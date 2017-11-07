Сегодня, 7 ноября, у нас важная историческая дата. 138 лет герою сериала. Не каждый сам себе на день рождения подарит революцию.

Диего Ривера. Третий Интернационал. 1933

В первой порции показанного две главные фразы: «Это как секс, нет, это и есть секс!» — объясняет Парвус про революционное лидерство и «Сколько, по-вашему, нужно денег, чтобы развалить Россию с помощью революции?» — спрашивает у Парвуса условный «немец», всё время занятый дрессировкой своего холеного дога.

Две эти фразы исчерпывают моральный код путинизма: не допустить в стране разнузданной оргии и спасти страну от политического влияния Запада, который мечтает взорвать наше государство изнутри.

Именно Парвус пока самый загадочный и «движущий судьбу героя» персонаж. Он занят раскруткой революционера как звезды — важно всё: одежда, манеры, речь, женщина. Парвус — рука (железная, но в бархатной перчатке) пресловутой «закулисы», вечно умышляющей против нас и использующей амбициозных евреев в своих антироссийских целях.

Троцкий идёт сквозь блоковскую (из «Двенадцати») мировую метель на паровозный зов, чтобы очнуться на «празднике смерти» в Мексике (привет Эйзенштейну!). Но сначала у него будет секс в бронепоезде с экзальтированной декаденткой, которую заводят близкая смерть и оружие. А сразу после секса речь перед солдатами и расстрелы каждого десятого. В действительности «валькирия революции» Лариса Рейснер была в тот момент отнюдь не дамой в песце, а комиссаром разведотряда, и про неё Всеволод Вишневский написал «Оптимистическую трагедию». Монструозный бронепоезд Троцкого словно выкатился из «Рельсов» киберпанка Мьевиля. Поездов в фильме вообще много. На одном из них Троцкий едет в Вену спорить с Фрейдом. Стук паровозных колес задает сексуальный ритм всего действия.

Сериальный Фрейд несет водевильную ахинею, не имеющую ничего общего с психоанализом, и Троцкий на неё так же водевильно реагирует. В реальности они вообще не встречались, но в Вене Троцкий много общался с учеником Фрейда Адлером и о психоанализе уважительно говорил, что тот приподнял крышку над колодцем бессознательного.

Цитата фильм «Троцкий». реж. Александр Котт, Константин Статский. 2017. Россиия Троцкий

Рассуждения сериального Троцкого о «женской» природе толпы, которой нужно овладеть для её же счастья, скорее подходят Гитлеру и Геббельсу. Исторический Троцкий всегда, рассуждая о массах, исходил из того, к каким классам и группам они относятся, в чем состоит их экономический интерес и насколько они способны этот интерес политически артикулировать.

Когда начинается слепящая тьма, дым, паутина, скорпионы, бешеный монтаж и призраки, сквозь которых проходят пули, — это нам напоминают, что у сериала тот же оператор и продюсер, что и у подзабытых «Дозоров».

Если вы действительно хотите что-то понять в происходящем, наберите в искалке слова «фрейдомарксизм», «второй съезд РСДРП», «перманентная революция».