«Оптимизационная трагедия»[1]

Фото любезно предоставлено автором Член Комитета защиты психиатрической помощи Москвы, медицинский психолог Алла Мамонтова

[1] Аллюзия на «Оптимистическую трагедию» — пьесу В.Вишневского.

Четыре с половиной месяца назад руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун объявил о запуске пилотного проекта «Московский врач», одной из целей которого, по его словам, была помощь в создании кадрового резерва для столичного здравоохранения несмотря на явное противоречие между данной целью и содержанием самого проекта (выделением лучших врачей-«лечебников»): действительно хорошему врачу — лучше лечить, а не заниматься административной работой, которая требует совершенно других качеств, далеко не всегда присутствующих у талантливого доктора, гораздо более нужного пациентам, а не коллегам в качестве их руководителя. В то же время хорошему организатору здравоохранения совсем не обязательно быть гениальным врачом-лечебником. По ряду озвученных тогда чиновниками деталей этого проекта для меня сразу была очевидна их установка: кадровый резерв при перманентной и идущей крещендо «оптимизации» должен формироваться исключительно из лояльных персонажей.

Подробности читайте здесь: «Тришкин кафтан» зарплаты московских врачей: третий этап «перекройки»

Ещё не реализовали проект «Московский врач», а уже 22 августа в ходе заседания президиума столичного правительства мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о принятом постановлении Правительства Москвы, согласно которому столичный департамент здравоохранения проведёт открытый конкурс для формирования резерва управленческих кадров. Очевидно, что сейчас, как и тогда, инициатива исходит от мэра.

Как сообщил в ходе заседания президиума Правительства Москвы 22 августа руководитель Департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун, в постановлении речь идёт о реализации проекта формирования кадрового резерва департамента здравоохранения «Лидер. Мед» для последующего замещения руководящих должностей в медицинских организациях, поликлиниках и больницах города: главврач (директор), замглавврача (замдиректора), заведующий структурным подразделением (отделом, отделением, лабораторией, кабинетом и т.д.).

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Как поясняется в материалах к заседанию, один из основных приоритетов модернизации столичного здравоохранения — развитие кадрового потенциала отрасли. Интересно: как это — в понимании чинуш — согласуется с сокращением тысяч медработников за последние несколько лет только в Москве, закрытием десятков необходимых москвичам медицинских учреждений, в том числе — с разгромом функционировавших при них целых кафедр с научными школами и штатами высококвалифицированных научных работников и уникальных центров медицинской помощи (например, единственного существовавшего в Москве Центра пограничных состояний при закрытой недавно психиатрической клинической больнице №12 им. Каннабиха, также единственного в Москве Центра по лечению болезни Альцгеймера и известного на весь Союз ещё в советское время Центра подростковой психиатрии при закрытой недавно психиатрической клинической больнице №15)? На фоне этого — верхом цинизма выглядит заявление Алексея Хрипуна о том, что «проект «Лидер. Мед» является логичным продолжением политики развития кадрового потенциала столичной медицины».

В фарватере развитых стран

С гордостью подчёркивается, что в целях повышения профессионального уровня медработники Москвы регулярно принимают участие в зарубежных стажировках в ведущих медцентрах Германии, Южной Кореи, Израиля и других стран. В 2017 году такие стажировки прошли аж 200 врачей и медсестёр — на 25-миллионную Москву. В советское время таких стажировок не было (наоборот — в СССР как в развитую страну активно приезжали учиться в том числе медицине из развивающихся стран, например, в Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы), но это не мешало нашему здравоохранению быть одним из лучших в мире. Разумеется, ежегодные стажировки пары сотен столичных медработников — никак не смогут компенсировать рукотворную нехватку медперсонала после многотысячных его сокращений и закрытие десятков медучреждений с разгромом научных кафедр при них.

Россия последние 26 лет активно идёт по пути «догоняющего развития», то есть основным механизмом экономического роста является заимствование западных технологий (и не только технологий, но и другого — например, «болонской» системы высшего образования, страховой медицины и прочих сомнительных зарубежных «достижений», вызывающих в тех странах, колыбелью которых они являются, ропот основной массы населения, а кое-где — уже находящихся в процессе отказа от них или попыток отказа) и перенос заимствований на отечественную почву, параллельно идущим внутри страны процессам деиндустриализации, разоружения, снижения качества образования, погрома науки и здравоохранения. Это (а не падение мировых цен на экспортное сырьё) — главная причина схождения экономического роста на нет.

Между небом и землёй:

проблема «социальных лифтов» в России

Несогласованные (с метаниями от уничтожения кадрового потенциала к созданию «кадрового резерва») телодвижения Правительства Москвы нельзя рассматривать в отрыве от общероссийской проблемы. Не секрет, что сейчас в нашей стране для того, чтобы занять сколько-нибудь престижное и «хлебное» место необходима протекция или сановитые родители (это отлично видно по недорослям выдвиженцев 90-х годов). Конечно, молодёжь, не имеющая номенклатурных родителей и разнообразной протекции, это остро чувствует. Фактически речь идёт о том, что десятки миллионов людей в нашей стране отрезаны от карьеры и личностного продвижения. И дело здесь не только в престиже и доходах, а в остро переживаемом отсутствии возможности самореализации у талантливых и даже гениальных (или просто — способных) людей. В своё время очень точно по этому поводу высказалась известная отечественная актриса, кинорежиссёр и общественный деятель Джемма Фирсова (1935−2012) в интервью газете «Культура» (№42 (7501) 27 октября — 2 ноября 2005 г.): «…ощущение того, что упираешься в стенку, что не можешь реализоваться в полную силу, что не можешь отдавать, — не брать, а именно отдавать, — это реальность. И это способно убить. В прямом и переносном смысле». Однако эта нездоровая ситуация является не только личной проблемой способных, талантливых и гениальных людей, обречённых на прозябание при неофеодализме, а проблемой всех нас, так как это — вкупе с засильем в верхах услужливых посредственностей — не только тормозит развитие нашей Родины и общества, но и способствует их регрессу.

«Дьявол — в деталях»

Безусловно, декларируемые открытость отбора кандидатов, как и выявление специалистов с высоким уровнем профессиональных навыков, организаторскими и лидерскими качествами, — это очень хорошо. Однако озвучивание уже сейчас ожидаемого количества участников на разных этапах отбора (5000 — на первом этапе, и 1000 — на втором) — вынуждает поставить под сомнение заявления Алексея Хрипуна об участии всех желающих специалистов, а называние конечной цифры ёмкости создаваемого таким образом кадрового резерва (300 человек) — заставляет задуматься о наличии у депздрава некоего «проскрипционного списка» из нынешних руководителей, которых планируется заменить «эффективными менеджерами» (к участию приглашаются в том числе специалисты с высшим юридическим и экономическим образованием). Учитывая давно идущий в нашей стране «отрицательный отбор» и вышеупомянутую проблему «социальных лифтов», можно с высокой степенью вероятности предположить, что планируется окончательная зачистка кадрового корпуса административного персонала московских медучреждений от нелояльных «реформаторам» руководителей. Уточнение Алексея Хрипуна, что к участию приглашаются все желающие специалисты, разделяющие цели модернизации столичного здравоохранения, — подтверждает данную догадку.

«Урфин Джус и его деревянные солдаты».

«Дефективные менеджеры»

Лояльность, предпочитаемая компетентности, — сущностная характеристика «отрицательного отбора», при котором «социальные лифты» работают только для услужливых посредственностей, готовых быть послушными исполнителями воли высокопоставленных бюрократов, независимо от того — на пользу ли государству и народу пойдёт реализация спускаемых сверху решений.

Как я уже сказала выше — этот процесс в нашей стране тотален, и это ни для кого не секрет.

Один из наглядных примеров практической реализации «отрицательного отбора» в госучреждениях Москвы — факультет кадрового резерва Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы при Департаменте труда и соцзащиты Москвы (ГАУ ИДПО ДТСЗН; ранее — ИПК ДСЗН). Более шести лет я проработала в системе московской соцзащиты, являюсь первым зампредом городского координационного Совета методобъединения психологов соцзащиты, и формирование кадрового резерва в ней происходило на моих глазах. Можно долго иронизировать по поводу того — кого направляли на этот факультет действующие руководители учреждений соцобслуживания (по принципу «кто по окончании не будет представлять угрозу в качестве конкурента» для них лично), приведя немало отлично известных мне лично наглядных примеров, но достаточно будет сказать, что фигурант недавнего скандала с незаконным отчуждением квартир недееспособных инвалидов в пользу своих приближённых — экс-директор ГБУ ПНИ №30 и ПНИ №16, депутат Мосгордумы от «Единой России» Алексей Мишин — сам когда-то учился на этом самом факультете и благодаря ему из посредственного заведующего отделением психоневрологического интерната превратился в директора (до защиты диплома в ИПК ДСЗН, минуя должность заместителя директора и не имея даже опыта его замещения на периоды отпусков!), ставшего печально известным на всю страну после проверок Общественной палатой РФ (с отчётами о чудовищных результатах которых можно ознакомиться на официальном сайте ОП: часть I, часть II)? что не помешало ему стать «президентом» (!) Специальной Олимпиады Москвы (эту «должность» выдумали специально для него — в жалких потугах создать ему имидж общественного деятеля городского масштаба, так как до этого существовал только президент Специальной Олимпиады РФ) и возглавлять Управляющий Совет лицея №504! Самое смешное, что для ликвидации последствий его 6-летнего (!) директорства в ПНИ №30 была переведена директор ПНИ №16 — опытный и высококвалифицированный управленец, разумеется, никогда не учившаяся ни на каких «факультетах кадровых резервов» — ни в ИПК ДСЗН, ни в ИДПО ДТСЗН, — но не допускавшая в ранее руководимом ею ПНИ №16 и малой толики той уголовщины, которая творилась в ПНИ №30 под чутким руководством не кого-нибудь, а депутата столичного законодательного собрания от правящей партии, бывшего до этого муниципальным депутатом.