На днях СМИ облетела новость о том, что Минтруд решил пересмотреть параметры «вредности» работы. Как сообщали «Известия», эксперты рабочей группы федерального ведомства ведут обсуждение новой редакции закона «О специальной оценке условий труда» (СОУТ), решив приступить к работе над формированием методики оценки влияния на здоровье работников таких факторов, как эмоциональные и интеллектуальные нагрузки, а также режим работы. В соответствии с новой методикой, при выявлении вредных условий сотруднику могут полагаться денежные прибавки к окладу в размере 4%, дополнительный отдых. Отметим, что и сейчас доплаты предусмотрены сотрудникам, работающих во вредных условиях, например, сварщикам, соответственно, перечень вредных условий может расшириться. После огласки в СМИ этой темы, Минтруд выдал на своем сайте уточнение, что инициатива расширения методики принадлежит профсоюзам. Почему ведомство поспешило откреститься от причастности к идее? Возможно, потому, что участники рынка труда устали от законодательных новшеств и не успели еще привыкнуть и понять действующие стандарты.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

СОУТ сменил аттестацию рабочих мест

Понятие о СОУТ появилось в 2013 году вместе с рождением федерального закона от 28.12.2013 г. №426 ФЗ «О специальной оценке условий труда». СОУТ распространяется на каждое рабочее место каждого действующего предприятия, включая индивидуальных предпринимателей, имеющих наемных работников. Не проведение спецоценки или нарушение ее процедуры влечет наказание — от предупреждения до штрафов на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от 5 000 до 10 000 рублей, на юридических лиц — от 60 000 до 80 000 рублей, в некоторых ситуациях грозит приостановкой деятельности предприятия. Проводить оценку условий, согласно закону, имеют право только независимые аккредитованные Федеральным автономным учреждением «Национальный институт аккредитации» организации, реестр которых размещен на сайте Минтруда. Безусловно, оценка проводится не бесплатно.

skeeze Рабочий

Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас

Разобраться в тонкостях СОУТ сможет не каждый, особенно сходу. Пробелы стараются восполнить коммерческие организации, в особенности предоставляющие образовательные услуги по охране труда. Так, например, в феврале в Новосибирске состоялось открытие филиала института повышения квалификации Технопрогресс, о чём на местном 49-м телеканале вышел репортаж, в котором член рабочей группы при Минтруда по мониторингу реализации федерального закона о СОУТ Владимир Савинов дает интервью как преподаватель головного московского института:

«Только за последние несколько лет уже вышло 26 новых правил, восемь введено изменений. То есть идёт огромный массив новой нормативной базы. И поэтому, конечно же, для такого города, как Новосибирск — большого, крупного — приход такой организации — это хорошо».

Не кажется ли вам, что налицо конфликт не только личных интересов?! Судя словам Владимира Савинова, новые правила стимулируют развитие коммерческих образовательных организаций, которые штампуют курсы обучения / подготовки / переподготовки, повышения квалификаций, исходя из растущих новых правил, и всё это происходит как бы от имени государства. То есть отдельные общественные деятели прогибают госполитику, создавая, по сути, заказ для коммерческих организаций, в которых у них имеются свои интересы. Посудите сами, может ли компания, имеющая в качестве своих подразделений образовательные организации по охране труда, проводить независимую оценку рабочих мест и может ли член рабочей группы при Минтруда быть преподавателем таких организаций, открыто рекламируя их, при этом оставаться независимым, предлагая законодательные инициативы, направленные на охрану труда?

Интересный факт: за месяц до выхода в свет закона о СОУТ — 19 ноября 2013 года в Москве состоялась конференция «Обеспечение охраны труда в условиях государственной политики», о чём сообщил тогда сайт компании OCG. По данным сайта, участники конференции обсудили актуальные изменения в государственной системе охраны труда. В мероприятии приняли участие представители Министерства труда и социальной защиты РФ, Департамента труда и занятости населения г. Москвы, Государственной инспекции труда в г. Москве, Федеральной инспекции труда в Московской области и пр. Организаторами конференции выступили ООО «Открытая коммуникационная группа» и НП «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», а генеральным партнером — ГК «ТехноПрогресс». В числе спикеров были всё те же люди, открывшие в этом году очередной филиал своей растущей на дрожжах законодательных инициатив организации, но с другими должностями — генеральный директор АНО НТЦ «ТехноПрогресс» Светлана Шевченко и вице-президент СРО НП «Национальное общество аудиторов трудовой сферы» Владимир Вениаминович Савинов. Они выступали в рамках первой секции мероприятия по вопросам государственной системы охраны труда в России и нововведений, предлагаемых законопроектом «О специальной оценке условий труда».

Петр Данилов ИА Красная Весна Министерство труда и социальной защиты

Не исключено — обучение охране труда станет обязанностью самого сотрудника

С подобной личной заинтересованностью развития своих институтов и организаций по проведению СОУТ нельзя исключать, что скоро деятели-общественники от имени государства вменят в обязанность обучаться охране труда каждому сотруднику предприятия, тогда как сегодня такая обязанность действует в отношении только руководителей и специалистов по охране труда на предприятиях, причем за счет же предприятий. Кстати, буквально на днях — 28 марта в Общественной палате РФ состоялся круглый стол «Актуальные проблемы в области охраны труда», участники которого уже поднимали вопрос о необходимости повысить внимание к обучению персонала. Как сообщает официальный портал общественной палаты РФ, один из общественников — генеральный директор АО «Клинский институт охраны и условий труда» Андрей Москвичев сообщил, что в настоящее время сфера охраны труда регулируется многочисленными нормативными правовыми актами: существует свыше 30 межотраслевых и около 80 отраслевых правил по охране труда, более 50 тысяч требований охраны труда — это только часть требований к безопасности. Тем не менее ежегодно фиксируется свыше 25 тысяч несчастных случаев на производстве, это значит, что обилие требований не гарантирует улучшения ситуации с безопасностью. Среди мер, которые будут способствовать повышению эффективности профилактики производственного травматизма, он называет разработку более адресных и эффективных обучающих программ под конкретные рабочие места; контроль знаний работников со стороны надзорно-контролирующих органов; при инструктировании и выдаче нарядов допуска на выполнение работы — уход от бумажных носителей к цифровой фиксации действий работников и др. По итогам круглого стола были подготовлены рекомендации в профильные ведомства по вопросам улучшения условий и охраны труда и их соответствия требованиям современной экономики. Соответственно, скоро мы все снова увидим какие-нибудь новшества, так сказать, на наше «благо».

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

World Skills International реформирует образование в России

А тем временем международная некоммерческая ассоциация World Skills International пытается закрепить свои стандарты на рынке труда в России. Цель компании, конечно, возвышенная — повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всём мире в целом. Как сообщал 26 декабря 2017 года портал РИА, Россия присоединилась к движению World Skills еще в 2012 году. Как следует из сообщения, тогда как, например, другие подразделения компании — Swiss Skills («Ворлдскиллс Швейцария») или World Skills France выступают в первую очередь центром привлечения молодых профессионалов и их подготовки к чемпионатам, то российское подразделение World Skills стремится реформировать всю систему образования, решив, что она в нашей стране какая-то неправильная.

7 марта этого года портал EurAsiaDaily анонсировал предстоящий Всемирный чемпионат профессионального мастерства международного движения World Skills в Росии. Он пройдет в конце августа в Казани.

«Перед нами стоят две цели: провести самый лучший чемпионат мира в истории World Skills и повысить качество образования в нашей стране. В их выполнении мы делаем большие успехи: технологии World Skills уже легли в национальный проект «Образование». Для нас чемпионат — это верхушка айсберга, в фундаменте которого лежит большая система, развитие которой стимулировала подготовка к проведению этого масштабного мероприятия», — заявила заместитель генерального директора по международной деятельности союза «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия») Алина Досканова.

Еще один спикер статьи — ректор Института повышения квалификации «ТехноПрогресс» Светлана Шевченко, рекламируя стандарты международной организации, неуместно сравнивает предстоящий чемпионат World Skills с «Евровидением» в мире музыки, характеризуя его миссию вовсе не в необходимости заполнить пробелы в системе культуры страны. То есть мы хотим слушать одни голоса, а нас приобщают к другим, иными словами, навязывают другие.

hentilpej «Евровидение»

СОУТ — это забота о людях?

А в это время врач скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Сергей Жуков борется с одной из независимых оценочных компаний. Свою историю мытарств он доверил порталу federalcity.ru. Врач пытается доказать, что проведенная в его учреждении проверка не учла воздействие биологических факторов на врачей, тем самым лишив его и коллег полагающихся льгот. Жуков усматривает в действиях компании, проводившей СОУТ, коррупционную составляющую, предположив, что заказчик СОУТ (работодатель) и ее исполнитель заинтересованы в подтасовке результатов экспертизы — предприятие заинтересовано в экономии, а оценщик в дополнительном профите. Врач обратился в Государственную инспекцию труда (Роструд) и в прокуратуру Москвы, за что, по его предположениям, стал подвергаться преследованиям со стороны администрации станции скорой помощи. В конце января ему было предъявлено административное взыскание в виде замечания.

«В графике на март мне одному в отделении поставили пять 12-часовых дежурств, зная, что я живу в Смоленске, и что мне неудобно часто ездить из Смоленска в Москву. Меня вынуждают уволиться», — констатирует врач.

Возникает законный вопрос — для кого существует СОУТ, кого он защищает и кому предоставляет преимущества? А что делать предприятиям — переводить сотрудников в число самозанятых?