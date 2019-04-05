Вы когда-нибудь пробовали, будучи детьми, засунуть в муравейник палочку? Именно как распуганный муравейник выглядит сейчас ситуация в Ростовской области с внедрением мусорной реформы. Странно, хотя бы потому, что реформа дает четкую программу действий, по сути, представляя готовую шпаргалку. Но, видимо, привычный образ жизни не позволяет донской власти выйти, так сказать, из привычной зоны комфорта. Как писало на днях информационное агентство Donnews, губернатор Ростовской области Василий Голубев поставил точку, подтвердив намерение строить в Мясниковском районе мусороперерабатывающий завод, вопреки мнению местных жителей, объяснив, по сути, на пальцах, что завод не представляет экологической угрозы. Между тем когда ранее речь шла о его же возведение в другом районе — Левенцовском — эту площадку не согласовали военные, которые посчитали ее опасной массовым привлечением птиц для располагающихся в 15-километровой зоне двух аэродромов — «Центрального» (относится к Минобороны) и батайского «Ростов-Северный» (относится к «Роствертолу»). И вот взамен Левенцовского района появился Мясниковский — в 18 километрах от Чалтыря, который донские жители считают столицей шашлыков и в котором ежегодно проходит гастрономический конкурс «Донское барбекю». Вечно стоящая в пробках дорога к Чалтырю пролегает через транспортное кольцо разъезда, с одной стороны — на промышленный и туристический, известный всем как город Чехова Таганрог, с другой — на въезд в Ростов-на-Дону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Местных жителей появление мусорного монстра не устраивает, они периодически митингуют, на сайте change.org уже собрано около 1,5 тысяч подписей петиции в адрес президента.

Однако ни власти, ни региональный для Ростова оператор — волгоградская компания «Чистый город», которая реализует проект, — не услышали народ ни во время митингов, ни в ходе публичных слушаний, которые, как пишет 2 апреля 2019 года местное издание donday, прошли в селе Петровка Мясниковского района 31 марта. Несмотря на отсутствие заключения экологической экспертизы (во всяком случае, в открытых источниках информации о ее наличии нет), не заручившись поддержкой народа, губернатор области заявил, по сути, что проекту быть несмотря ни на что:

«С людьми просто разговаривать надо, показывать, какие технологии будут применяться, и эти технологии должны обезопасить людей от возможных последствий… Те волнения, которые есть в Мясниковском районе, они абсолютно справедливы. Люди хотят знать, что будет и как будет. Общественный контроль тут необходим. Поэтому мы каждый свой шаг будем делать выверенно, и могу пообещать, что этот вопрос будет находиться на моём личном контроле. И в процессе реализации проекта мы будем показывать вам, к чему хотим прийти. Любая реформа вызывает определённое непонимание, но только по одной причине — люди не понимают, зачем и как это делается и к чему приведёт», — объяснил Василий Голубев во время телепередачи «Главное о главном» местного канала Дон-24.

Между тем совершенно непонятно, почему люди должны узнавать информацию в ходе реализации проекта, а не до начала строительства? Что означает личный контроль губернатора, если, допустим, произойдет его, губернатора, смена? Кто обяжет нового губернатора отвечать за слово, данное бывшим? Разве что если ввести новую законодательную норму, которая бы и обязала руководителей всех уровней власти отвечать в будущем за прошлые прорехи. И самое главное — почему проекта нет в открытом доступе, для того чтобы люди действительно могли понять, что, как и по каким технологиям хотят построить на землях, где они живут. Любая компания, прежде чем построить какое-либо предприятие, создает проект, рассчитывает его, четко прописывая логистику, поставщиков сырья, сбыт готовой продукции, технологии и прочие тонкости, чтобы проект в итоге был рентабельным для инвесторов и, в случае государственных вливаний, решал поставленные государством задачи. Пока же вместо проекта мы видим на сайте ГК «Чистый город» лишь информацию, размещенную в информационном агентстве ТАСС о планах компании запустить в донском регионе в первой половине этого года первую очередь экотехнопарка по сортировке отходов. Компания сообщает также о заключении прямо в Кремле 24 октября 2018 года соглашения о поставке оборудования для обработки и утилизации пластиковых отходов для якобы уже строящегося в области экотехнопарка итальянской компанией Coparm, специалисты которой будут привлечены для пусконаладочных работ и обучения персонала. Сумма контракта составит €10 млн, что означает — почти 1 миллиард рублей компания уже готова освоить. То есть люди против, результатов экспертизы мы не видим, а компания готова строить и договорилась о поставках оборудования??? Не дежавю ли это, если вспомнить завод по розливу воды на Байкале?

Kremlin.ru Василий Голубев

Тарифы увеличились не из-за реформы, но от имени реформы!

В середине марта в Ростове был еще один митинг под лозунгом «Нет грабительским тарифам». Как сообщал Donnews.ru, несколько сотен человек возмущались получаемыми с начала 2019 года квитанциями с резко выросшими тарифами на вывоз твёрдых коммунальных отходов. По словам одного из депутатов Законодательного собрания Ростовской области от «Справедливой России», реализация мусорной реформы с самого начала пошла наперекосяк.

«Мы должны были сначала построить новые мусороперерабатывающие заводы, наладить логистику, а потом повышать цены на оказываемые услуги. У нас же платежи выросли, но при этом ни один завод не работает, как свозили всё на полигоны, так и свозят. И дело не столько в тарифах, которые подняли незначительно, сколько в нормативах накопления, которые выше, чем во многих других регионах России» — уверен Борис Вальтер.

Издание отмечает, что установленный норматив для многоквартирных домов в Ростове составляет 3,08 кубометра мусора в год на одного человека. В то время как, например, в Псковской области эта цифра в 2,5 раза ниже — 1,4 кубометра, а в Еврейской автономной области норматив ниже аж в шесть раз — всего 0,5 кубометра.

«Я одинокий человек, мне 71 год. Плачу за капитальный ремонт по 500 рублей. А почему, если даже не доживу до него? А тут ещё мусор теперь, откуда его у меня столько?» — пожаловалась на митинге ростовская пенсионерка Татьяна Романова.

Вопрос ростовчан, о том за счет чего произошел рост стоимости вывоза мусора, вполне логичен — поскольку нет еще заводов, и проектов тоже нет, есть лишь бессистемные движения и разговоры, под шум которых создается впечатление, что тарифы выросли уже из-за реформы. И народ, не получив еще реформы, уже расплачивается за нее, проклиная саму ее инициативу.

Новые бывшие?

А между тем давайте присмотримся к еще одному интересному факту — тому, как раньше решались вопросы с вывозом мусора в регионе. Если бросить клич, то практически в каждом дворе того же Ростова-на-Дону найдутся свидетели нестабильного вывоза мусора, особенно по выходным дням. По данным портала Donnews, в течение новогодних праздников административная инспекция Ростовской области проводила ежедневный мониторинг санитарной обстановки. Особое внимание обращали на состояние мест сбора и накопления мусора в связи с началом работы региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. В антирейтинге городов на первом месте оказался Таганрог, затем Ростов. В числе заваленных мусором контейнерных площадок и вокруг них на новогодних праздниках оказались Каменск-Шахтинский, Гуково, Азов, Новочеркасск, а также Белокалитвинский, Сальский, Азовский и Кагальницкий районы. И вот вопрос: как понять народу, нам всем, что те самые «прошлые» перевозчики мусора стали «новыми» региональными операторами области, несмотря на их неэффективную работу прежде, и почему им нужно доверять реализацию реформы?

Наталья Прокофьева ИА REGNUM

Почему 8, а не 10 или 15?

На сайте правительства донского региона 3 октября 2018 года был размещен, пожалуй, единственный дающий некое представление о ходе реформы документ «Развитие отрасли обращения с отходами: региональные операторы — начало деятельности новой системы обращения с ТКО». Из него следует, что по средствам конкурсных процедур в зоне деятельности 8 МЭОКов (межмуниципальные экологические отходоперерабатывающие комплексы) определены региональные операторы, с которыми заключены соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО; утвержден Порядок накопления ТКО (в том числе их раздельного накопления) на территории Ростовской области; утверждены Правила осуществления деятельности региональных операторов по обращению с ТКО; утверждены нормативы накопления ТКО. То есть мы наблюдаем, как много сделано региональными властями на пути к реализации реформы, кроме одного важного пункта — презентаций инвестиционных проектов по строительству заводов, так же, как и самого общего проекта с расчетом потребностей региона, путей их решения. А ведь любой инвестор обязан это сделать, российский или западный, причем западный будет производить расчет не из-под палки или потому что требует муниципалитет, на землях которого будет строиться завод, а в первую очередь потому, что инвестор заинтересован в окупаемости проекта при его строгом соответствии стандартам, принятым в регионе его оседлости.

Может, потому, что мы не видим этих расчетов мы и не понимаем, почему планируется построить 8 заводов, а не 10 или 15 небольших предприятий? Почему власти готовы прислушаться к жалобам о логистических издержках выбранных региональных операторов, но не к народу? Откуда вдруг возникли очередные идеи создания экотехнопарков, речь о котором вел «Чистый город» в своем сообщение? А идея эта была представлена в виде доклада «Анализ эффективности мер по обеспечению переработки твердых коммунальных отходов и предложения по обеспечению учета мнения граждан РФ при строительстве объектов для переработки указанных отходов», которую составили эксперты Общественной палаты РФ, Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте, Народный фронт «За Россию» (ОНФ) и некоторые другие. Как сообщал в октябре 2018 года «Царьград ТВ», авторы доклада утверждают, что так называемые «территориальные схемы по обращению с отходами» должны быть как можно скорее внедрены в стране. А уж потом, по словам главы ОНФ Ольги Тимофеевой, всё будет «дорабатываться в ручном режиме». В то же время авторы доклада призывают к пересмотру этих территориальных схем, чтобы укрупнить объекты по переработке и размещению отходов и создать экотехнопарки. То есть в очередной раз, услышав инициативу Президента о необходимости привести в порядок экономику страны и то, что под задачи выделяются немалые деньги, тут же возникают деятели, которые готовы под предлогом укрупнения создать на том или ином рынке несколько монополистов, в руках которых окажется стабильный доход в виде ежемесячных платежей населения. И всё это — за счет денег государства и от имени государства и лично президента? История рыночной России знает примеры, как один монополист может поглотить другого, и станет их на рынке еще меньше. А как уж там будут построены заводы, судя по всему, второй или третий маловажный для общественных деятелей вопрос. Интересно, какими и чьими интересами руководствовались общественники при составлении доклада? Никто же не дает нам «слово», тем более под роспись, что мощностей заводов хватит, и не нужно будет везти мусор из Новочеркасска через весь Ростов в том самый Чалтырь, создавая мусорные караваны на и без того загруженной трассе, пролегающей через новый аэропорт «Платов».

Никто не гарантирует, что позже, после освоения выделяемых для реализации мусорной реформы денег, эти самые ее «реализаторы» не заявят государству о возникновении новых задач, под которые нужны будут новые бюджетные вливания ввиду неожиданно возникших проблем, не решенных по итогу реформы.