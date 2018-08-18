В начале июля 2018 года в стенах Верховной рады состоялась выставка, посвященная «восстановлению украинской государственности». Её представил публике старейший депутат Верховной рады Украины Юрий Шухевич — сын главаря УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Романа Шухевича.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Неонацист

По его словам, проведение подобной выставки в парламенте говорит о том, что Украина, наконец, «повернулась лицом к своей истории».

Частью прошлого, к которому ныне обращено лицо страны, стал «Акт провозглашения украинского государства» — документ, провозглашенный в оккупированном немцами Львове на девятый день после начала Великой Отечественной войны.

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Представители украинской власти открыто и на высшем уровне признали, что современная Украина имеет фашистские корни.

Юрий Шухевич заявил, что основу сегодняшнего украинского государства заложили те, кого в советское время презирали, считая коллаборационистами, агентурой, слепо выполнявшей волю гитлеровцев.

Russianname Юрий Шухевич

Это мнение распространено и сейчас, но вся история постсоветской Украины, особенно государственный переворот 2014 года и война в Донбассе, наглядно доказывают, что поражение Третьего рейха не положило конец планам и надеждам бандеровцев. У них были собственные цели, а также упорная злая воля, которая движет ими вот уже более 70 лет.

Одним из тех, кто ставил цели перед Организацией украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и многое сделал для их достижения, был Ярослав Стецько. Он родился в 1912 году в Тернополе. Стецько, как и лидер ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степан Бандера, происходил из семьи греко-католического священника. Его отец — Семён Стецько — по приглашению главы галицких униатов митрополита Шептицкого закончил Львовскую духовную семинарию. Именно Шептицкий посвятил Семена Стецька в иереи в 1909 году.

В конце 20-х годов ученик Тернопольской гимназии Ярослав Стецько стал участником подпольной националистической организации. В 1932 году — главным идеологом организации — так называемой краевой экзекутивы ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на западноукраинских землях, а также редактором всех подпольных украинских националистических изданий.

Ярослав Стецько. Ранее 1936 года

Польская полиция многократно арестовывала Стецько в связи с убийствами работника советского консульства во Львове Алексея Майлова в 1933 году и министра МВД Польши Бронислава Перацкого в 1936 году.

В преддверии Великой Отечественной войны, в апреле 1941 года в Кракове прошел II-й большой сбор фракции ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которой руководил Степан Бандера — ОУН (б) (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Заместителем Бандеры избрали Ярослава Стецько. Сбор утвердил программу действий националистов в условиях войны, где говорилось:

«ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) борется за независимое украинское государство и освобождение порабощенных Москвой народов Восточной Европы и Азии».

Националисты рассматривали грядущую войну, прежде всего, как возможность взять власть, поэтому в мае 1941 года Стецько опубликовал указания, в которых подробно сформулировал основы «государственнической» политики организации. Членам ОУН (б) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предписывалось использовать «войну с СССР для разворачивания борьбы за украинское государство».

Документ также призывал:

«Пропагандировать при любой возможности, что ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под руководством Степана Бандеры организует и ведет не только борьбу за самостоятельное украинское государство, но за полный развал и уничтожение московской империи, за создание на ее руинах самостоятельных национальных государств».

Цитата из х∕ф «Иди и смотри». Реж. Элем Климов. 1985. СССР Бандеровец

Именно Советский Союз был для бандеровцев главным и безусловным врагом. Третий рейх рассматривался как перспективный союзник, чьи военные успехи создадут предпосылки для возникновения украинского государства. Подчеркнем, речь шла о союзничестве, а не о прямом и беспрекословном подчинении:

«[Нельзя] допустить, чтобы Украина была только полем боя чужих сил с нашим врагом, а, следовательно, объектом чужого владения. Наоборот, собственной инициативой [мы должны] добыть себе роль партнера, участника войны и со-творца нового строя на руинах московской империи».

ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проявила инициативу на второй день войны, когда вслед за немецкими войсками на восток двинулись три походные группы активистов общей численностью около 5 тысяч человек. Целью оуновцев было создание местных органов власти и правопорядка, прессы, а также националистическая пропаганда на оккупированной немцами территории Украины. В составе одной таких групп Ярослав Стецько выехал из Кракова во Львов.

30 июня 1941 года во Львове состоялись «народные сборы», в которых участвовали известные представители львовской общественности. На сборах Стецько зачитал «Акт провозглашения украинского государства». Согласно документу, новосозданная Украина намерена

«Тесно сотрудничать с национал-социалистической Велико-Германией, которая под руководством Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и мире».

«Народные сборы» сформировали украинское государственное правительство, которое возглавил Стецько.

«Тесное сотрудничество» гитлеровской Германии и бандеровской Украины благословил глава греко-католической церкви Андрей Шептицкий, которого на сборах представлял его заместитель и преемник Иосиф Слипый. В дальнейшем Шептицкий стал почетным председателем, а Слипый — заместителем главы совета сеньоров — парламента при «правительстве» Стецька.

Андрей Шептицкий в 1921 году

В это же время во Львове бандеровская «народная милиция» учинила жуткий трехдневный погром, жертвами которого стали от 4 до 7 тысяч евреев. Стецько одобрял кровавые расправы над евреями, о чем позже написал в своей автобиографии:

«Москва и жидовство — самые большие враги Украины… Считая главным и решающим врагом Москву…, тем не менее оцениваю должно неоспоримо вредную и враждебную роль жидов… Поэтому настаиваю на уничтожении жидов и целесообразности перенести на Украину немецкие методы экстерминации жидовства, исключая их ассимиляцию».

Также Стецько выступал за открытие Центра народной евгеники и против браков с физически нездоровыми людьми.

Вскоре выяснилось, что создание украинского государства не было заранее согласовано с Третьим рейхом и не входило в планы гитлеровцев. 15 сентября 1941 года во время встречи с немецким руководством Стецько отказался отменить Акт о провозглашении украинского государства, после чего он и некоторые члены его «правительства» были арестованы.

Стецько, Бандера и другие националисты оказались в концлагере Заксенхаузен, где находились до октября 1944 года. Пробандеровские мифотворцы до сих пор используют этот факт, чтобы придать им статус «жертв нацизма», хотя украинских националистов содержали не в общем бараке, а в бункере Целленбаум, который предназначался для элитных узников.

Условия в бункере были несопоставимы с тем адом, в котором находились рядовые заключенные лагеря смерти. К примеру, рядом со Стецько и Бандерой сидел бывший глава правительства Австрии Курт Шушниг вместе со своей супругой. В концлагере у пары благополучно родилась дочь.

Tommes73 Ворота концлагеря Заксенхаузен

Заключение и для оуновцев было весьма условным. Известно, что Стецько, «томясь» в нацистском концлагере, в 1943 году выезжал в Польшу на встречу с главой службы безопасности ОУН (б) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Миколой Лебедем. Бандера же в письме к сестре в июле 1944 года описывал отнюдь не нары в тюремных застенках, а предоставленную немцами виллу, личное авто и великолепную библиотеку.

После победы под Сталинградом в начале 1943 года военный перевес оказался на стороне Советского Союза. К тому времени руководство ОУН (б) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создало Украинскую повстанческую армию (УПА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — военизированное формирование, воевавшее против Красной Армии.

Третий рейх не воспринял украинских националистов как полноценных союзников, идея создания украинского государства под руководством ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провалилась. Тем не менее до конца войны шло тесное сотрудничество украинских националистов и немцев в сфере разведки. Как заявлял начальник 101-й абверкоманды группы армий «Юг» подполковник Линдгарт, без помощи ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) агентурная деятельность немецких разведорганов на Украине «была бы невозможна», а глава 202-й абверкоманды подполковник Зелингер отмечал, что подрывная работа за линией фронта «может быть осуществлена только при помощи УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

За время войны боевики УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили от немцев около 10 тыс. пулеметов, 50 тыс. автоматов и винтовок, сотни минометов, множество боеприпасов и радиостанции.

Bundesarchiv Нацист с пулемётом MG-42

В августе 1943 года состоялся III Чрезвычайный съезд ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на котором бандеровцы, на случай поражения Германии, разработали новый план действий. Они решили, что рост советского влияния в Европе, неминуемо спровоцирует конфликт между СССР и его западными союзниками. Поэтому после войны на Западе будут востребованы те силы, которые могут уничтожить или хотя бы ослабить Советский Союз.

Наиболее эффективным инструментом борьбы с Советским Союзом бандеровцы считали освободительную борьбу «угнетенных народов», то есть националистически настроенных представителей всех народов СССР, кроме русского. Советскому «империализму», то есть идее совместной жизни в рамках единого государства, они противопоставили «право каждого народа на собственное национальное государство». «Свобода народам, свобода человеку!» — становится центральным лозунгом бандеровской пропаганды.

21−22 ноября 1943 года в лесах Ровенской области прошла так называемая «Конференция порабощённых народов Востока Европы и Азии». На ней собрались «представители» народов, ведущих борьбу против гитлеровских и «российско-большевистских» империалистов. «Делегаты», якобы прибывшие из-за линии фронта, на самом деле были пленными красноармейцами, сбежавшими к бандеровцам из немецких национальных частей.

Несмотря на исключительно пропагандистское значение конференции, это была первая попытка осуществить идею единого фронта «порабощенных народов» в борьбе против СССР.

Цитата из х/ф «Иди и смотри». Реж. Элем Климов. 1985. СССР Бандеровские каратели

В октябре 1944 года немцы освободили Стецько и Бандеру и перевезли их в Берлин. Главари ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжили работать на абвер, они организовывали разведывательно-диверсионную деятельность в тылу советских войск.

В конце войны Стецько участвовал в создании немецкой диверсионно-террористической организации «Вервольф», занимался обустройством баз в лесах Баварии и Богемии. Во время налета советской авиации на колонну автомобилей, перевозивших оружие и боевиков, Стецько был ранен, а после выхода из чешского госпиталя сбежал в американскую зону оккупации.

В феврале 1945 года в Вене состоялась конференция, в которой участвовали Бандера, Стецько, Лебедь и другие проводники ОУН (б) (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они приняли решение, не разрывая отношений с Германией, наладить контакты со спецслужбами США и Англии.

За основу внешнеполитической концепции борьбы ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против СССР была принята идея широкого антибольшевистского фронта народов. Бандеровцы решили создать на Западе структуру с украинским ядром, которая стала бы точкой объединения разных групп антисоветских эмигрантов, а также координационным центром антикоммунистических организаций всего мира.

Уже к августу 1945 года оуновцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наладили связи с польской эмигрантской армией Андерса, румынскими национал-царанистами, сербскими эмигрантами-монархистами, литовскими и словацкими эмигрантскими группами.

16 апреля 1946 года в Мюнхене состоялся конгресс, на котором был создан Антибольшевистский блок народов (АБН). В своей организационной структуре он имел военную и международную правовую комиссию, отдел внешней разведки и так называемый «Черный комитет» — террористическую группу для ликвидации предателей из своей среды.

Главой новой организации стал Ярослав Стецько, и он оказался далеко не единственным немецким коллаборационистом в руководстве АБН. К примеру, важнейший орган АБН — т.н. «Совет народов» — возглавлял Альфред Берзиньш— латвийский СС-овец, кавалер Железного креста 1-й степени, генеральным секретарем АБН был бывший офицер СС Нико Накашидзе, членом руководства АБН был Михаил Алшибая— лейтенант СС, награжденный Железными крестами 1-й и 2-й степени.

Yandex.ru/images Флаг «Интермариума»

«Порабощенные народы» СССР и стран восточной Европы представляли в АБН, как правило, члены национальных фашистских организаций: украинские бандеровцы, хорватские усташи, болгарские легионеры, румынские железногвардейцы и т.п.

Стецько и его фашистским интернационалом заинтересовалась британская Ми-6, которая вскоре начала финансировать АБН через посредников в Ватикане.

Вопрос советского доминирования в Европе волновал британских политиков и дипломатов ещё до Второй Мировой войны. Поскольку ни одно европейское государство не могло в одиночку противостоять СССР, британское правительство и спецслужбы с 1940 года поддерживали множество антикоммунистических организаций, работавших над проектами объединения Европы. Одной из таких организаций, повлиявших в дальнейшем на устройство послевоенной Европы, был Панъевропейский союз Рихарда Куденхове-Калерги и наследника австро-венгерского престола князя Отто фон Габсбурга.

В нескольких европейских столицах при участии Ми-6 были созданы «Клубы центральноевропейского федерализма» (Central European Federal Clubs). Наиболее влиятельный клуб центральноевропейского федерализма располагался в Лондоне. Именно там во время Второй Мировой войны находились в изгнании правительства многих восточноевропейских государств, которые поддерживали идею объединенной Европы. К примеру, после войны польское правительство активно помогало воссоздать в рамках «Клуба» пропольские федералистские организации «Интермариум» и «Лига Прометея».

Антибольшевистский плакат середины XX века

В 1947 году «Интермариум» и «Лига Прометея» влились в АБН. В обращениях комитета АБН того времени появился лозунг «За нашу и вашу свободу!» — девиз польского восстания 1830−1831 годов, публиковались призывы к украинско-польской дружбе. Официальные печатные органы АБН сообщали о бандеровских рейдах на территорию Польши и попытках наладить контакты с польской антисоветской организацией «Свобода и Независимость» (WiN), а также с коллаборационистами из «Национальных вооружённых сил» (NSZ). Впрочем, сотрудничество АБН с поляками быстро сошло на нет. По словам Степана Бандеры, это произошло потому, что поляки отвергли принцип независимости национальных государств, который отстаивал АБН, и не отказались от территориальных претензий к Украине, Белоруссии и Литве.

Помимо эмигрантских структур, АБН сотрудничал с антикоммунистическими организациями Британии, которые работали при поддержке «Клуба центральноевропейского федерализма» — Британской и Шотландской лигами за европейскую свободу (BLEF и SLEF).

В июне 1950 года в Эдинбурге состоялась первая международная конференция, организованная совместно АБН и Шотландской лигой за европейскую свободу. На конференции АБН выдвинул свою концепцию войны против СССР и выступил с инициативой создать мировой антибольшевистский фронт.

KaiMartin Мебельный точильщик. Подрыв устоев

Согласно концепции АБН, мирное сосуществование коммунистического и капиталистического миров невозможно. Коммунизм является лишь формой русского империализма, который никогда не прекратит попыток завоевать весь мир. В качестве доказательства прямой связи коммунизма и русскости Стецько цитировал работу Николая Бердяева «Новое средневековье»:

«Большевизм соответствует духовному состоянию русского народа, выражает внешне внутренние духовные распады, отступничество от веры, религиозный кризис, глубокую деморализацию народа… Коммунистическая революция есть, прежде всего, материализация русской жизни…»

АБН объявил войну не только коммунистам, но и антикоммунистически настроенным русским националистам. Они, дескать, хотят не освобождения порабощенных народов, а захвата власти в Кремле, поэтому:

«Не может быть и речи о сотрудничестве революционных организаций порабощенных Москвой народов с московскими антибольшевистскими националистами».

Это противостояние выразил лозунг АБН: «Киев против Москвы! ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против КПСС и НТС!».

Бандеровцы одинаково враждебно относились и к белоэмигрантскому «Народно-трудовому союзу», борющемуся за антисоветскую Россию, и к партии, руководящей СССР.

Члены АБН были убеждены, что классическими военными средствами Запад может сдержать коммунистическую экспансию, но уничтожить Советский Союз нужно так, чтобы избежать глобальной ядерной войны:

«В атомную эпоху психологическая война и внутренние национально-освободительные революции являются единственной альтернативой против термоядерной войны».

Andrew Stawarz Вбитый клин

«Национально-освободительными революциями» АБН называл антисоветские восстания в социалистических странах Европы и национальных республиках СССР, которые в конечном итоге должны были привести к распаду Советского Союза на отдельные государства. За независимость каждого государства, при поддержке АБН, должны были сражаться национальные повстанческие движения, организованные по образцу украинской ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ):

«Революционная ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ)— это авангардная сила АБН, мирового антироссийского фронта»

В АБН считали, что широкое использование «порабощенными народами» опыта ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) позволит избежать ядерной войны. Во-первых, атомные бомбы бесполезны против партизан. Во-вторых, идея свободы от «русского угнетения» разложит Советскую армию, в которой служит огромное количество представителей «порабощенных народов», что дополнительно усилит повстанческие движения за счет распропагандированных советских солдат и советского оружия.

В итоге СССР должен был погибнуть, раздираемый восстаниями и другими внутренними конфликтами. Но разорвать единую страну на национальные республики было недостаточно. В АБН считали, что «Россия как конгломерат народов должна прекратить свое существование, независимо от названий и конституционных форм», поскольку многонациональное устройство России «составляет основу ее империализма». Русские в этом случае могли претендовать на национальное государство, но только «в рамках этнографических территорий».

Iker rubí Франсиско Франко

У концепции АБН нашлись влиятельные сторонники на Западе. Один из них — британский генерал-майор Джон Фредерик Чарльз Фуллер— военный теоретик танковой войны, сотрудничавший с нацистами, член Британского союза фашистов, близкий друг и ученик известного оккультиста Алистера Кроули.

В 1951 году Фуллер, при участии Ярослава Стецько, написал работу «Как победить Россию». Он раскритиковал западную политику сдерживания и порекомендовал психологическое наступление, направленное на подрыв советской власти в СССР, в сочетании с сильной военной оборонительной стратегией. В другой работе на ту же тему «Россия не непобедима» Фуллер назвал АБН и НАТО двумя составляющими успешной войны против коммунизма:

«Если в [организации] Атлантического договора… можно найти потенциальный фронт против СССР, так только в Антибольшевистском блоке народов нужно искать потенциальный второй фронт… Каждый из этих фронтов является одинаково важным, потом что один без другого не может достичь цели — не только сдержать коммунизм, но и уничтожить большевизм».

Глава Шотландской лиги за европейскую свободу Джон Ф. Стюарт ознакомил премьер-министра и представителей министерства иностранных дел Великобритании с идеями Стецько-Фуллера, однако в Лондоне решили, что заявленные возможности антисоветских повстанческих движений сильно преувеличены.

Бурную деятельность украинских эмигрантов оценило правительство ФРГ, которое с 1951 году начало финансировать АБН. Это позволило организации активнее распространять свои идеи, которые в будущем легли основу объединения антикоммунистов всего мира. АБН издавал газеты на нескольких языках, проводил антикоммунистические митинги и демонстрации в разных странах, обращался с воззваниями и декларациями к ООН и национальным правительствам. Руководители АБН непрерывно вели переговоры о сотрудничестве с антикоммунистическими организациями во многих странах мира.

В январе 1955 года Ярослав Стецько посетил Испанию, где встретился с диктатором Франсиско Франко, генеральным секретарем Фаланги Раймундо Фернандес-Куэстом, министром иностранных дел Испании Альбертом Мартином-Артайо и военным министром Испании, командиром «Голубой дивизии» Агустином Муньос Грандесом. Также Стецько побывал в знаковой для франкистов крепости Алькасар в Толедо и посетил генерала Москардо, командовавшего ее обороной.

Уильям Тимим. Портрет Чан Кайши. Около 1944

Получив поддержку официального Мадрида, Стецько вылетел на Тайвань — крупнейший центр антикоммунистического движения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, в то время Азиатско-Тихоокеанский регион был центром ожесточенной борьбы коммунистической и капиталистической мировых систем. В 1948 году Корея разделилась на коммунистическую Северную и капиталистическую Южную. В 1949 году противники Мао Цзэдуна из китайской национальной партии Гоминьдан проиграли гражданскую войну за материковый Китай, но смогли удержать остров Тайвань. В 1954 году после победы над французами в битве при Дьенбьенфу коммунисты взяли власть на севере Вьетнама.

В 1954 году представители антикоммунистических сил Южной Кореи, Южного Вьетнама, Тайваня и Филиппин создали Антикоммунистическую лигу народов Азии (АПАКЛ) со штаб-квартирой в Сайгоне — столице Южного Вьетнама.

По приглашению АПАКЛ в конце 1955 года Ярослав Стецько посетил Тайвань. Там его приняли на уровне лидеров иностранных государств — в аэропорту высокого гостя встречал министр внутренних дел Тайваня Ку Чен-канг, представители АПАКЛ и десятки журналистов. На следующий день Стецько присутствовал на трибуне во время военного парада в честь национального праздника Китая. Затем он встретился с министром иностранных дел и президентом парламента Тайваня, китайскими сенаторами, послом Южной Кореи, а также с президентом Тайваня —Чан Кайши, который предложил объединить усилия в борьбе с большевизмом.

Picryl.com Хорхе Прието Лауренс

Стецько поддержал тайваньского диктатора и призвал создать единый центр антибольшевистских народов Востока и Запада, выработать общую стратегию борьбы с мировым коммунизмом:

«Я надеюсь, что мой визит станет началом сотрудничества между АПАКЛ и АБН», — подчеркнул Стецько в одной из своих речей.

24 октября 1955 года в столице Тайваня городе Тайбэе АБН и АПАКЛ подписали договор о совместной борьбе против коммунизма и российского империализма.

Отметим, что АПАКЛ подчинялся главе тайваньского представительства ЦРУ Рэю Клайну, который в 60-е годы стал заместителем директора ЦРУ. Стецько и Клайн создали в районе Пэйтоу возле Тайбэя Академию политической войны (Political Warfare Cadres Academy), готовившую политических офицеров для войны с коммунистами. Это учебное заведение во многом напоминало Центр психологической войны, расположенный в американском Форт-Брэгге, и Школу Америк в Панаме.

К концу 50-х годов в мире действовало три крупных антикоммунистических объединения. В Европе — АБН, в Азии — АПАКЛ, а в Южной Америке — Межамериканская конфедерация для обороны континента (МКОК). В сентябре 1957 года по приглашению Ярослава Стецька в Мюнхен прибыли президент МКОК, бразильский адмирал Карлос Пенна Ботто, и генеральный секретарь организации, мексиканец Хорхе Прието Лоренс. Во время визита АБН и МКОК подписали договор о сотрудничестве.

Web.archive.org Дуайт Эйзенхауэр

В марте 1958 года в Мехико состоялась большая конференция представителей антикоммунистических организаций. На ней был создан исполнительный комитет для подготовки мирового антикоммунистического конгресса.

Влияние АБН на мировое антикоммунистическое движение заметили в Вашингтоне. Во время конференции в Мехико Ярослав Стецько получил американскую визу и уже в июле 1958 года выступил перед 11 членами комиссии Конгресса США. Вместо запланированных 30 минут речь об освобождении «порабощенных Москвой» народов длилась около двух часов.

На заседании комиссии присутствовал соратник Ярослава Стецько американец галицкого происхождения Лев Добрянский. Он руководил Украинским конгрессным комитетом Америки (УККА) — объединением бывших членов дивизии СС «Галичина». УККА служил каналом связи между АБН и администрацией Белого дома.

В 1959 году Добрянский предложил резолюцию «О порабощенных народах», которую принял Конгресс, а затем подписал президент США Эйзенхауэр, придав ей статус закона. Ежегодно третья неделя июля объявлена неделей народов, которые были лишены национальной независимости из-за агрессивной империалистической политики России. Для проведения демонстраций, выставок и других мероприятий в течение недели порабощенных народов, в Нью-Йорке был создан Комитет порабощенных народов, который возглавил Добрянский.

Narademo.umiacs.umd.edu Ричард Никсон

Согласно декларации, порабощенными считаются народы стран Восточной Европы, советских республик, континентального Китая, Северной Кореи, Северного Вьетнама, Тибета, а также Казакии и Идель-Урала. Этот список без изменений был взят из ранних прокламаций АБН, а упоминание таких фантастических стран, как Идель-Урал и Казакия, подчеркивает стремление авторов резолюции расчленить Россию. Антироссийскую направленность закона о «неделе порабощенных народов» доказывает и то, что он действует до сих пор, невзирая на распад СССР.

Отметим, что ученицей Льва Добрянского по Джорджтаунскому университету и его преемницей на посту главы Комитета порабощенных народов была небезызвестная Кэтрин Клэр-Чумаченко— работница администрации Рональда Рейгана, а затем жена «оранжевого» президента Украины Виктора Ющенко.

С 1958 года Ярослав Стецько и Лев Добрянский участвовали в ежегодных конференциях АПАКЛ, где собирались представители антикоммунистических движений со всего мира. Многие из них занимали высокое положение в своих странах, как, например, будущий президент США Ричард Никсон.

Ingwar Роман Зварич

Украинцы были наиболее радикальными участниками антикоммунистического движения. В течение многих лет они сохраняли высокий накал антисоветизма и русофобии. Представители АБН жестко реагировали на любые разговоры о возможности мирного сосуществования капиталистической и коммунистической систем. Они постоянно подчеркивали, что мир наступит только после уничтожения коммунизма и расчленения СССР.

Параллельно с политической деятельностью в АБН представители украинской диаспоры участвовали в антисоветском бунте в Венгрии в 1956 году, воевали в рядах американской армии в Корее и Вьетнаме. Молодых украинцев, воспитанников «Пласта» и других военно-спортивных организаций США и Великобритании, отбирали для обучения в военных учебных заведениях и для службы в силах специального назначения.

В 1959 году в Мюнхене агент советских спецслужб Богдан Сташинский ликвидировал главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеру. Через девять лет ОУН (б) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возглавил Ярослав Стецько.

В 60-е годы по инициативе АБН в США и Южной Корее были созданы учебные центры, аналогичные Академии политической войны в Пэйтоу. В них американские инструкторы готовили специалистов по нетрадиционным методам ведения войны.

В 70−80-е годы выпускники этих школ применяли опыт, полученный в Юго-Восточной Азии, против жителей стран Латинской Америки. Они создавали «эскадроны смерти», отряды «контрас» и другие террористические организации для уничтожения людей, заподозренных в симпатии к коммунистам.

В 60-е годы в антикоммунистическое движение пришло молодое поколение политиков. Так, с 1965 года в конференциях АПАКЛ стали участвовать представители молодежных антикоммунистических организаций США, Японии, Кореи, Тайваня, Вьетнама и других стран.

Одним из деятелей молодежного крыла АБН был Роман Зварич. Он работал личным секретарем у Ярослава Стецько, а также готовил агентуру для связи с националистическим подпольем на Украине.

Bundesarchiv Теодор Оберлендер в 1952 году

Во время президентства Виктора Ющенко Зварич был министром юстиции Украины. В 2014 году он начал финансировать неонацистский полк «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возглавлял штаб лидера «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрея Билецкого на выборах в Верховную раду. Также Зварич некоторое время руководил «Гражданским корпусом» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — общественно-политическим крылом организации.

В начале июля 1967 года в Мюнхене состоялась конференция, на которой было объявлено о создании Европейского совета свободы (ЕСС) — координационного центра организаций Западной Европы, которые борются с «коммунизмом и российским империализмом». Почетным президентом Европейского совета свободы стал наследник престола Австро-Венгрии, глава Панъевропейского союза и многолетний член Европарламента князь Отто фон Габсбург.

Президентом ЕСС был избран Оле Бьорн Крафт — вице-президент Европейского совета и бывший министр иностранных дел Дании. Руководителями организации стали Ярослав Стецько и ИванМаттео Ломбардо — генеральный секретарь социалистической партии Италии и бывший министр торговли этой страны. К ЕСС также присоединился видный нацист Теодор Оберлендер — участник Пивного путча и член НСДАП с 1933 года.

Делегаты конференции Всемирной антикоммунистической лиги (ВАКЛ). 1990 год

Стецько и Оберлендер знали друг друга еще со Львова, где Стецько провозглашал «незалежную Украину». В тот момент во Львове действовал батальон «Нахтигаль», состоявший преимущественно из членов ОУН (б) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а Оберлендер был его политическим руководителем.

В 1959 году суд ГДР рассмотрел дело об участии «Нахтигаля» в львовском погроме. Оберлендер, бывший на тот момент министром правительства ФРГ, заочно признан виновным в уничтожении евреев и польской интеллигенции Львова. Параллельный суд в ФРГ его оправдал, сославшись на «отсутствие доказательств» и на свидетельства 150 жителей СССР, которые в один голос утверждали, что Оберлендер невиновен. Суд ФРГ не смутило то, что большинство «свидетелей» были членами ОУН (б) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), эмигрировавшими на Запад.

Дело Оберлендера было не единственным громким судебным процессом, в котором участвовали украинские националисты. Так, в начале 50-х годов, во время работы комиссии конгресса США по расследованию массового убийства польских офицеров в Катыни АБН непосредственно влиял на ход дела и предоставил большую часть свидетелей «советских зверств».

Настоящий триумф идей АБН состоялся в сентябре 1967 года. В столице Тайваня Тайбэе прошла первая конференция Всемирной антикоммунистической лиги (ВАКЛ). Глава АБН Ярослав Стецько вошел в ее исполнительный комитет.

Flo Sorg Памятная доска в честь Ярослава Стецько и его жены

Несмотря на разногласия между антикоммунистами-сторонниками мирного сосуществования двух систем и антикоммунистами-радикалами, ВАКЛ единогласно приняла за основу своей деятельности радикальную политическую концепцию АБН.

К 1979 году Всемирная антикоммунистическая лига имела отделения более чем в 90 странах и распространила свою деятельность на пять континентов, но настоящий расцвет антикоммунистического движения произошел в 1983 году после избрания президентом США республиканца Рональда Рейгана.

Избрание Рейгана стало поворотным событием в американской внешней политике.

«Впервые за двадцать-двадцать пять лет с [АБН] консультируются по поводу передач «Радио Свобода», [транслируемых] на Украину. До Рейгана ни один из руководителей внешней политики США даже не считал необходимым встречаться с нами», — отмечал Роман Зварич.

19 июля 1983 года Ярослав Стецько и другие представители АБН посетили Белый дом, где встретились с президентом Рейганом и вице-президентом Джорджем Бушем-старшим. Во время встречи Рейган пожал Стецько руку и заявил:

«Ваша борьба — это наша борьба, ваша мечта — это наша мечта».

Ярослав Стецько умер 5 июля 1986 года. Его вдова — Слава Стецько — получила несколько сотен писем со словами соболезнования от церковных иерархов и политических деятелей разных стран, в частности от президента США Рональда Рейгана и одного из основателей ЦРУ и главы ВАКЛ генерала Джона Синглауба. Свое почтение умершему украинскому нацисту выразил и князь Отто фон Габсбург:

«Стецько всю свою жизнь был примерным украинским патриотом, который очень много сделал для своей родины. Если ему не суждено достичь окончательного успеха, то я убежден, что он посеял зерно, которое даст плоды».

Вскоре после распада СССР Антибольшевистский блок народов объявил, что его историческая миссия выполнена, и самоупразднился, но Слава Стецько продолжила дело мужа. В 1991 году она переехала на Украину, где основала партию «Конгресс украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С 2001 года она руководила западной некоммерческой организацией «Институт политического образования».

Слава Стецько трижды избиралась депутатом Верховной рады, третий раз — в 2002 году, по спискам партии Виктора Ющенко «Наша Украина». Она умерла в 2003 году, незадолго до первого Майдана, а в 2007 году президент Ющенко издал указ о чествовании памяти Ярослава и Славы Стецько на государственном уровне.

У Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не было ни идеи мирового масштаба, ни опоры на народ и его великую культуру, ни громких побед, ни государства. Но, даже проиграв войну, они десятилетиями боролись с Россией и коммунизмом. За это время украинские националисты не только не растеряли запал, но и сумели передать его детям украинских эмигрантов, а затем навязать ненависть к России жителям постсоветской Украины. Выходцы из АБН, «Пласта» и других националистических организаций продолжают влиять на государственную политику Украины, как из-за рубежа, так и изнутри страны, в том числе занимая высшие государственные должности.

Украинские националисты добиваются окончательного распада России. Они не исчезнут сами собой, а будут и дальше идти к своей цели. Нашему обществу следует перестать недооценивать врага, присмотреться к его опыту и кое-чему даже поучиться, чтобы мечты бандеровцев больше никогда не становились реальностью.