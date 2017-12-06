Попытка задержания 5 декабря сотрудниками СБУ лидера «Руха новых сил» Михаила Саакашвили показала, что оппозиция «перешла черту» в своих призывах против действующей власти. Судя по всему, этим стали призывы к досрочным выборам президента, озвученные на митинге после марша за «народный импичмент», собравшем 3 декабря в центре Киева около 3,5 тысяч человек, депутатами Верховной рады Сергеем Лещенко и Юрием Деревянко. «Мы должны заставить Порошенко уйти», — заявил Деревянко, один из лидеров возглавляемой Саакашвили партии.

Mstyslav Chernov Михаил Саакашвили

Ранее настолько прямо о смещении президента речь не заходила, МихоМайдан всё же требовал изменения избирательного закона и досрочных выборов Верховной рады. Так, выступая 12 сентября в эфире оппозиционного телеканала NewsOne, Саакашвили заявил, что «дело не в президенте, а в системе». Но далее бывший президент Грузии согласился с владельцем телеканала Евгением Мураевым, который потребовал изменить порядок проведения импичмента главе государства и заявил, что «нам надо искать точки соприкосновения».

«Я совершенно согласен, что эти сами никуда уходить не собираются, это абсолютно правильно. Я не верю, что одним президентом дело ограничится», — заявил Михо.

После этого резонансного телеэфира в политическом поле начались интересные манипуляции. 24 октября центр SOCIS опубликовал итоги опроса 2000 украинцев, проведенного 5—11 октября, согласно которому первое место в случае проведения сейчас президентских выборов занял бы действующий глава государства Пётр Порошенко (16,9% от числа тех, кто планирует идти голосовать и определился с кандидатом), третье — Юлия Тимошенко (13,5%), а второе — солист музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (14,8%). Опубликованный 22 ноября опрос 20 000 украинцев, проведенный с 28 октября по 14 ноября SOCIS и ещё тремя крупными социологическими центрами, дал Вакарчуку третье место с 12,1% голосов против 16,1% у Порошенко и 14,4% у Тимошенко. Несложно заметить, что разница между рейтингами Тимошенко и Вакарчука в обоих опросах составляет величину, близкую к статистической погрешности (1,5%), то есть их результат практически одинаков.

European People's Party Юлия Тимошенко

У социологов эти цифры вызвали недоумение. 24 ноября президент Центра «София» Андрей Ермолаев отметил: «Ряд вопросов остаётся без ответа. Первый и главный касается, скажем так, высокого результата президента Петра Порошенко. Ведь раньше была устойчивая тенденция на спад его рейтинга… Непонятно, с чем связан неожиданный всплеск позитива к главе государства». Действительно, в 2015—2016 годах во всех опросах лидировала Тимошенко, обходившая президента как минимум на пару процентов.

Можно предположить, что именно для понижения рейтинга «принцессы Майдана» в опросы и был введен Вакарчук, звезда и первого, и второго Майданов. Цель — приучить избирателей к мысли о лидерстве Порошенко и выходе в тройку известного музыканта.

Но это ещё не всё. «Певец Святослав Вакарчук и комик Владимир Зеленский заходят в большую политику: на фоне разочарования в консервативных силах они имеют узнаваемость и даже доверие избирателя», — отметило 24 ноября украинское издание «Вести».

Фронтмен юмористического коллектива «Квартал 95» перед этим привлёк к себе внимание, опубликовав 23 ноября в Facebook видео в защиту актёра Федора Добронравова из сериала «Сваты», которому СБУ запретило въезд на Украину. Видео уже набрало 3,1 млн просмотров на странице Зеленского в соцсети и 2,6 млн на канале «Квартала 95» на YouTube.

26 октября я отметил в комментарии изданию Life: «Есть данные, что в администрации президента Украины кандидатуру Вакарчука уже рассматривали как серьёзную фигуру, способную привлечь к себе часть протестного электората (он выступал на первом и втором Майданах). Причём инициатором этого был ставший в декабре 2014 года первым заместителем администрации Порошенко Виталий Ковальчук, который в 2010—2012 годах был заместителем главы партии УДАР. В качестве второго кандидата тогда рассматривался популярный артист-комик Владимир Зеленский».

Как видим, эта информация подтвердилась. Нельзя не отметить, что даже способ раскрутки двух этих кандидатов идентичен — Вакарчук начал в апреле 2017 года с той же критики гонений на русский язык, высказавшись против идеи музыканта Олега Скрипки о «языковом гетто».

Стоит отметить, что эти выдвижения не простые, а достаточно многослойные в плане задач и целей игроков. Первая их цель очевидна — оторвать голоса у Юлии Тимошенко, не допустить её во второй тур, где она сможет победить Порошенко.

«Вакарчук и Зеленский — серп и молот, которые пройдутся по прическе и макияжу Юлии Тимошенко. Она-то апеллировала к молодому электорату, протестным массам, а они попросту убьют её амбиции», — отметил «Вестям» депутат Верховной рады Сергей Каплин.

При этом, если в администрации президента Украины Вакарчук рассматривается как спарринг-партнёр, который должен привлечь к себе голоса умеренных сторонников Майдана, но сам не выйти во второй тур (где он легко победит Порошенко, репутация которого ослабла из-за экономической ситуации, коррупционных скандалов, неудач на восточном фронте и т.д.), то у американцев планы иные. Вашингтону не выгодна победа Тимошенко, так как она уже на должности премьер-министра показала себя слишком независимой, готовой в случае необходимости быстро договориться с Москвой. Но и Порошенко себя дискредитировал. А вот Вакарчук, прошедший в 2015 году обучение в Йельском университете, мог быть стать идеальным «управляемым президентом».

Для Порошенко же оптимальный вариант — выход во второй тур с лидером партии «За жизнь» (выделилась в 2016 году из «Оппозиционного блока») Вадимом Рабиновичем. Опросы того же SOCIS дают последнему в первом туре шестое место c 8,7% (октябрь) и 7,9% (ноябрь). На президентских выборах 2014 года он занял седьмое место с 2,25% голосов, получив в несколько раз больше на юго-востоке страны (5,65% в Днепропетровске, 6,46% в Николаеве, 6,84% в Запорожье, 8,62% в Мелитополе и т.д.). Учитывая падение рейтинга Порошенко и рост оппозиционных настроений, а также то, что в новых выборах вряд ли примет участие экс-регионал Михаил Добкин (сейчас ему «шьют дело» и готовят судебный вердикт с реальным сроком), набравший в 2014 году 3,03%, то шансы хорошо выступить на юго-востоке Украины и даже шире у Рабиновича действительно есть.

При этом на него можно сразу навесить жупел Партии регионов, от души педалировать традиционный для Западной Украины антисемитизм (на этом фоне называемый в среде националистов не иначе как Вальцманом действующий президент смотрится гораздо выигрышнее) и так далее. Но для этого надо, надувая рейтинг Вакарчука, всё-таки не дать ему выйти во второй тур. И тут пригодится дублирующий его Зеленский, который работает — как было показано выше — абсолютно в той же нише.