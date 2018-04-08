Инициатива создания первой собственной АЭС появилась в Польше ещё в 1980-е гг. В планы входило построить станцию с четырьмя реакторами WWER-440, общая мощность которых составила бы 1600МВт. Однако внутригосударственная политическая нестабильность, необходимость больших капиталовложений в проект и авария на Чернобыльской АЭС 1986 года заставили правительство отказаться от данной инициативы уже к 1990 г. и остановить строительство АЭС «Жарновец».

Иван Шилов ИА REGNUM Миный Атом

Почти 15 лет государство не возвращалось к идеям о постройке атомных электростанций, даже были прекращены какие-либо активные исследования в данном направлении. Однако в 2005 г. правительство вернулось к рассмотрению данной идеи и уже в 2009 г. приняло стратегию «Энергетическая политика Польши до 2030 г.», где атомной энергетике было уделено особое значение. Однако до сих пор существуют трудности с утверждением даты постройки первой АЭС в стране. Звучали такие годы, как 2024, 2029, 2035, 2040 и др.

6 сентября 2017 г. министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский сделал заявление о подтверждении намерений построить в государстве хотя бы одну атомную электростанцию. Он подчеркнул, что Польше необходима станция, которая состояла бы из трёх реакторов, мощность которых составила бы 4500МВт. Собственно, зачем это нужно? Решению поспособствовало сразу несколько предпосылок.

blickpixel Линии электропередач

В первую очередь от общего ежегодного количества производимой в Польше электроэнергии (около 160 ТВт*ч) на сегодняшний день около 80% производится от процесса переработки угля. Польша, как член Евросоюза, скована обязательствами по энергетической программе «20−20−20» и Парижским соглашением по климату, в соответствии с которыми государству в сравнении с 1990 г. необходимо сократить выбросы СО2 на 20% к 2020 г., а затем на 40% к 2030 г. Для приближения к установленным стандартам Польше не только нужно сократить столь внушительную долю угля в процессе энергопроизводства, но и заменить его таким «чистым» источником. На сегодняшний день Польша только движется к отметке в 20%, и реализация задач к 2030 г. при сохранении позиций угля в стране может вызвать определённые затруднения. Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский также допускает, что Польша могла бы сократить количество электроэнергии от угольных электростанций до 50% к 2050 г. Однако отмечает, что это стоило бы польской экономике 200 млрд злотых. С его точки зрения, 50% — это максимум, который не препятствовал бы дальнейшему экономическому развитию страны и росту безработицы.

Ещё одной предпосылкой к необходимости постройки собственной АЭС является отказ самой же Польши покупать в перспективе у соседней Белоруссии энергию с пока ещё строящейся БелАЭС. Даже несмотря на тот факт, что МАГАТЭ при проведении анализа объекта каких-либо серьёзные недочётов не обнаружило, Польша придерживается литовской точки зрения о небезопасности технологий, которые используются при постройке станции. Министр энергетики Литвы Рокас Масюлис ранее призвал Латвию, Польшу, Финляндию и Эстонию не покупать электроэнергию ни в Белоруссии, ни в России (в Калининграде). Необходимо отметить, что кроме Польши никто этот призыв не поддержал даже на словах. А Финляндия вообще строит АЭС по российскому проекту и при участии Росатома.

Homoatrox Белоруссия и Польша на карте Европы

Вадим Закревский, замминистра энергетики Белоруссии, в своём выступлении перед журналистами касаемо данной ситуации заметил следующее: «Евросоюзом мы тоже занимаемся, но там есть политическая составляющая, блокировка пока присутствует. Они, конечно, боятся, что хлынет туда российская электроэнергия дешевая».

В то же время посол Польши в Белоруссии Конрад Павлик считает, что Польша вполне самодостаточна и ей совсем не нужно покупать электроэнергию где-то за рубежом. Однако ещё в 2014 г. потребление электроэнергии в Польше превысило внутреннее производство на 1%. Около половины от покупаемой электроэнергии приходится на Швецию, 20% на Литву и Украину, остальное — это Германия, Чехия и Словакия. Как следствие получается, что полная энергетическая самодостаточность Польши — это скорее амбициозное желание, чем существующая реальность.

При этом в марте 2018 г. министр энергетики Польши призвал страны ЕС не покупать электроэнергию и в России, объяснив это тем фактом, что российские цены ниже из-за нежелания государства выполнять международные климатические стандарты.

Однако стоит понимать, что строительство собственной АЭС в Польше, на которую возлагаются такие надежды, потребует серьёзных капиталовложений. Сумма, необходимая для постройки только одной станции, может составить приблизительно 20 млрд долларов, куда входит цена за каждый энергоблок — это около 5 млрд долларов — плюс возможны дополнительные расходы на инфраструктуру.Тхужевский возможность финансирования постройки АЭС за счёт государственного бюджета не считает рентабельной, однако допускает участие консорциума инвесторов. Более того, пока неизвестны ни технологии (возможно, французские или азиатские), по которым будет проводиться постройка, ни месторасположение станции.

Hullernuc Строительство АЭС

На сегодняшний день польская энергетическая компания PGE EJ1 занимается анализом сразу двух потенциальных площадок, находящихся в Поморском воеводстве, наиболее экологически подходящая из которых, вероятно, и будет выбрана в качестве места строительства станции. Ранее сообщалось, что наиболее предпочтительной площадкой могла бы стать территория, на которой ранее строилась АЭС «Жарновец». Она как раз и является одним из двух рассматриваемых вариантов.

На самом деле подобный ажиотаж вокруг потенциального строительства первой атомной электростанции в истории Польши, если не считать недостроенную АЭС «Жарновец», ещё не означает, что на этот раз дело действительно сдвинется с мёртвой точки. Государство уже не в первый раз принимает документы/нормы/стратегии, делает громкие заявления о масштабных планах и проектах по постройке одной-двух и более станций, назначает ответственные организации, сроки и места постройки, один раз даже бралось за строительство, однако ещё ни разу дело так и не было доведено до конца. По большому счёту, даже планируемая мощность потенциальной станции несколько раз менялась, что на сегодняшний день не позволяет даже приблизительно подсчитать, какой объём электроэнергии в действительности хочет компенсировать Польша за счёт создания собственной АЭС.

С политической и климатической точки зрения намерения Польши по постройке атомной электростанции абсолютно обоснованы. Выбросы от неё минимальны, а наличие собственной станции позволило бы стране стать абсолютно независимой с энергетической точки зрения. Более того, Польша надеется, что если она сможет построить собственную АЭС, то ей не придётся отказываться от всех своих угольных станций, так как процент вредоносных выбросов действительно уменьшится. Однако, по данным Greenpeace, проект начала строительства станции для Польши абсолютно нереалистичен и будет оставаться таковым, как минимум, ближайшие 10 лет. Это достаточно большой срок, за который слишком многое может измениться, как минимум, с точки зрения правительства, находящегося в государстве у власти. На сегодняшний же день у Польши нет ни места, ни подходящих технологий для хранения радиоактивных отходов, ни денег даже на постройку хотя бы одной станции, не говоря уже о какой-то инфраструктуре, необходимой для отходов.

Как следствие, можно сказать, что с огромной вероятностью проекты Польши по строительству собственной АЭС так и останутся просто амбициозными идеями, не имеющими возможности для реального осуществления. Даже в том случае, если страна найдёт деньги на строительство, непонятно, как она собирается бороться с ростом безработицы, который возникнет из-за закрытия угольных станций. Переход на импортную электроэнергию тоже весьма маловероятен. Например, у Литвы как потенциального импортёра у самой на 70% зависимость от поставок извне, а энергобаланс Швеции не отличается стабильностью. Получается, что попытка «усидеть на двух стульях», выполнив экологические нормы и при этом не навредив собственной экономике, вряд ли увенчается для Польши успехом.