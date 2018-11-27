24 ноября 2018 года на Украине загорелись лампады и свечи, раздались казённые вопли и причитания, первые лица государства дружно состроили грустные лица и вооружились пучками колосков — в стране началось празднование 85-й годовщины так называемого голодомора.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Декоммунизация

Целый день политики соревновались между собой, называя всё большее количество «жертв Кремля». Так, нынешний лидер президентской гонки на Украине Юлия Тимошенко назвала «голодомор» «смертным приговором, провозглашенным всему народу Украины».

Глава совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провёл прямую параллель между «голодомором» и гражданской войной в Донбассе, обвинив Россию в обеих бедах.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Советская власть якобы уморила голодом четыре миллиона украинцев, и это признали 33 государства. Позже в украинских СМИ количество жертв существенно выросло, и достигло семи, а местами и десяти миллионов человек.

President.gov.ua Петр Порошенко у памятника жертвам «голодомора»

Нездоровую любовь политических украинцев к похоронам заметили их лидеры ещё сто лет назад:

«Они большие мастера в этом и вкладывают в похоронные церемонии всю душу… когда свой поляжет — справляют ему похороны и записывают в национальные святцы», — вспоминал отец первой украинской «незалежности» господин Грушевский.

Однако миф о «голодоморе» является не просто проявлением культа смерти в привычном для украинской элиты сельском антураже, он выполняет важную политическую функцию, о чём 19 ноября сообщил Украинский институт национальной памяти (УИНП):

«Голодомор — один из наиважнейших маркеров самоидентификации украинцев… Признание «голодомора» геноцидом способствует усилению самоидентификации украинцев… Память о «голодоморе» как о геноциде» разрушает навязанную и поддерживаемую Россией идеологему «трёх братских народов», объединённых общностью судьбы», — сказано на официальной странице УИНП в социальной сети Facebook.

Главный идеологический орган Украины открыто признал, что все эти скорбные лица, свечи и завывания о миллионах жертв есть ни что иное, как элемент идентичности новой антирусской политической нации, создаваемой на территории Украины.

Украинские власти прекрасно это понимают, и прикладывают огромные усилия для распространения концепции «голодомора-геноцида» как внутри страны, так и за её пределами. К примеру, в начале октября 2018 года украинские дипломаты добились того, что сенат США принял резолюцию, в которой признал «геноцид украинского народа».

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Но и этого оказалось мало — «голодомор» уверенно шагает по стране, о чём то и дело рапортуют власти того или иного североамериканского штата.

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President.gov.ua Мемориал жертвам «голодомора». Вашингтон. США

Украинские власти не забыли поднять тему признания «геноцида» даже во время однодневного визита в Киев канцлера Германии Ангелы Меркель, которая вообще приехала обсудить ситуацию в Донбассе.

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Немало было сделано для построения «голодоморной нации» и внутри страны, о чём свидетельствуют результаты опросов. Так, по данным социологической группы «Рейтинг», за последние десять лет число сторонников мифа о «голодоморе» на Украине выросло на треть, и в данный момент составляет 79% населения страны.

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Не стоит забывать, что за эти годы изменилось не только общество, но и сама Украина. К примеру, в опросе не участвовали миллионы жителей Донбасса и Крыма, которые более чем скептически относятся к голодоморным байкам. Многие до сих пор помнят, как опозорились киевские пропагандисты в Севастополе в 2009 году, когда выяснилось, что на привезённых фотографиях «геноцида украинского народа» показаны жители США, пострадавшие от Великой депрессии.

Примечательно, наибольшей поддержкой миф о «голодоморе-геноциде» пользуется на Западной Украине — 92%, при том, что край до 1939 года был разделён между Польшей, Румынией и Чехословакией, и не имел никакого отношения к Советскому Союзу. Тем не менее Западная Украина тоже голодала, о чём вспоминать среди адептов «голодомора» как-то не принято.

Так во что же конкретно верит большинство жителей Украины? В то, что в течение одной зимы с конца 1932 по начало 1933 года Сталин и другие руководители СССР — в этом уверены 62% опрошенных — умышленно уморили голодом десять (или три? или семь? или девять?) миллионов украинцев. От этого чудовищного плана большевиков не заставила отказаться ни коллективизация, призванная в разы увеличить производительность сельского хозяйства, ни индустриализация, нуждавшаяся не только в валюте от продажи зерна, но и во множестве сильных рабочих рук.

В Кремле, наверное, убедились, что гордых украинцев невозможно уничтожить при помощи насильственной украинизации, длившейся с начала 1920-х годов, поэтому их решили убить голодом. Коммунисты спланировали бедствие так хитро, чтобы оно, во-первых, практически не затронуло города, а, во-вторых, охватило далеко не все районы УССР. По всей видимости, Сталин лично чертил карандашом карту «голодомора», но немного перестарался, иначе почему «геноцид украинцев» охватил Дон, Кубань, Поволжье, Центральное Черноземье, Урал и Казахстан, где украинцев никогда не было?

Ещё одним белым пятном в теории «голодомора-геноцида» является отсутствие эпидемического бедствия на Украине, порождённого одномоментной гибелью десяти миллионов человек, а также отсутствие массовых захоронений жертв той трагедии. Непонятно также и то, почему Кремль устроил «геноцид украинцев» всего один раз, и каким образом урожай 1933 года в УССР оказался более чем в полтора раза больше предыдущего, если его некому было сеять, растить и убирать?

Михаил Соловьев. Повышение урожайности — главная задача в земледелии. Получай, страна родная, наш обильный урожай!

Миф о «голодоморе» шит белыми нитками, как и остальные русофобские выдумки политических украинцев. За основу взято реальное историческое событие — голод, охвативший некоторые регионы СССР в 1932−33 годах. А дальше как в кино — все события и персонажи выдуманы, любые совпадения случайны. Ни о какой достоверности или хотя бы правдоподобности речь не идёт.

Если семена немецкого нацизма упали на почву настоящего поражения Германии в Первой мировой войне, то новую украинскую «идентичность» строят на пустом месте. Под ней нет ничего, кроме эмоциональных выкриков оголтелых русофобов. Суть мифа о «голодоморе» — привить десяткам миллионов людей комплекс неполноценности, иррациональную обиду на «московских угнетателей», против которых «жертвы геноцида» даже не попытались восстать.