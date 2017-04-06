



ИА REGNUM Очередные реформы в московской медицине. Как не сделать еще хуже?

5 апреля глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун объявил о запуске пилотного проекта по дополнительному стимулированию медицинских работников «Московский врач». Врачам городских больниц и поликлиник, получившим статус «Московский врач», будут установлены дополнительные выплаты стимулирующего характера в размере 30% оклада. Своей оценкой данной инициативы с ИА REGNUM поделилась координатор по вопросам здравоохранения Московского отделения Всероссийского общественного движения «Гражданская инициатива за бесплатное образование и медицину», медицинский психолог Алла Мамонтова.

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Считаю, что этот проект не нужен. Не нужен москвичам и большинству врачей, но, очевидно, очень нужен тем, ради кого он затевается. Хочу напомнить, что совсем недавно московские власти отменили обязательные надбавки врачам за учёную степень и почётные звания, а доплаты за лечение ВИЧ-инфицированных, туберкулёзных, психиатрических и наркологических, онкологических и парализованных больных — сократили. В том же приказе столичного Департамента здравоохранения от 26 декабря 2016 года №1033 также ничего не говорилось о полагавшейся ранее существенной доплате за работу в кожно-венерологических диспансерах.

Про надбавки за учёные степени и почётные статусы было заявлено, что они якобы «отражались на зарплате только формально», колеблясь в диапазоне от 10 до 30%! Ну, тут — «кому суп жидок, кому жемчуг мелок». И нечто совсем уж фантастическое: что они якобы приводили к «фиктивным надбавкам». Про доплаты за лечение особо опасных и «тяжёлых» больных, колебавшиеся от 15 до 60% — в зависимости от категории больных, и сниженные от 1/3 до 2 раз, не было сказано ничего, а применительно ко всему остальному — обескураженным медикам напомнили про действующую окаянную систему стимулирующих выплат, которая «привязана к качеству работы специалиста», и подчеркнули, что основными бонусами для врачей должны стать стимулирующие выплаты за квалификационную категорию, так как «именно категория является показателем качества работы специалиста».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как справедливо утверждало в одном из своих материалов ИА REGNUM : «Введенная в 2008 году система оплаты труда в бюджетной сфере (НСОТ) привела к тому, что во многих организациях стимулирующие и премии переходят в основном в зарплаты администрации и близких к ней лиц. Для прекращения негативных процессов в бюджетной сфере: закрытия больниц и фельдшерских пунктов, школ, вузов, — необходимо отменить НСОТ и установить модернизированную Единую тарифную сетку».

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Вместо этого теперь — в дополнение к старой химере под названием «система стимулирующих выплат», внедрение которой сплошь и рядом приводит к перераспределению фондов оплаты труда в пользу приближённых к администрации и лояльных работников, но далеко не всегда — работающих качественнее и/или эффективнее, чем не приближённые или не лояльные к администрации, пришедшей на смену к логичной, а главное — прозрачной системе разрядов ЕТС. Пришла новая химера: пилотный проект по присвоению работникам здравоохранения статуса «Московский врач».

На депздравовских сентенциях про квалификационные категории останавливаться подробно не буду — скажу лишь, что сама много лет проработав в медучреждении и не первый год занимаясь защитой прав медработников, наблюдаю одну и ту же картину: как с помощью административного ресурса искусственно ограничивается даже не количество присваиваемых категорий, а сама возможность подать документы на аттестацию для последующего возможного получения категории: реализация этой возможности зависит от той же самой администрации, которая нередко перераспределяет фонд оплаты труда в пользу своих приближённых, отнюдь не всегда руководствуясь при этом их деловыми качествами.

Для меня совершенно очевидно, что этот пилотный проект уже третий, после перехода на новую систему оплаты труда в 2014—2015 годах. И второй после сокращения надбавок и отмены доплат в конце 2016 года этап спецоперации по перераспределению фондов оплаты труда (это даже по цифрам процентов видно) в пользу наиболее лояльных, но совсем не обязательно — более компетентных, медработников. Оно и понятно: не каждый же руководитель медицинской организации (возможность получения статуса «Московский врач» предусмотрена и для них), или рядовой врач, лояльный и/или особо приближённый к начальству — кандидат или доктор наук, доцент или профессор, Заслуженный врач РФ. Зато теперь он сможет, называясь «Московским врачом» (с большой буквы!), получать надбавку, которая ранее полагалась лишь за самое высокое из этих званий!

Закономерно и то, что инициатива в данном случае исходит от мэра. Во-первых, соответствующие фискальные технологии «покупки» лояльности при повальном сокращении социальной сферы были им успешно апробированы ещё в бытность его губернатором Тюменской области (читаем книгу А.А.Кунгурова «Феномен Собянина» — прим. Алла Мамонтова). Во-вторых, обставленная внешне как повышение качества медицинского обслуживания именно в Москве (что само по себе выглядит как нездоровый и отталкивающий политический сепаратизм) — эта «спецоперация» может стать ещё одной «звёздочкой на фюзеляже» его набирающей реактивную силу кампании за переизбрание.

Позиционирование руководителем Депздрава Москвы в качестве одной из целей пилотного проекта создания системы объективной оценки профессионального уровня врачей — выглядит, по меньшей мере, странно: получается, что сейчас такой системы нет? А если нет, то почему?! И почему она тогда разрабатывается только для Москвы, а не для всей РФ??? И не логичнее ли было этим заняться федеральным властям?

Алексей Хрипун с головой выдаёт истинную цель авторов этого проекта: «Проект <…> помогает создавать кадровый резерв для столичного здравоохранения»! Ну, разумеется — кадровый резерв при перманентной и идущей крещендо «оптимизации» должен формироваться исключительно из лояльных персонажей. Правда, действительно хорошему врачу — лучше лечить, а не заниматься административной работой, которая требует совершенно других качеств, далеко не всегда присутствующих у талантливого доктора, гораздо более нужного пациентам, а не коллегам в качестве их руководителя. В то же время хорошему организатору здравоохранения совсем не обязательно быть гениальным врачом-лечебником. В общем, нестыковочка у Алексея Ивановича вышла.

«В качестве результатов мы ожидаем, что помимо этих материальных стимулов врачи получат объективную оценку общества, общественное признание…» — подобные ожидания господина Хрипуна выглядят по меньшей мере сомнительно, так как уж точно не общество будет «объективно оценивать» врачей на предмет возможности присвоения им статуса «Московский врач»: как сообщается, добровольные оценочные процедуры будут включать в себя клинический экзамен по специальности (неужели «общество» будет его принимать?) и защиту портфолио профессиональных достижений. Зато именно оценкой общества будут прикрываться те, кто на деле будет осуществлять такую оценку, выдавая присвоенный своим коллегам статус за «общественное признание».

Mosgorzdrav.ru Алексей Хрипун

Явный недостаток убедительных критериев для обоснования целесообразности введения подобной категории привёл к курьезу: в качестве одного из условий присвоения статуса «Московского врача» было названо… наличие сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста! То есть того, без чего в настоящее время и так ни один врач не допускается к оказанию врачебной помощи — в соответствии с Федеральным законом №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Ну, и что это за «мартышкин труд»?

Не лучше ли столичным властям перестать заниматься глупостями и откровенным вредительством, немедленно вернуть все полагавшиеся ещё недавно по закону надбавки за учёные степени и звания, доведя до прежних размеров надбавки за работу с особо опасными и «тяжелыми» категориями больных, и перестать с помощью административного ресурса на местах искусственно ограничивать возможность хотя бы пытаться (!) аттестоваться на квалификационные категории?! А заодно — открыть обратно ПКБ №12 имени Каннабиха, специально — с целью последующего закрытия — превращенную перед недавним закрытием в «филиал НПЦ имени Соловьева», и отказаться об безумных планов по перепрофилированию нужной городу ПКБ №15 в психоневрологический интернат!

И вообще — открыть обратно все вредительски закрытые больницы, вернув пациентам доступную медпомощь, а врачам — рабочие места, избавив их коллег от перегрузок вследствие многократно возросшей после закрытия больниц нагрузки на оставшиеся ЛПУ и работающих в них медиков, вместо того, чтобы после отъема значительной части надбавок за работу с опасными и «тяжелыми» категориями пациентов — кощунственно рассуждать о «мотивации медперсонала»!

Что касается порядка проведения экзамена, о котором намедни рассказал руководитель ДЗМ Алексей Хрипун.

1. Теоретическая часть будет проводиться в виде компьютерного тестирования, оценочная база которого «включит в себя не одну тысячу вопросов». Вряд ли на эту «не одну тысячу вопросов» можно будет ответить за один — даже полный — день тестирования. В связи с этим возникает вопрос: оно будет проводиться в «экзаменационных» условиях? Или испытуемый сможет отвечать на эти вопросы, находясь, где угодно? В последнем случае это лишает подобную составляющую экзамена смысла, так как человек сможет пользоваться интернетом, специальной литературой, консультироваться с коллегами.

2. По поводу второго этапа в виде «проверки практических знаний врачей», которая будет проходить на базе симуляционных центров медицинских вузов или в аналогичном центре Департамента здравоохранения в Боткинской больнице. По словам Алексея Хрипуна, «при результате меньше 70% претендент не будет допущен к следующему этапу». Невероятно! А почему он не будет лишён диплома или отправлен на доучивание?! И что это за расчетная цифра «70%», «достаточная» для получения нового громкого статуса? Если врач владеет практическими знаниями только на 70% — за что ему платить надбавку в 30%?!

3. Третий этап экзамена — собеседование с экспертной группой. Алексей Хрипун рассказывает: «Фактически это выступление претендента перед независимой (?! — Алла Мамонтова) экзаменационной комиссией. Помимо главного внештатного специалиста Департамента здравоохранения, в нее войдут представители клинических кафедр, наиболее авторитетные представители медицинских вузов, имеющие высокую профессиональную репутацию, главные врачи ведущих московских клиник, представители профессиональных и пациентских сообществ. То есть в этой комиссии будет представлен самый широкий круг экспертов. Таким образом, экзамен будет проходить максимально объективно и прозрачно. Давление на комиссию будет абсолютно исключено».

Вспоминаем, что на статус «Московского врача», согласно замыслу инициаторов этого проекта, смогут претендовать и руководители, некоторые из которых сами являются «представителями клинических кафедр», преподают в медицинских вузах, то есть так или иначе — находятся в неформальных отношениях с коллегами по этим дополнительным местам своей занятости, не говоря уже о «главных врачах ведущих московских клиник» и «представителях профессиональных сообществ». Получается, что в случае с руководителями медучреждений — экзамен они будут принимать, по сути, друг у друга. Старательное же — идущее с самого верха — вытравливание властью в среде профессиональных сообществ и других общественных объединений (включая пациентские сообщества — прим. Алла Мамонтова) всего не-сервильного — не оставляет особых надежд на независимость «представителей профессиональных и пациентских сообществ» от власти. Разве что от общества, «объективная оценка» которого, наряду с «общественным признанием», заявлена Хрипуном в качестве одного из предполагаемых результатов проекта. Об «объективном и прозрачном» (тем более — «максимально») «прохождении экзамена» при существующих в настоящее время в нашей стране реалиях — говорить тоже не приходится.

Андрей Курнаков. Ответственные за жизнь. Групповой портрет орловских врачей. 1980

Московские врачи остаются заложниками «майских указов» президента Путина и секвестра расходов на здравоохранение. Но ради финансового благополучия «Московских врачей» (в кавычках) — с московских врачей (без кавычек) снимут последнюю шкуру, ибо «тришкиного кафтана» в условиях секвестра — на это уже не хватает: обкатанная в крупнейшем психоневрологическом интернате Москвы — №30 (директор — депутат Мосгордумы от «Единой России» Алексей Мишин — прим. Алла Мамонтова) технология незаконного отъёма положенных медработникам по закону льгот с помощью досрочной (до истечения 5-летнего срока, отсчитываемого с последней аттестации рабочих мест) специальной оценки условий труда — СОУТ (при отсутствии какой-либо из причин, изложенных в исчерпывающем перечне, приведённом на этот счёт в законодательстве), начала своё победное шествие по бюджетным учреждениям.

Грубо нарушивший действующее законодательство депутат-единоросс Мишин (при попустительстве Департамента труда и соцзащиты, органов прокуратуры всех уровней, председателя Мосгордумы, Государственной инспекции труда в городе Москве и Чертановского районного суда), открыл «ящик Пандоры», и теперь по той же схеме законных льгот лишают медперсонал ПКБ №3 имени Гиляровского.