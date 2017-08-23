Алла Мамонтова
Последние публикации
Кадровый резерв создают для зачистки оставшихся нелояльных главврачей?
«Оптимизационная трагедия» [1] [1] Аллюзия на «Оптимистическую трагедию» — пьесу В.Вишневского. Четыре с половиной месяца назад руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун объявил о запуске пилотного проекта «Московский врач», одной из целей которого, по его словам, была помощь...
23 августа 2017
Москва: рост смертности на дому — 72%, среди трудоспособных — 252%
«Вечерняя Москва» опубликовала материал, в котором рассказала своим читателям о том, что, согласно рейтингу Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в Москве за пять лет люди стали жить на три года дольше, что позволило столице занять первое место в Европе по темпам прироста. О реальном...
20 июля 2017
«Тришкин кафтан» зарплаты московских врачей: третий этап «перекройки»
5 апреля глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун объявил о запуске пилотного проекта по дополнительному стимулированию медицинских работников «Московский врач». Врачам городских больниц и поликлиник, получившим статус «Московский врач», будут установлены дополнительные выплаты...
6 апреля 2017