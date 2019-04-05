Алина Попова
Последние публикации
Налог на дыхание: на Дону от имени реформы повысили тарифы на вывоз мусора
Вы когда-нибудь пробовали, будучи детьми, засунуть в муравейник палочку? Именно как распуганный муравейник выглядит сейчас ситуация в Ростовской области с внедрением мусорной реформы. Странно, хотя бы потому, что реформа дает четкую программу действий, по сути, представляя готовую шпаргалку. Но...
5 апреля 2019
Охрана труда в России превратилась в бизнес
На днях СМИ облетела новость о том, что Минтруд решил пересмотреть параметры «вредности» работы. Как сообщали «Известия», эксперты рабочей группы федерального ведомства ведут обсуждение новой редакции закона «О специальной оценке условий труда» (СОУТ), решив приступить к работе над формированием...
31 марта 2019
Игры искусственного разума Сбербанка
Сбербанк в феврале этого года создал лабораторию нейронаук и поведения человека. Её научным руководителем стал президент Высшей школы методологии Андрей Курпатов, известный широкому кругу общества больше как психотерапевт, ведущий программы «Всё решим с доктором Курпатовым» и «Доктор Курпатов». В...
8 марта 2019