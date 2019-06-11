Незаконная предпринимательская деятельность — именно такой статьей угрожают сотрудники правоохранительных органов уличным торговцам, когда в очередной раз приходят разгонять стихийный рынок. Штраф — две с половиной тысячи рублей — превышает стоимость всех товаров у многих продавцов, иногда в несколько раз.

Анар Мовсумов ИА REGNUM Значки — 20. Коробка от патронов (пустая) — 30. Радиодетали — от 5. Ложки посеребренные — 100. Советские сувениры — 100. Бижутерия — 100

«Мы здесь от отчаяния, — говорит Николай (имя изменено). — У меня две работы, и все равно на жизнь не хватает».

Анар Мовсумов ИА REGNUM Ложка — 20. Чайник — 50. Нож — 20. Сахарница — 50. Вязаный комплект — 100

Анар Мовсумов ИА REGNUM Книги — по 10. Детский комбинезон — 50. Куртка — 100. Вазочка хрустальная — 150. Игрушка из киндер-сюрприза — 5. Жираф плюшевый — 20. Обувь — 100. Кукла из ГДР — 200

Анар Мовсумов ИА REGNUM Всё по 10

Большинство торговцев — пенсионеры, для которых 50—100 рублей — это существенные деньги. Покупателей много: опрятные пожилые пары, гастарбайтеры, мужчины неопределенного возраста, коллекционеры. Бездомные тоже приходят. Покупают джинсы за 100 рублей, ботинки за 50, посуду за 10.

Анар Мовсумов ИА REGNUM Ключи гаечные — 20. Молоток — 50. Половник — 20. Топор большой — 400. Подковы — 300. Набор банок — бесплатно

Анар Мовсумов ИА REGNUM Всё по 50

Анар Мовсумов ИА REGNUM От 10 до 30

Этот стихийный рынок существует уже много лет — и все эти годы людей выгоняют с улицы, но торговую площадку не организуют, несмотря на большое количество обращений как от самих торговцев, так и от покупателей.

«Люди говорят — нам нужен этот рынок, вы нам нужны! — говорит Ольга (имя изменено). — Вы видели, какие цены в магазинах сейчас? Я вот люблю читать, и покупаю здесь книги по 10−30 рублей. Книгу за 200 рублей в магазине я не могу себе позволить».

Анастасия с соседнего прилавка добавляет:

«Мы не наживаемся здесь. Это просто способ выжить».

Анар Мовсумов ИА REGNUM Куклы — 30. Машинки — 20. Ботинки — 50

Анар Мовсумов ИА REGNUM Носки вязаные — 100. Белье — 10. Книги — 20. Штаны — 100. Зонт новый — 200

Анар Мовсумов ИА REGNUM Книги — по 10. Нож от мясорубки — 50. Карандаши — 5. Ножницы — 5. Коврики вязаные — 50. Расческа — 20. Тени — 20. Бусы — 50

Я сфотографировал импровизированные прилавки уличных торговцев и записал цены на товары со слов их владельцев. Считаю, что такой рынок — хорошая иллюстрация бедности в стране и борьбы с ней. Главная задача городских властей в этом конфликте — убрать людей с улицы. Главная задача людей — выжить.

Анар Мовсумов ИА REGNUM Пластинки — 50. Карандаши — 10. Колонки — 150. Книги — 20. Зажигалки — 10. Провода — 10. Обувь — 50

Анар Мовсумов ИА REGNUM Книга про Собчак — 100. Книга Шукшина — 30. Открытки из Праги — 50. Игрушки мягкие — 30. Рамочка для фото — 30. Лак для ногтей — 10

Анар Мовсумов ИА REGNUM Сумочка в горошек — 20. Детская одежда — 30. Лошадки игрушечные — 40. Большая сумка — 50. Маленькие игрушки — 10

Все торговцы отмечают рост цен в магазинах, говорят, что в последние годы стало совсем трудно. Они готовы платить за место на крытом рынке, лишь бы спокойно торговать. Но такой возможности им не предоставляют.

Анар Мовсумов ИА REGNUM Лезвия — 50. Ложка — 50. Валик — 100. Градусник — 50. Нотная тетрадь — 10