Анар Мовсумов
Последние публикации
Ярмарка бедности: нечеловеческое лицо капитализма
Незаконная предпринимательская деятельность — именно такой статьей угрожают сотрудники правоохранительных органов уличным торговцам, когда в очередной раз приходят разгонять стихийный рынок. Штраф — две с половиной тысячи рублей — превышает стоимость всех товаров у многих продавцов, иногда в...
17 июня 2019
Они не ходят, поэтому они танцуют: студия инклюзии
Студия инклюзивного творчества объединяет несколько десятков детей с особенностями развития. Большинство взрослых, работающих в студии — родители детей с ОВЗ. Взрослые учат их тому, что умеют сами — кто-то по образованию логопед, кто-то — хореограф, кто-то когда-то занимался в театре. Теперь их...
11 июня 2019