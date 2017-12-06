Алексей Рылеев
Последние публикации
Досрочные выборы на Украине: каких спарринг-партнеров подготовил Порошенко
Попытка задержания 5 декабря сотрудниками СБУ лидера «Руха новых сил» Михаила Саакашвили показала, что оппозиция «перешла черту» в своих призывах против действующей власти. Судя по всему, этим стали призывы к досрочным выборам президента, озвученные на митинге после марша за «народный импичмент»...
6 декабря 2017
Газовая камера для Украины
Украина всё более напоминает «чистое поле» для неолиберальных экспериментов, самых диких, которых не смогли реализовать даже в России в 1990-е годы. В России людоедские амбиции «гарвардских мальчиков» тогда сдержала национал-патриотическая оппозиция, имевшая большинство сначала в Верховном Совете...
9 ноября 2017
Битва за небо. Киев атакует Крым с воздуха
Хозяйственный суд Киевской области постановил взыскать 380 тыс. долларов с российской авиалинии (при публикации судебных решений её название удалено) за полёты над Крымом, удовлетворив иск прокуратуры несуществующей Автономной Республики Крым в составе Украины. Сообщается также, что Государственная...
25 сентября 2017