



Иван Шилов ИА REGNUM Херсонес Таврический с борта самолета

Хозяйственный суд Киевской области постановил взыскать 380 тыс. долларов с российской авиалинии (при публикации судебных решений её название удалено) за полёты над Крымом, удовлетворив иск прокуратуры несуществующей Автономной Республики Крым в составе Украины. Сообщается также, что Государственная авиаслужба Украины уже выписала более 20 тыс. штрафов нашим авиакомпаниям за «нарушение воздушного пространства» над Крымом на общую сумму около 103 млн долларов.

Это серьёзные деньги. Тем более, что далее украинская сторона вполне может подать заявления о взыскании этих штрафов в западные инстанции и затем попытаться добиваться ареста собственности наших авиакомпаний за рубежом. Цель этого, в принципе, не скрывается — во-первых, максимально навредить России, во-вторых, добиться воздушной блокады Крыма, чтобы никто не посмел совершать туда авиарейсы.

Интересно, что всплеск внимания Киева к контролю за воздушным пространством над полуостровом произошёл после трёхлетнего перерыва, после того как 4 июля 2014 года International Civil Aviation Organization (ICAO) официально признала отнесение зоны ответственности диспетчерской зоны «Симферополь» (диспетчеры аэропорта столицы Крыма «ведут» рейсы над полуостровом и частью Черного и Азовского морей) к России.

Waytofly.ru Аэропорт «Симферополь»

23 мая этого года в Киев прибыли по приглашению украинской стороны президент Совета ICAO Бернард Алиу и директор Европейского Североатлантического бюро организации Луише Фонсека де Альмейда. Вице-премьер Владимир Кистион потребовал от них на встрече «действенных мер для прекращения нарушений стандартов и рекомендованной практики ICAO со стороны РФ», а министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина обладает технической возможностью «вести» со своей территории авиарейсы над Крымом и Черным морем вместо Симферополя. Гости внимательно выслушали их, и, конечно, ничего в итоге не сделали (ведь отвечать в случае гибели пассажиров над Крымом из-за отказа в работе с диспетчером из Симферополя и его замены на Днепропетровск пришлось бы им).

Дальше Кистион обещал обращения в западные инстанции, но, в общем и целом, дело не пошло, и тогда Украина перешла к тактике односторонних судебных решений. Вызывает озабоченность и то, что 17 августа Петр Порошенко сменил занимавшего с 2014 года пост полпреда в несуществующей Автономной Республике Крым. Зачем? Уже тогда Владимир Лактюшин обратил внимание на «достижения» ныне ставшего полпредом Бориса Бабина на предыдущих постах, где тот занимался организацией жалоб, исков и тому подобного против кораблей под иностранными флагами, заходившими в крымские порты. В 2014 году тот развил весьма широкую деятельность и добился морской блокады Крыма со стороны ряда государств.

«Чего стоит ожидать с приходом этого человека на пост полпреда Порошенко по Крыму? Усиления работы по блокаде полуострова», — дал тогда прогноз Лактюшин.

Зал ожидания

В определённой степени это сбывается. Вопрос в другом. Какова будет реакция наших официальных ведомств? Чиновники опять «выразят глубокую озабоченность», совершат иные ритуальные красивые, но бесполезные жесты? Украинские инстанции годами занимались блокадой портов Крыма. Украинские спецслужбы хватают средь бела дня и без объяснений депортируют российских журналистов. Украинские националисты опять же средь бела дня нападали на наше посольство, безнаказанно избивали шедших туда для голосования граждан России. 21 сентября украинский парламент зарегистрировал законопроект о ликвидации Российского центра науки и культуры в Киеве. Где ответ?

Ответа нет, и, видимо, не будет. Потому что здесь необходима реальная работа, а не пляски перед иностранными гостями и селфи из спортзала, чем эпатирует последние годы публику официальный представитель МИД РФ. Всё это — просто имитация бурной деятельности на публику, которая сходит в Москве, но в Киеве вызывает лишь ироническую усмешку. «Васька слушает, да ест».

Между тем Россия могла бы совершить весьма чувствительные для Киева шаги, начиная хотя бы от воздействия на те мощные бизнес-империи, которые держат в РФ украинские олигархи (и речь отнюдь не о пресловутых конфетах Roshen). Можно было бы вспомнить о решении Верховного Совета Российской Федерации от 21 мая 1992 года, отменявшем решение Хрущева 1954 года о передаче Крыма в состав Украины (сколько тогда подняли либералы воплей вокруг этого решения патриотического большинства депутатов), и поставить вопрос о взыскании с Украины финансовой компенсации за незаконную эксплуатацию с тех пор недр полуострова, взимание налогов и так далее и тому подобное. Вплоть опять же до деятельности в период 1992—2014 годов аэропорта «Симферополь», за обслуживание авиарейсов которым компании, кстати, платили определённые финансовые сборы. Такие шаги могли бы резко отрезвить «горячие головы» в Киеве.