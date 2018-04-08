Алёна Лисенкова
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Польская атомная интрига: миф или реальность?
Инициатива создания первой собственной АЭС появилась в Польше ещё в 1980-е гг. В планы входило построить станцию с четырьмя реакторами WWER-440, общая мощность которых составила бы 1600МВт. Однако внутригосударственная политическая нестабильность, необходимость больших капиталовложений в проект и...
8 апреля 2018
Выход из атома: экономическое самоубийство Германии?
Исторически 60—80-е гг. прошлого столетия прошли под знаком интенсивного роста доли атомной энергетики в общем объёме производимой энергии. Даже такие обстоятельства, как трудность выбора подходящих мест для постройки новых станций и последующего хранения производственных отходов, а также...
3 апреля 2018