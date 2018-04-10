Алексей Цветков
Последние публикации
Энтеббе: Политическое насилие в Германии, Израиле и везде
Бразильский режиссер Жозе Падилья, любимые темы которого — героическая стрельба, самоотверженный спецназ, незаконные вооруженные формирования, интриги спецслужб и третий мир («Элитный отряд», «Нарко», ремейк «Робокопа»), снял воспитательный фильм о политическом насилии, сверяясь с новыми...
10 апреля 2018
«Все деньги мира» Ридли Скотта: богатые тоже плачут
Начнем с того, о чем обязательно будут писать все. Изначально режиссер хотел на роль Гетти именно Пламмера, но продюсеры настояли на Спейси, как на более узнаваемом и кассовом лице. В «возрастном» гриме Спейси не был похож ни на себя, ни на Гетти. Потом начался ураган вокруг харрасмента, Спейси...
21 февраля 2018
Троцкий – сериал: интеллигенция, террор и Библия
Главные темы финальной порции сериала — запуск машины систематического террора и избавление от интеллигенции. Теперь Троцкий — идеократ, который не различает личного и общего и крутит государственную мясорубку, скармливая ей конкурентов. Он следит за их расстрелами ночью прямо из своего окна. Но...
10 ноября 2017
Троцкий – сериал: Ленин ни при чем!
Одна из задач сериала — решить проблему Ленина. Не может быть один и тот же человек и строителем нового «советского царства», спящим в Мавзолее вечным сном (сохраняя при этом внушительный народный рейтинг), и окончательным разрушителем «России, которую мы потеряли». Для массового сознания это...
9 ноября 2017
Троцкий – сериал: сверхлюди, евреи и кролики
Главная тема вчерашней порции показанного — еврейская. Антисемитизмом буквально пронизан весь народ снизу доверху, и тот, что за революцию и тот, что против. Теперь это важнейшее объяснение конфликта Троцкого с миром. Двойственность героя была заявлена ещё до премьеры через игру в доброго и злого...
8 ноября 2017
Троцкий — сериал: секс и внешняя угроза
Сегодня, 7 ноября, у нас важная историческая дата. 138 лет герою сериала. Не каждый сам себе на день рождения подарит революцию. В первой порции показанного две главные фразы: «Это как секс, нет, это и есть секс!» — объясняет Парвус про революционное лидерство и «Сколько, по-вашему, нужно денег...
7 ноября 2017