Охрана труда в России превратилась в бизнес
На днях СМИ облетела новость о том, что Минтруд решил пересмотреть параметры «вредности» работы. Как сообщали «Известия», эксперты рабочей группы федерального ведомства ведут обсуждение новой редакции закона «О специальной оценке условий труда» (СОУТ), решив приступить к работе над формированием методики оценки влияния на здоровье работников таких факторов, как эмоциональные и интеллектуальные нагрузки, а также режим работы. В соответствии с новой методикой, при выявлении вредных условий сотруднику могут полагаться денежные прибавки к окладу в размере 4%, дополнительный отдых. Отметим, что и сейчас доплаты предусмотрены сотрудникам, работающих во вредных условиях, например, сварщикам, соответственно, перечень вредных условий может расшириться. После огласки в СМИ этой темы, Минтруд выдал на своем сайте уточнение, что инициатива расширения методики принадлежит профсоюзам. Почему ведомство поспешило откреститься от причастности к идее? Возможно, потому, что участники рынка труда устали от законодательных новшеств и не успели еще привыкнуть и понять действующие стандарты.
СОУТ сменил аттестацию рабочих мест
Понятие о СОУТ появилось в 2013 году вместе с рождением федерального закона
Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас
Разобраться в тонкостях СОУТ сможет не каждый, особенно сходу. Пробелы стараются восполнить коммерческие организации, в особенности предоставляющие образовательные услуги по охране труда. Так, например, в феврале в Новосибирске состоялось открытие филиала института повышения квалификации Технопрогресс, о чём на местном 49-м телеканале вышел репортаж, в котором член рабочей группы при Минтруда по мониторингу реализации федерального закона о СОУТ Владимир Савинов дает интервью как преподаватель головного московского института:
«Только за последние несколько лет уже вышло 26 новых правил, восемь введено изменений. То есть идёт огромный массив новой нормативной базы. И поэтому, конечно же, для такого города, как Новосибирск — большого, крупного — приход такой организации — это хорошо».
Не кажется ли вам, что налицо конфликт не только личных интересов?! Судя словам Владимира Савинова, новые правила стимулируют развитие коммерческих образовательных организаций, которые штампуют курсы обучения / подготовки / переподготовки, повышения квалификаций, исходя из растущих новых правил, и всё это происходит как бы от имени государства. То есть отдельные общественные деятели прогибают госполитику, создавая, по сути, заказ для коммерческих организаций, в которых у них имеются свои интересы. Посудите сами, может ли компания, имеющая в качестве своих подразделений образовательные организации по охране труда, проводить независимую оценку рабочих мест и может ли член рабочей группы при Минтруда быть преподавателем таких организаций, открыто рекламируя их, при этом оставаться независимым, предлагая законодательные инициативы, направленные на охрану труда?
Интересный факт: за месяц до выхода в свет закона о СОУТ — 19 ноября 2013 года в Москве состоялась конференция «Обеспечение охраны труда в условиях государственной политики», о чём сообщил тогда сайт компании OCG. По данным сайта, участники конференции обсудили актуальные изменения в государственной системе охраны труда. В мероприятии приняли участие представители Министерства труда и социальной защиты РФ, Департамента труда и занятости населения г. Москвы, Государственной инспекции труда в г. Москве, Федеральной инспекции труда в Московской области и пр. Организаторами конференции выступили ООО «Открытая коммуникационная группа» и НП «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», а генеральным партнером — ГК «ТехноПрогресс». В числе спикеров были всё те же люди, открывшие в этом году очередной филиал своей растущей на дрожжах законодательных инициатив организации, но с другими должностями — генеральный директор АНО НТЦ «ТехноПрогресс» Светлана Шевченко и вице-президент СРО НП «Национальное общество аудиторов трудовой сферы» Владимир Вениаминович Савинов. Они выступали в рамках первой секции мероприятия по вопросам государственной системы охраны труда в России и нововведений, предлагаемых законопроектом «О специальной оценке условий труда».
Не исключено — обучение охране труда станет обязанностью самого сотрудника
С подобной личной заинтересованностью развития своих институтов и организаций по проведению СОУТ нельзя исключать, что скоро деятели-общественники от имени государства вменят в обязанность обучаться охране труда каждому сотруднику предприятия, тогда как сегодня такая обязанность действует в отношении только руководителей и специалистов по охране труда на предприятиях, причем за счет же предприятий. Кстати, буквально на днях — 28 марта в Общественной палате РФ состоялся круглый стол «Актуальные проблемы в области охраны труда», участники которого уже поднимали вопрос о необходимости повысить внимание к обучению персонала. Как сообщает официальный портал общественной палаты РФ, один из общественников — генеральный директор АО «Клинский институт охраны и условий труда» Андрей Москвичев сообщил, что в настоящее время сфера охраны труда регулируется многочисленными нормативными правовыми актами: существует свыше 30 межотраслевых и около 80 отраслевых правил по охране труда, более 50 тысяч требований охраны труда — это только часть требований к безопасности. Тем не менее ежегодно фиксируется свыше 25 тысяч несчастных случаев на производстве, это значит, что обилие требований не гарантирует улучшения ситуации с безопасностью. Среди мер, которые будут способствовать повышению эффективности профилактики производственного травматизма, он называет разработку более адресных и эффективных обучающих программ под конкретные рабочие места; контроль знаний работников со стороны надзорно-контролирующих органов; при инструктировании и выдаче нарядов допуска на выполнение работы — уход от бумажных носителей к цифровой фиксации действий работников и др. По итогам круглого стола были подготовлены рекомендации в профильные ведомства по вопросам улучшения условий и охраны труда и их соответствия требованиям современной экономики. Соответственно, скоро мы все снова увидим какие-нибудь новшества, так сказать, на наше «благо».
World Skills International реформирует образование в России
А тем временем международная некоммерческая ассоциация World Skills International пытается закрепить свои стандарты на рынке труда в России. Цель компании, конечно, возвышенная — повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всём мире в целом. Как сообщал 26 декабря 2017 года портал РИА, Россия присоединилась к движению World Skills еще в 2012 году. Как следует из сообщения, тогда как, например, другие подразделения компании — Swiss Skills («Ворлдскиллс Швейцария») или World Skills France выступают в первую очередь центром привлечения молодых профессионалов и их подготовки к чемпионатам, то российское подразделение World Skills стремится реформировать всю систему образования, решив, что она в нашей стране какая-то неправильная.
7 марта этого года портал EurAsiaDaily анонсировал предстоящий Всемирный чемпионат профессионального мастерства международного движения World Skills в Росии. Он пройдет в конце августа в Казани.
«Перед нами стоят две цели: провести самый лучший чемпионат мира в истории World Skills и повысить качество образования в нашей стране. В их выполнении мы делаем большие успехи: технологии World Skills уже легли в национальный проект «Образование». Для нас чемпионат — это верхушка айсберга, в фундаменте которого лежит большая система, развитие которой стимулировала подготовка к проведению этого масштабного мероприятия», — заявила заместитель генерального директора по международной деятельности союза «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия») Алина Досканова.
Еще один спикер статьи — ректор Института повышения квалификации «ТехноПрогресс» Светлана Шевченко, рекламируя стандарты международной организации, неуместно сравнивает предстоящий чемпионат World Skills с «Евровидением» в мире музыки, характеризуя его миссию вовсе не в необходимости заполнить пробелы в системе культуры страны. То есть мы хотим слушать одни голоса, а нас приобщают к другим, иными словами, навязывают другие.
СОУТ — это забота о людях?
А в это время врач скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Сергей Жуков борется с одной из независимых оценочных компаний. Свою историю мытарств он доверил порталу federalcity.ru. Врач пытается доказать, что проведенная в его учреждении проверка не учла воздействие биологических факторов на врачей, тем самым лишив его и коллег полагающихся льгот. Жуков усматривает в действиях компании, проводившей СОУТ, коррупционную составляющую, предположив, что заказчик СОУТ (работодатель) и ее исполнитель заинтересованы в подтасовке результатов экспертизы — предприятие заинтересовано в экономии, а оценщик в дополнительном профите. Врач обратился в Государственную инспекцию труда (Роструд) и в прокуратуру Москвы, за что, по его предположениям, стал подвергаться преследованиям со стороны администрации станции скорой помощи. В конце января ему было предъявлено административное взыскание в виде замечания.
«В графике на март мне одному в отделении поставили пять 12-часовых дежурств, зная, что я живу в Смоленске, и что мне неудобно часто ездить из Смоленска в Москву. Меня вынуждают уволиться», — констатирует врач.
Возникает законный вопрос — для кого существует СОУТ, кого он защищает и кому предоставляет преимущества? А что делать предприятиям — переводить сотрудников в число самозанятых?