На полигоне Балтийского флота в Калининградской области в ходе практических занятий по боевой подготовке мобилизованные военнослужащие продолжают совершенствовать мастерство по огневой подготовке в рамках этапа боевого слаживания. Туда из Чкаловска направлено 150 мобилизованных.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

В пресс-службе Минобороны сообщили: «В ходе боевого слаживания военнослужащие овладеют навыками действий в составе подразделений, освоят боевую технику и вооружение. Кроме того, они будут оттачивать навыки огневой подготовки со штатного вооружения и боевой техники в составе подразделений на танках, БМП, БТР, артиллерийских системах».

Жители Калининградской области прокомментировали в Telegram-каналах новости об отправленных на «боевое слаживание» мобилизованных.

Как оказалось, до сих пор не все понимают, почему люди едут на СВО. Однако тем, кто ещё не разобрался, объясняют: «Кто был не согласен, уехали ещё в феврале. Другие неделю назад очнулись. Кого сейчас призывают, военные, у них такая профессия».

Есть и такие, кто до сих пор не понимает, зачем ввели частичную мобилизацию.

«Кто-нибудь вообще в курсе, зачем понадобилась мобилизация? Объясните в двух словах», — просит Zombie.

«В двух словах. Подмога тем, кто ещё жив остался на СВО», — разъясняет BDSMPepa.

Спустя пару недель после объявления мобилизации возникла проблема с экипировкой. При этом в Министерстве обороны утверждали, что всем и всего хватит. Тем не менее добровольцы и мобилизованные, кто мог или хотел, часть экипировки и средств тактической медицины закупали самостоятельно.

«Хочется задать вопрос по экипировке мобилизованных. Знаю, что обувь покупают сами. Но цены!!! Это безобразие. Знакомый парень пошел добровольцем. Его маме это стоило уже 25 000, и еще не кончилось. Мне кажется, государство должно вмешаться в процесс. Понятно, что форс-мажор. Но драть втридорога… кому война, кому мать родна. Рюкзаки от 4000 — это вообще как?» — пишет Галина Здобнякова в Telegram-канале «Инцидент Калининград».

Ddddd объяснил вопрос с экипировкой: «Здравствуйте! Всем знакомым без исключения берцы и одежду выдали в части!».

Однако Галину это не успокаивает, она возмущается высокими ценами на экипировку и несправедливым отношением к добровольцам: «Ага, а ходить в них можно? Да, призывникам дали новую, а добровольцам? Что попало? Вот и я о том же. Народ понимает, что война и можно что-то и самим купить, но цены!!! Кирзовые берцы — 5600. Кто-то помогает, даже беспилотники покупают, а эти дерут 3 шкуры с бедолаг».

Её поддерживает Наталья: «В такое время так поступают только нелюди!».

Раиса Кальянова ответила: «А как наши военные ходят и не умирают! И не говорите чушь, всем выдали обмундирование — и мобилизованным, и добровольцам!».

«Но лучше, наверное, чтобы они ходили в хорошей одежде. Чтобы ребятам было хоть немного проще. И так они не в санатории едут», — вступилась Olga Slimmer.

Александр Погожев ИА REGNUM Вещи мобилизованных

Мнения разделились: кто-то отмечает, что всем выдают качественное обмундирование, а кто-то пишет, что приходится самим докупать.

При этом стоит напомнить, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов возглавил мобилизационную комиссию региона.

Губернатор 5 октября объявил в своем Telegram-канале, что выделит 250 млн рублей на «дополнительные закупки техники, оборудования и обмундирования для служащих Балтфлота, которые уже участвуют в СВО, и мобилизованных жителей Калининградской области».

И тут реакция у жителей Калининграда оказалась неоднозначной.

Пользователь Gennadiy прокомментировал: «Опять всё за счет народа…»

Его поддержал Alexey Lykov: «Ну а за чей? Разве это секрет, что у государства нет вообще своих денег. Все деньги в стране — это деньга народа».

«Что бы наш губернатор ни сделал, люди вечно недовольны», — попыталась вступиться за Антона Алиханова YaYu YaYu.

«Ну, естественно, больше деньги тратить не на что, все больницы оснащены самым современным оборудованием, школы и детсады построены, зарплаты у учителей и врачей достойные, дороги сделаны, пенсии такие же высокие, как в «загнивающей», всё у нас в шоколаде, только земель совсем мало, самая маленькая страна на земле! Надоело уже это мракобесие и сумасшествие!» — пишет с явным сарказмом BRO.

А Вера Онищенко предлагает свой вариант: «Можно было бы просто чиновникам пожертвовать свою зарплату в пользу армии, они же всё равно на войну не идут, хоть какая-то польза от них».

Правительство Калининградской области Мобилизованные жители Калининградской области

Ещё 5 октября Калининградская область успешно завершила план по частичной мобилизации.

«Провели совещание по мобилизации. Регион все задачи в рамках объявленной частичной мобилизации на 100% выполнил. Теперь занимаемся вопросами доп. снабжения наших мужчин снаряжением. Всё будем делать быстро», — отметил губернатор Антон Алиханов.

«Что вы всё скулите? Надо будет, все пойдём», — храбро заявил в Telegram-канале «Калининград №1» СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ.

Александр на это пишет о готовности идти только вместе с губернатором: «Алиханова туда! Я пойду только с ним. Чинари прячутся за своих папиков за большие деньги и связи».

10 октября прогремела новость о том, что власти Калининграда разово выплатят 15 000 рублей мобилизованным.

«Позорище», — написал Артем в Telegram-канале «Инцидент Калининград».

«Позор какой, себе пусть выплатит и идёт воевать», — добавила Ekaterina.

Ей отвечает А А: «Это доп. прямо здесь и сейчас. А там платят плюс/минус 200 тысяч в месяц, в зависимости от региона».

Виталий Самуйлов всех успокаивает: «Скажу так, что пруфов нет, от слова совсем. Посмотрим. Если правда, то стоит рассмотреть чиновника, это утвердившего, так сказать, более пристально».

Действительно, 14 октября губернатор Калининградской области в своём Telegram-канале разъяснил насчет всех выплат и помощи семьям мобилизованных: «Принял решение об увеличении единовременной выплаты для каждого мобилизованного и их семей до 100 тысяч рублей».

Затем губернатор встретился с мобилизованными и проводил 170 человек, улетевших из региона, со словами: «Сейчас вы главная опора нашей страны».

Пользователь Net Net возмутился: «Какое лицемерие. А что он сначала говорил, что ничего не должны, всё у них есть, и вообще в отпуск уехал после выборов, и мобилизация его с отпуска отозвать не смогла. А после возмущения граждан стал говорить иначе. А теперь один пиар, всё на формирование своего имиджа. Одним словом — мыльный пузырь».

Правительство Калининградской области Мобилизованные жители Калининградской области

Irina Book написала слова поддержки всем мобилизованным жителям Калининграда: «Самое главное — чтобы все вернулись полным составом живыми и здоровыми!».

Доброслав Метелица напомнил об истоках происходящего на территории бывш. УССР: «Войну начал Александр Турчинов 7 апреля 2014-го, после вооружённого захвата власти [на территории бывш. УССР] прозападными силами».

После объявления частичной мобилизации многие регионы решили отказаться от проведения торжеств по случаю Нового года. Власти Калининграда не остались в стороне и решили, что деньги от новогодних украшений отдадут на нужды мобилизованных.

Oksana поддерживает решение властей Калининграда: «Неужели! Первое адекватное решение! Какой может быть праздник, когда на пороге война».

«Всё правильно и адекватно», — поддерживает Oleg.

«Это самое здравое решение в данной ситуации. Дроны, тепловизоры и обмундирование нормальное!» — дополняет Svetlana Kishmereshkina.

Антон Алиханов обратил внимание, что возможны и дальнейшие изменения в праздновании Нового года в период СВО: «Конечно, придется пересмотреть многие статьи расходов — уже отказались от городской ёлки, многие урбанистические проекты отложим на пару лет — зато поддержим наших ребят!».

Несмотря на все споры в телеграм-каналах, под Калининградом полным ходом идет подготовка мобилизованных. Ежедневно под руководством опытных офицеров с мобилизованными проводятся занятия по огневой, тактической, инженерной, медицинской подготовке. Об этом рассказывают в Минобороны РФ.

Кроме того, проводятся постоянные занятия по вождению боевых машин, танков и остальной военной техники. Мобилизованные выполняют боевые стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова, гранатометов АГС-17 «Пламя» и РПГ-7. Как отмечается, все граждане, прибывшие из запаса, ранее проходили службу в Вооруженных силах Российской Федерации. Также ряд мобилизованных имеет боевой опыт.