР в своих школах и требовать от администрации школы неуклонно соблюдать расписание занятий и учебный график — не отменять уроки для проведения ВПР.