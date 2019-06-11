Студия инклюзивного творчества объединяет несколько десятков детей с особенностями развития. Большинство взрослых, работающих в студии — родители детей с ОВЗ. Взрослые учат их тому, что умеют сами — кто-то по образованию логопед, кто-то — хореограф, кто-то когда-то занимался в театре. Теперь их навыки помогают всем детям в студии.

Студию открыла Екатерина Сизова, которая в 24 года лишилась способности ходить. Сейчас Екатерина занимается бизнесом, состоит в общественных организациях, активно участвует в жизни самарского сообщества людей с ограниченными возможностями здоровья. А теперь еще и руководит студией инклюзивного творчества.

Анар Мовсумов ИА REGNUM Фотосессия для нового проекта студии — показа мод для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мать Ангелины забрала у дочери наушники, и девочка очень нервничает

Анар Мовсумов ИА REGNUM Актеры студии подбадривают друг друга перед премьерным показом спектакля

Анар Мовсумов ИА REGNUM Отец обнимает дочь в перерыве занятий в инклюзивной студии. Большинство участников студии приходит на занятия с родителями

Анар Мовсумов ИА REGNUM Музыкальное занятие. До того, как у студии появилось собственное помещение, большинство занятий проходило в актовом зале одной из местных школ

Анар Мовсумов ИА REGNUM Чаепитие в студии инклюзивного творчества. Пока дети занимаются, у родителей есть время перекусить и пообщаться. Разговоры в основном о детях и болезнях — сообщество родителей детей с ОВЗ довольно замкнутое. Восполнить недостаток общения с «обычными» людьми — одна из задач инклюзивной студии

Анар Мовсумов ИА REGNUM Обстановка в студии непринужденная — большинство участников знакомы уже давно и вместе ходят на различные развивающие занятия

Анар Мовсумов ИА REGNUM Екатерина Сизова руководит репетицией танцевального спектакля

Анар Мовсумов ИА REGNUM Ксюша Каштанова позирует фотографу перед показом мод. «Она обожает фотографироваться, — говорит мать Ксюши. — Камеры — ее болезнь»

Анар Мовсумов ИА REGNUM Новое помещение студии. На подоконнике стопками лежат дипломы. Самая высокая стопка — личные дипломы и благодарственные письма основательницы и руководительницы студии Екатерины Сизовой

Анар Мовсумов ИА REGNUM До появления своего помещения студия занималась в актовом зале обычной школы

Анар Мовсумов ИА REGNUM Анна Виленс, одна из художественных руководителей студии, готовится к выступлению. Ее сын тоже участвует в спектакле. У большинства взрослых, работающих в студии, — дети с ОВЗ

Анар Мовсумов ИА REGNUM Ольга Артамонова — одна из самых активных участниц инклюзивного танцевального движения в Самаре. Кроме того, Ольга открыла творческую мастерскую

Анар Мовсумов ИА REGNUM Семья Каштановых в студии

Анар Мовсумов ИА REGNUM На открытие студии пришли посмотреть местные жители и танцевали вместе с участниками концерта, людьми с ограниченными возможностями здоровья

Анар Мовсумов ИА REGNUM Актеры студии готовятся к премьере танцевального спектакля, посвященного жизни художницы Фриды Кало. В спектакле участвуют люди с особенностями физического и ментального развития, а также несколько «обычных» танцоров

Анар Мовсумов ИА REGNUM Актеры студии на репетиции

Анар Мовсумов ИА REGNUM Сцена во время спектакля «Фрида. Соло птицы, кровью сердца рисующей»

Анар Мовсумов ИА REGNUM Актеры студии готовятся к премьере танцевального спектакля, посвященного жизни художницы Фриды Кало. В спектакле участвуют люди с особенностями физического и ментального развития, а также несколько «обычных» танцоров

Анар Мовсумов ИА REGNUM Актеры студии за кулисами во время репетиции

Анар Мовсумов ИА REGNUM Актеры студии на репетиции. Спектакль пройдет в старом советском доме культуры — но при этом одном из самых больших в городе. Это заслуга Екатерины Сизовой, ведь обычно инклюзивные спектакли проходят на маленьких площадках где-то на окраинах

Анар Мовсумов ИА REGNUM Анастасия Карпенко помогает своей дочери Ангелине подготовиться к фотосессии. Анастасия тоже занимается с детьми в инклюзивной студии

Анар Мовсумов ИА REGNUM Сцена во время спектакля про Фриду Кало

Анар Мовсумов ИА REGNUM Актеры студии на сцене во время репетиции спектакля про Фриду Кало. В студии детей и взрослых примерно поровну

Анар Мовсумов ИА REGNUM Актеры студии на сцене во время премьеры спектакля про Фриду Кало

Анар Мовсумов ИА REGNUM Екатериан Сизова и участники студии фотографируются на память со зрителями после премьеры

Анар Мовсумов ИА REGNUM Екатерина Сизова перед открытием нового помещения инклюзивной студии руководит участниками концертной программы