Алексий Лазарев
Последние публикации
«Алиханова туда! Пойду с ним» — ТГ-каналы Калининграда о мобилизации
На полигоне Балтийского флота в Калининградской области в ходе практических занятий по боевой подготовке мобилизованные военнослужащие продолжают совершенствовать мастерство по огневой подготовке в рамках этапа боевого слаживания. Туда из Чкаловска направлено 150 мобилизованных. В пресс-службе...
28 октября 2022
«Войну надо вести по-настоящему»: ТГ-каналы хотят мести за Крымский мост
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвалась фура, начиненная взрывчаткой. Следом произошло возгорание цистерн с топливом в составе, двигавшемся по железной дороге, а также обрушение двух пролетов моста. Довольно быстро появилась информация о причастности к теракту киевских спецслужб. С самого утра...
8 октября 2022
«Исконно русские земли» — жители Калининграда о новых регионах РФ
30 сентября подписаны четыре договора о воссоединении с Российской Федерацией новых субъектов — Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей. Президент РФ Владимир Путин отметил, что люди сделали однозначный выбор в ходе референдумов и теперь...
30 сентября 2022