10 апреля 2020 года произошло знаковое событие для постмайданной Украины — был проведен обыск, а чуть позже и вручено подозрение Татьяне Черновол, известной активистке Евромайдана, экс-депутату Украины из фракции «Народного фронта» Арсения Яценюка и советнику Арсена Авакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан

Черновол — один из символов «революции гидности». Свою политическую карьеру она начала еще в первые годы нулевых, когда была пресс-секретарем необандеровской УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тогда же о ней впервые заговорили в прессе: молодая девушка в знак протеста вместе с другими унсовцами приковала себя к рельсам на киевском вокзале.

Помимо того, что Черновол была одним из черных символов радикального, насильственного протеста на Евромайдане, она стала еще и одной из его сакральных жертв. Причем, как это ни странно звучит … по собственному желанию. Просто обычную дорожную бытовуху под Киевом, когда в результате драки (все драки, в которых когда-либо она участвовала, были организованы ею же самой) ее избили пассажиры машины, с которыми у нее случился конфликт. Потом это избиение было ею и евромайдановцами выдано за расправу со стороны «злочинной влады» Януковича.

ВО Свобода Татьяна Черновол

Это уже потом станет известно, что избиение Черновол произошло по бытовым, а не политическим причинам, но кому это потом было интересно?

Зато какая хорошая картинка получилась для иллюстрации разложившегося режима Януковича (речь идет о разошедшемся по СМИ фото с ее опухшим от избиения лицом).

Позже, когда выгодоприобретатели Евромайдана придут к власти, вспоминать это будут неохотно, а если и будут, то только пафосно: вот, мол, смотрите, что они творили, но ни разу не предъявив ни одного реального доказательства вины людей из лагеря Януковича, никого не осудив ни за «отрезание» ушей Дмитрию Булатову, который при Порошенко станет министром по делам молодежи и спорта, ни за лицо Черновол, на котором тогда живого места не было от гематом.

Помимо этого, Черновол приобрела «славу» не только как «сакральная жертва Евромайдана». Она ведь была не просто известным участником тех событий, но часто и их черным вдохновителем. В частности, речь идет об убийстве с ее подачи простого человека 18 февраля 2014 года, когда евромайдановцы попытались взять штурмом Верховную раду. Тогда Татьяна Черновол руководила и участвовала в поджоге офиса Партии регионов, который находился в самом центре Киева, в правительственном квартале по улице Липской, 10.

В результате действий радикалов погиб Владимир Захаров, простой технический работник, который не был ни государственным чиновником, ни партийным функционером, ни политиком и к тому же на момент смерти был всего лишь 66-летним человеком пенсионного возраста. Захаров погиб от того, что «мирные протестующие» закидали здание «коктейлями Молотова», а он, не успев эвакуироваться, задохнулся от дыма.

Несмотря на всю очевидность произошедшего, действия Черновол, которые привели к смерти пожилого ни в чем не повинного и далекого от политики человека, вообще не расследовались. Никого даже не пытались привлечь к ответственности.

И вот 10 апреля 2020 года исторический, в буквальном смысле слова, день — впервые следователи ГБР (Государственное бюро расследований) провели обыск и предъявили подозрение столь высокого уровня евромайдановцу.

Сотрудник ДБР

Бывший нардеп Сергей Пашинский, который был арестован в прошлом году, не в счет, так как его дело никакого отношения к событиям на Евромайдане не имело.

Черновол сама опубликовала решение суда об обыске. Его санкционировал судья Печерского районного суда Киева Писанец В. А. по представлению следователя ГБР Анатолия Данилюка.

Интересно, что в самом постановлении суда указана дата самого возбуждения дела — 25.03.2020, то есть дело совсем «свежее», ему всего две недели. Тут же возникают вопросы, не только почему в столь очевидном и легком в смысле расследования деле следствие начато всего две недели назад, хотя уже давно Генпрокуратуру не возглавляет порошенковец Юрий Луценко, а сам Порошенко давно уже не президент.

В этом же постановлении Печерского суда сказано, что досудебное следствие установило, что Черновол с группой неустановленных лиц 18.02.2020 года, осознавая общественно опасный характер своих действий, осознавая общественно опасные последствия, которых не хотела, но осознанно допускала, способом, опасным для жизни большого числа людей, по предварительному сговору группы лиц, причинила смерть Захарову Владимиру Константиновичу, 27.09.1948 года рождения.

Далее в этом же постановлении детально описываются действия Черновол с технической точки зрения, т. е. это дело конкретное, где четко прослеживается, что именно сделала активистка Евромайдана и к каким последствиям это привело.

Там описывается, как Черновол с группой людей подошла к офису Партии регионов, который был закрыт, а окна не просто закрыты — были опущены металлические роллеты. Она подняла защитный роллет одного из окон, а неустановленное лицо мужского пола бросило в здание горючую смесь, после чего Черновол опустила роллет.

В результате действий Черновол и другого лица возникло большое число очагов пожара. В помещении серверной, расположенной на первом этаже, пожар распространился как в самом помещении, так и по коридору первого этажа.

Следствие установило, что в результате действий Черновол и группы неустановленных лиц от токсических действий оксида углерода наступила смерть Захарова. Он задохнулся от дыма.

Mstyslav Chernov Майдан. Киев. 2014

Далее в документе излагается, для чего нужен обыск в доме Черновол и что будут искать следователи. Они будут искать одежду евромайдановки, в которую она одевалась в этот день, рюкзак, возможные носители информации и т. д.

В ходе обыска следователей ждали сюрпризы. Были выявлены незаконно хранящиеся автоматическая винтовка, пистолет с патронами и холодное оружие (нож), об этом сообщила пресс-служба ГБР.

После обыска Татьяне Черновол объявили подозрение в умышленном убийстве, совершенном группой лиц способом, опасным для жизни нескольких лиц, ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

В связи с обыском интересно видео, которое распространила партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко. На нем перед самим домом Черновол мужчина, в титрах не указывается, кто он, рассказывает, что были нарушены все процессуальные нормы при обыске: мужчины обыскивали женщину (т.е. Черновол), подозрение было вручено в нарушение всех норм в доме Черновол, а не в кабинете следователя.

Этот же неизвестный мужчина возмущается, что нарушается карантин, что все происходит в духе НКВД, потому что обыск прошел в шесть часов утра по надуманному делу (!!!), и что люди, которые это делают, должны быть наказаны.

Далее пошли обычные обвинения в реванше и преследовании активистов Майдана. Потом этот человек обращается к Зеленскому, прямо говоря о том, что кто так делает, долго в должности не будет. Он, мол, не думает, что это инициатива Зеленского. По его мнению, это инициатива российских агентов в ГБР, которые хотят подставить президента.

Во время этого монолога к журналистам выходит сама «виновница торжества». Не буду утомлять пересказом всего того, что она сказала, там много технических подробностей того, что искали и что взяли. Интересно, что она говорит, и что ей вообще предъявляют обвинения по восьми статьям Уголовного кодекса, по которым предусмотрено наказание от 5 до 15 лет, т. е. средние и тяжкие преступления.

Одна журналистка спросила Черновол, как та оцениваете этот обыск, на что последовал ответ в духе Петра Алексеевича: это политические преследования; это не действия ГБР, а действия против активистов Майдана; она не жертва, а победитель; она вернула миллиарды Януковича; в этом деле есть интересы Москвы; еще со времен Екатерины II оккупация всегда начинается с изменения истории; в ее лице изменяют историю Евромайдана.

Илья Варламов Майдан. Киев. 2014

Пропустим еще подробности ее выступления, остановимся на главном — Черновол ни в чем не раскаивается. Говорит, что да, поджигала. Делала это исключительно потому, что у нее была информация о большом количестве убийств в Мариинском парке, возле Дома офицеров. Фамилии «убитых» она, конечно, не назвала. Борьба с Януковичем, по ее словам, дело святое, а за последствия, мол, не отвечаю. Я, дескать, этим поджогом оттянула титушек и прочее, прочее.

Дело Черновол интересно не тем, что власть Зеленского впервые дала ход расследованию против такого уровня «икон Евромайдана». Очевидные вещи стали называться своими именами: убийство — убийством. При этом никакая «благородная цель» не может быть оправданием подобному преступлению.

Если бы дело дошло до суда, то можно было бы задать много вопросов по Евромайдану — о захвате административных зданий, убийстве правоохранителей, забрасывании «коктейлями Молотова» и т. д.

Даст ли ход всему этому Зеленский? Очень сомнительно.

Просто страх Зеленского перед активистами и националистами слишком велик, но, с другой стороны, у него есть и страх перед потерей рейтинга из-за разочарования в нем его избирателей с Юго-Востока Украины.

Вот благодаря этому второму страху и появилось дело Черновол, за которую никто не выйдет на улицы, легкое преследование которой не разрушит скрытую дружбу с Порошенко в Раде.

Одновременно Зеленский как бы говорит своим избирателям: вот, мои дорогие 73%, смотрите, какие у меня «весенние посадки». Маргинальная Черновол, которую давно никто всерьез не воспринимает, удобная фигура для этой имитации уголовного преследования евромайдановцев, совершивших преступления во время «революции гидности».

Gov.ua Владимир Зеленский

Ближе к вечеру того же дня появилась реакция министра внутренних дел Арсена Авакова. Как и следовало ожидать, он не просто заступился за Черновол, но и резко раскритиковал главу ГБР Бибикова, обвинив его во всех смертных грехах: мол, Бибиков был адвокатом Януковича, вот он и мстит Татьяне. При этом глава МВД не сказал ни слова по сути дела: поджигала — не поджигала, имела право это делать — не имела права, привели ли ее действия к смерти Захарова, или он погиб от чего-то другого.

Дело Черновол будет еще одной лакмусовой бумагой на тему того, насколько эффективен нынешний украинский президент. Провал его еще больше будет обнулять рейтинг Зеленского.