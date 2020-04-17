16 апреля 2020 года исполняется ровно 5 лет, как в Киеве был убит южнорусский писатель Олесь Бузина. Его убили днем в центральной части Киева, возле подъезда собственного дома. Все было просто: подозреваемые в убийстве — два радикальных украинских националиста Андрей Медведько и Денис Полищук — поджидали свою жертву возле дома, в котором он жил, по улице Дегтяревской и, когда Олесь отправился на пробежку, его застрелили.

Украинская полиция неожиданно быстро нашла убийц и задержала, и уже через два месяца министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рапортовал о раскрытии дела. А дальше все остановилось.

Сама мама Бузины, Валентина Павловна, так вспоминала о начале расследования:

Валентина Павловна «Когда случилась эта беда, расследование шло как нужно, и, вы знаете, я даже адвокатов не имела… Сначала со мной разговаривали, а потом все пошло в противоположном направлении, и я спохватилась тогда, когда дело направили в Одессу. Дело вернулось, но было утрачено время».

Russianname Олесь Бузина

Самому убийству уделялось большое внимание в средствах массовой информации России и Украины. Никто не остался равнодушен. Кто-то любил Бузину, кто-то не любил, но среди тех, кто не любил, если не брать в расчет маргиналов вроде Ирины Фарион из социал-националистической партии «Свобода» и художника-автомайданщика Сергея Пояркова, с которым писатель подрался на ток-шоу Евгения Киселева, отзывались о нем примерно в духе киевского майданного журналиста и издателя Дмитрия Гордона:

«Будучи возмущенным его идеологией, будучи восхищенным его талантом, я негодую по поводу его убийства».

Подозреваемые в убийстве по возрасту годились Бузине в сыновья. Полищук и Медведько активно участвовали в Евромайдане, недолго воевали в Донбассе.

Убийцы после расстрела писателя, скрывшись с места преступления на машине, не сожгли ее. В результате были найдены вещи, в которые они были одеты в момент совершения преступления. Не трудно догадаться, что при нынешнем развитии экспертизы, при возможности ДНК-анализа частиц тела, которые всегда остаются в таких случаях, выяснить, участвовали ли Полищук и Медведько в убийстве, не представляет труда. Но это чисто с технической точки зрения, а вот с политической —все намного сложнее.

Почему? Процитируем слова Валентины Бузины:

«Я думаю, по одной причине — в этом не заинтересованы некоторые категории людей, которые находятся в правоохранительных органах и при власти».

Все помнят, как трудно было официально взять ДНК-пробы у подозреваемых, как националистическая общественность давила на следствие, как запугивала и давила на суд.

Horim Место убийства — улица Дегтяревская, 58

Следствие шло невероятно долго, казалось, и не без основания, что его хотят спустить на тормозах. В конце концов дело передали в суд. Еще в начале прошлого года мама журналиста жаловалась на то, как он проходит. По ее словам, 8 февраля 2019 года исполнился год, как начался процесс, но дело всячески затягивается. Оно не заглохло только благодаря ее адвокату Ренату Кузьмину, который еще до Порошенко был одним из руководителей украинской прокуратуры.

Заседания суда по делу Бузины, как тогда, так и сейчас, проходят редко, выяснялись чисто технические вопросы, а четыре адвоката подозреваемых всячески затягивали дело. Кстати, Медведько и Полищук недолго пробыли в СИЗО и давно находятся на свободе.

Весной 2019 года президент Порошенко проиграл выборы и отошел от власти.

Что же произошло дальше? Абсолютно ничего. 81-летняя мама Бузины попросила приема у нового генерального прокурора Руслана Рябошапки, сменившего порошенковца Юрия Луценко, который как мог затягивал следствие. Увы, у нового начальника не нашлось времени для пожилой женщины, зато нашлось для приема национал-радикала и убийцы из Одессы Сергея Стерненко, который когда-то возглавлял одесский «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Подозреваемые Полищук и Медведько не просто остались на свободе. Последний даже сделал себе карьеру в государственных структурах власти. Человека, который находится под следствием, против которого идет суд, которого обвиняют в тяжких преступлениях, избирают в наблюдательный совет Национального антикоррупционного бюро Украины. После такого доверия Медведько написал на своей странице в Facebook:

«Спасибо всем, кто сегодня за меня голосовал, писал посты и поддерживал. Это невероятно! Я победил, прошел в совет общественного контроля НАБУ. Вероятно, первое место. Еще раз всем спасибо! Не подведу!»

President.gov.ua Руслан Георгиевич Рябошапка — Генеральный прокурор Украины с 29 августа 2019 по 5 марта 2020

Нигде в цивилизованном мире невозможно себе представить, чтобы человек, которого обвиняют в убийстве, вошел в общественный совет правоохранительного органа! Возможно, стоило дождаться решения суда, а уже потом давать возможность избираться в столь важную структуру?

На днях Валентина Павловна Бузина дала интервью киевскому изданию «Страна.UA» и на вопрос журналиста Анастасии Товт, чувствует ли она смену подходов к судебному процессу после всех перемен в прокуратуре и во власти, ответила:

«Пока ни капельки не чувствую. Третий состав судей уже поменялся».

Интересно, что, по ее мнению, убийства журналиста Павла Шеремета не было бы, если бы убийцы ее сына были наказаны. Трудно с этим не согласиться.

А на вопрос, видит ли она подвижки в деле, лаконично отвечает: «Никаких. Отписки, пустые слова, и все».

В чем причины произошедшего убийства? Почему именно Бузина стал жертвой?

Я процитирую слова украинского журналиста и блогера Олеси Медведевой:

«Именно коллеги по цеху затравили Олеся Бузину, обозвали его «врагом Украины», «врагом нации, Родины», что дало подспорье, платформу, чтобы его убить, уничтожить. И тогда малому количеству людей было его жаль, было жалко его мать».

Dmitry Rozhkov Мать журналиста Валентина Павловна Бузина

Сейчас в Киеве эпидемия коронавируса, но Валентина Павловна обязательно пойдет на его могилу, призвав прийти других людей после карантина.

«Я единственное у Бога прошу, чтобы убийцы все-таки наказание понесли. И те, кто заказал убийство Олеся».

Мы все также хотим верить, что рано или поздно убийцы понесут заслуженное наказание, хотя, наверное, не при этой власти. А пока вспомним Олеся Бузину, каким он был, ведь остались его книги и снятые им фильмы.