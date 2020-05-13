Алексей Терехов
Последние публикации
Украинская пресса о Донбассе
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло дело против бывшего замглавы МинВОТ (Министерство по делам временно оккупированных территорий) Юрия Грымчака, об этом сообщил сайт Страна.UA 12 мая 2020 года. Издание указывает, что об этом написал сам Грымчак на своей странице в Facebook в...
13 мая 2020
Что пишет украинская пресса о Донбассе
В ДНР разрешили Донецк называть Сталино, такую новость опубликовал портал Страна.UA 23 апреля 2020 года. «Документом устанавливается в качестве символа города Донецка наименование «город Сталино», используемое наряду с наименованием «город Донецк» при проведении мероприятий, приуроченных к памятным...
27 апреля 2020
Трагическая дата: пять лет назад убили Бузину
16 апреля 2020 года исполняется ровно 5 лет, как в Киеве был убит южнорусский писатель Олесь Бузина. Его убили днем в центральной части Киева, возле подъезда собственного дома. Все было просто: подозреваемые в убийстве — два радикальных украинских националиста Андрей Медведько и Денис Полищук —...
15 апреля 2020
Посадит ли Зеленский национал-радикальную Черновол?
10 апреля 2020 года произошло знаковое событие для постмайданной Украины — был проведен обыск, а чуть позже и вручено подозрение Татьяне Черновол, известной активистке Евромайдана, экс-депутату Украины из фракции «Народного фронта» Арсения Яценюка и советнику Арсена Авакова. Черновол — один из...
13 апреля 2020
Карантин и война в Донбассе
За карантином и эпидемией коронавируса как-то отошли на второй план многие вещи, в том числе война в Донбассе. Оно и понятно, ведь заболеть коронавирусом может каждый, а войну многие на Украине давно воспринимают как футбольный матч — да, интересно, да, много разговоров, но от моей жизни очень...
6 апреля 2020