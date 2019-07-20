Александра Шилова
Последние публикации
Москва или Калькутта? Топ-7 самых застроенных районов столицы
Плотность населения в Москве, по данным статистиков, составляет около 5 тысяч человек на 1 кв. км, что в разы ниже показателей в некоторых других столицах мира. По густонаселённости столицу России опережают и подмосковные города. По идее москвичи не должны сталкиваться с длинными пробками и давкой...
20 июля 2019
«Филиал ада»: как жить в плотно застроенных городах Подмосковья?
На сегодняшний день, по данным Мособлстата, плотность населения в Москве составляет около 5 тысяч человек на 1 км². Москвичи часто жалуются на плохую экологию, дорожные пробки и недостаток бесплатных парковочных мест. Сложно представить, но в некоторых подмосковных городах дела обстоят ещё хуже...
18 июля 2019
Кварталы с «ароматом»: чем дышат соседи очистных сооружений Москвы?
В Москве активно ведётся поиск территорий под застройку. То и дело новые жилые комплексы появляются в самых непредсказуемых местах. Ещё недавно москвичи с недоумением обсуждали, зачем плотно застраивать старые пустыри, скверы или гаражные комплексы, а уже сегодня власти приготовили новый сюрприз...
17 июля 2019
Отравленное Подмосковье: как область задыхается и утопает в мусоре
Переполненные мусорные полигоны и новые мусоросжигательные заводы, расположенные вблизи населенных пунктов, — одна из самых острых проблем Московской области на сегодняшний день. Ежедневно жители региона задаются одним и тем же вопросом: зачем им различные блага в виде высоких технологий...
10 июля 2019