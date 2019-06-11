Они не ходят, поэтому они танцуют: студия инклюзии
11 июня 2019
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Студия инклюзивного творчества объединяет несколько десятков детей с особенностями развития. Большинство взрослых, работающих в студии — родители детей с ОВЗ. Взрослые учат их тому, что умеют сами — кто-то по образованию логопед, кто-то — хореограф, кто-то когда-то занимался в театре. Теперь их навыки помогают всем детям в студии.
Студию открыла Екатерина Сизова, которая в 24 года лишилась способности ходить. Сейчас Екатерина занимается бизнесом, состоит в общественных организациях, активно участвует в жизни самарского сообщества людей с ограниченными возможностями здоровья. А теперь еще и руководит студией инклюзивного творчества.
Анар Мовсумов ИА REGNUM
Фотосессия для нового проекта студии — показа мод для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мать Ангелины забрала у дочери наушники, и девочка очень нервничает
Анар Мовсумов ИА REGNUM
Актеры студии подбадривают друг друга перед премьерным показом спектакля
Анар Мовсумов ИА REGNUM
Отец обнимает дочь в перерыве занятий в инклюзивной студии. Большинство участников студии приходит на занятия с родителями
Анар Мовсумов ИА REGNUM
Музыкальное занятие. До того, как у студии появилось собственное помещение, большинство занятий проходило в актовом зале одной из местных школ
Анар Мовсумов ИА REGNUM
Чаепитие в студии инклюзивного творчества. Пока дети занимаются, у родителей есть время перекусить и пообщаться. Разговоры в основном о детях и болезнях — сообщество родителей детей с ОВЗ довольно замкнутое. Восполнить недостаток общения с «обычными» людьми — одна из задач инклюзивной студии
Анар Мовсумов ИА REGNUM
Обстановка в студии непринужденная — большинство участников знакомы уже давно и вместе ходят на различные развивающие занятия
Анар Мовсумов ИА REGNUM
Екатерина Сизова руководит репетицией танцевального спектакля
Анар Мовсумов ИА REGNUM
Ксюша Каштанова позирует фотографу перед показом мод. «Она обожает фотографироваться, — говорит мать Ксюши. — Камеры — ее болезнь»
Анар Мовсумов ИА REGNUM
Новое помещение студии. На подоконнике стопками лежат дипломы. Самая высокая стопка — личные дипломы и благодарственные письма основательницы и руководительницы студии Екатерины Сизовой
Анар Мовсумов ИА REGNUM
До появления своего помещения студия занималась в актовом зале обычной школы
Анар Мовсумов ИА REGNUM
Анна Виленс, одна из художественных руководителей студии, готовится к выступлению. Ее сын тоже участвует в спектакле. У большинства взрослых, работающих в студии, — дети с ОВЗ
Анар Мовсумов ИА REGNUM
Ольга Артамонова — одна из самых активных участниц инклюзивного танцевального движения в Самаре. Кроме того, Ольга открыла творческую мастерскую
Анар Мовсумов ИА REGNUM
Семья Каштановых в студии
Анар Мовсумов ИА REGNUM
На открытие студии пришли посмотреть местные жители и танцевали вместе с участниками концерта, людьми с ограниченными возможностями здоровья
Анар Мовсумов ИА REGNUM
Актеры студии готовятся к премьере танцевального спектакля, посвященного жизни художницы Фриды Кало. В спектакле участвуют люди с особенностями физического и ментального развития, а также несколько «обычных» танцоров
Анар Мовсумов ИА REGNUM
Актеры студии на репетиции
Анар Мовсумов ИА REGNUM
Сцена во время спектакля «Фрида. Соло птицы, кровью сердца рисующей»
Анар Мовсумов ИА REGNUM
Актеры студии готовятся к премьере танцевального спектакля, посвященного жизни художницы Фриды Кало. В спектакле участвуют люди с особенностями физического и ментального развития, а также несколько «обычных» танцоров
Анар Мовсумов ИА REGNUM
Актеры студии за кулисами во время репетиции
Анар Мовсумов ИА REGNUM
Актеры студии на репетиции. Спектакль пройдет в старом советском доме культуры — но при этом одном из самых больших в городе. Это заслуга Екатерины Сизовой, ведь обычно инклюзивные спектакли проходят на маленьких площадках где-то на окраинах
Анар Мовсумов ИА REGNUM
Анастасия Карпенко помогает своей дочери Ангелине подготовиться к фотосессии. Анастасия тоже занимается с детьми в инклюзивной студии
Анар Мовсумов ИА REGNUM
Сцена во время спектакля про Фриду Кало
Анар Мовсумов ИА REGNUM
Актеры студии на сцене во время репетиции спектакля про Фриду Кало. В студии детей и взрослых примерно поровну
Анар Мовсумов ИА REGNUM
Актеры студии на сцене во время премьеры спектакля про Фриду Кало
Анар Мовсумов ИА REGNUM
Екатериан Сизова и участники студии фотографируются на память со зрителями после премьеры
Анар Мовсумов ИА REGNUM
Екатерина Сизова перед открытием нового помещения инклюзивной студии руководит участниками концертной программы
Анар Мовсумов ИА REGNUM
Сцена во время спектакля «Фрида. Соло птицы, кровью сердца рисующей»