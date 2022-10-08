Утром 8 октября на Крымском мосту взорвалась фура, начиненная взрывчаткой. Следом произошло возгорание цистерн с топливом в составе, двигавшемся по железной дороге, а также обрушение двух пролетов моста. Довольно быстро появилась информация о причастности к теракту киевских спецслужб. С самого утра в многочисленных Telegram-каналах началось обсуждения диверсии и вопросов, «что дальше», «чем ответит Россия», «ответит ли вообще»?

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

После диверсии в сети сразу стали вспоминать о словах президента РФ о «красных линиях» и о заявлении заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева в июле 2022 года: «Если ударят по Крыму, для них наступит Судный день». Получается, сегодня утром киевские нацисты ударили по мосту, будет ли Судный день? Это та самая «красная линия»?

Этим вопросом задаются многие телеграмм-каналы, в том числе и «Кремлевская прачка»: «Мир уже никогда не будет прежним, убийство Даши Дугиной, постоянные обстрелы наших областей, подрывы ж/д веток и вот теперь Крымского моста… Не пора ли покончить с этим постоянным русским р*** и авось?»

Телеграмм-канал «Кузичев» также спрашивает о том, когда уже будут приняты какие-нибудь действия и где вообще эта «красная линия»: «Вот правда, не знаю, что сказать. Это как с широко анонсированным контрнаступлением ВСУ. Все знали, что оно будет, ржали, хмурились, опровергали, обсуждали, а оно — х** — и случилось. Надо же. Боюсь, это не локальный просчёт, а диагноз всей системе. Может, поменять в ней что? Ну, хоть немножко. Пару человек там, некоторые подходы. Мне кажется, назрело уже, нет? Кстати, следующий широко анонсированный акт — отвоевание Крыма (это не считая мелочей типа отвоевания Херсона). Что с лицами, гуманисты? Как там красные линии? А центры принятия решений?»

Его дополняет телеграмм канал «Военкор Астрахань»: «Если бы мы не гордились тем, что воюем своим особым образом, а не как «богоморезские американцы», то на [территории бывш. УССР] сейчас был бы не праздник, а испуганные люди бегали бы с вопросом «зачем террористы сделали это, подписали нам всём приговор?» Но у них праздник, они знают, что красных линий нет, вообще, абсолютно».

Может, действительно никаких решительных действий от России так и не будет? Ведь наша страна постоянно переносила и переносит эти «красные линии», показывая тем самым себя со слабой стороны, «кастрируя суверенитет», по словам политолога Николая Севастьянова специально для канала «Vоенкор Котенок Z», главный процесс, который мы наблюдали все эти месяцы — постоянный перенос «красных линий», после пересечения которых Киев должен был ждать сокрушительный ответ или даже Судный день, о котором говорил Дмитрий Медведев.

ИА REGNUM Теракт на Крымском мосту

«Все эти месяцы нацисты последовательно пересекали эти линии, а Судный день так и не наступал», — пояснил он.

«Сегодня они пересекли одну из самых «жирных» линий, ударив по Крымскому мосту. И первое, что мы увидели, — как некоторые депутаты и деятели сразу же призвали «не спешить с ответом». Якобы надо абстрагироваться от эмоций и всё просчитать. Переведу на русский — давайте и эту «красную линию» передвинем куда-нибудь подальше», — пишет Севастьянов.

После этого он добавляет о том, что нужно делать, а не говорить: «Это еще раз говорит о том, что нужно не говорить, а делать. Не угрожать Судным днём, а уничтожать те цели, которые моментально обрушат тыл всей [нацистской] группировки. Киевский режим может сколько угодно лежать под капельницей бесконечных западных траншей и кредитов, но если уничтожить само оборудование — режим посыплется».

Заканчивает политолог тем, что предлагает для России план дальнейших действий:

«Сегодня у России есть все инструменты, чтобы победить в этой войне. Для этого нужны три базовые вещи:

1) Начать воевать по-настоящему без постоянных оглядок на возможность новых «минских» или «стамбульских» процессов. Инструментарий — есть, цели — тем более.

2) Отстранять тех, кто воевать не хочет и не может, вне зависимости от причин. Не обязательно сажать — достаточно пинка под зад и выхода на заслуженную пенсию.

3) Переходить к военному формату искоренения вражеской агентуры, киевского подполья и активных элементов пятой колонны».

Не все телеграмм-каналы опустили руки, многие всё-таки надеются на решимость России.

«Надеюсь, что Крымский мост — это очень красная линия. И я не про Крымский мост, который в Москве», — пишет телеграмм-канал «Поддубный |Z|O|V| edition».

ИА REGNUM Теракт на Крымском мосту

Позднее «Поддубный |Z|O|V| edition» отметит, что взрыв Крымского моста — это только начало: «Если вы считаете, что теракт киевского режима на Крымском мосту — это просто так, чтоб позлить жителей России, то нет. Теракт на Крымском мосту — это часть действий по продолжению контрнаступления противника на юге».

Ему вторит журналист Антон Красовский в своем телеграмм-канале «АНТОН ВЯЧИСЛАВОВИЧ»: «А вот за мост надо ответить жесточайше. Киев, Львов, Одесса, Харьков, Житомир. Хватит терпеть!»

Вопрос мести ставят ребром во многих других телеграмм-каналах. «Военкор Астрахань» пишет: «На самом деле вопрос, был ли за рулём грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту, смертник, или робот, или водитель не знал ничего, а подрыв провели дистанционно… Это просто неважно. Этот вопрос реально нужен только тем, кто непосредственно будет планировать контрдиверсионку. Основной вопрос в том, что [киевский режим] воюет по-полной, останавливаться не собирается, любое послабление ударов или призыв к переговорам считает слабостью. И я не буду требовать возмездия по принципу «мост за мост». Но, может, пора уже все-таки начать полномасштабную войну за завоевание превосходства в воздухе, лишить противника возможности ездить колоннами и ж/д составами и так далее».

Его дополняет телеграмм-канал Kotsnews: «Ответ, конечно, не должен быть эмоционально спонтанным. Но он и не должен быть разовой акцией. Может быть, уже пора заканчивать бессмысленно взрывать казармы, поражение которых абсолютно никак — ни тактически, ни стратегически — не сказывается на положении на фронте, учитывая мобресурс [территорий быцвш. УССР]? Давайте уже воевать злее, по-настоящему, без отговорок о невозможности взорвать мост, по которому идут вооружения с Запада. Нет ничего невозможного, показывают нам [нацисты]».

Однако во многих телеграмм-каналах скептически относятся к ответу России. Возникает вопрос: есть ли у Москвы то, чем она сможет ответить Киеву?

Владлен Татарский в своем телеграмм-канале пишет: «Утро приносит новости об ударе по Крымскому мосту. Удивительно, почему это не сделали раньше. Помимо символического значения, Крымский мост — это наша логистика в Крым и херсонское направление. Ответить на такую акцию, да так, чтобы Киев дрожал, у нас нечем. Есть ЯО, но я так понял, решили пока воевать без него».

Телеграмм-канал «Кремлевская прачка» также сообщает о ядерном оружии: «Взрыв Крымского моста создает законный повод для применения против киевского режима ядерного оружия. В «основах государственной политики ядерного сдерживания», утвержденных президентом Путиным в июне 2020, одним из условий применения названо «воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации».

Однако после отмечает, что есть и другие методы: «Наиболее эффективным ответом на взрыв Крымского моста, полагают военные эксперты, станет применение стратегической авиации с мощными авиабомбами (5000) по группировке ВСУ на херсонском направлении, а также удары высокоточным оружием по офису президента, генштабу, ГУР и СБУ в Киеве. Одновременно в войска необходимо направить специзделия для артиллерии с ядерными зарядами малой мощности».

Определенный итог подводит телеграмм-канал «ДТ Д. Куликов-VZ-T. Сергейцев», приводя цитату В. И. Ленина: «Войну надо вести по-настоящему, или её совсем не вести. Середины тут быть не может».