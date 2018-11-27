Алексей Калиновский
Последние публикации
Миф о «голодоморе» — краеугольный камень новой украинской идентичности
24 ноября 2018 года на Украине загорелись лампады и свечи, раздались казённые вопли и причитания, первые лица государства дружно состроили грустные лица и вооружились пучками колосков — в стране началось празднование 85-й годовщины так называемого голодомора. Целый день политики соревновались между...
27 ноября 2018
Антибольшевистский блок: фашистские корни современной Украины
В начале июля 2018 года в стенах Верховной рады состоялась выставка, посвященная «восстановлению украинской государственности». Её представил публике старейший депутат Верховной рады Украины Юрий Шухевич — сын главаря УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Романа Шухевича. По его...
18 августа 2018