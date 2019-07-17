В Москве активно ведётся поиск территорий под застройку. То и дело новые жилые комплексы появляются в самых непредсказуемых местах. Ещё недавно москвичи с недоумением обсуждали, зачем плотно застраивать старые пустыри, скверы или гаражные комплексы, а уже сегодня власти приготовили новый сюрприз. На этот раз жилой квартал площадью более 250 тысяч квадратных метров появится в районе Печатники на месте промзоны по адресу улица Шоссейная, владение 90. И все бы ничего, если бы эта промзона не прилегала к Курьяновским очистным сооружениям (КОС), которые принимают отходы с 60% территории Москвы, некоторых областных городов и являются крупнейшими как в России, так и во всей Европе.

Владимир Югасов ИА REGNUM Район Печатники. Москва

Новый квартал станет не первым соседом КОС. В непосредственной близости к ним уже расположен микрорайон Курьяново. В основном здесь живут бывшие и действующие работники станции аэрации, их жены, мужья, дети, внуки и даже правнуки. Поговорив со старожилами, нетрудно узнать заранее, с какими проблемами придется столкнуться, поселившись в новостройке. А рассказать им есть что.

Stroi.mos.ru Проект строительства жилых домов

«Я живу здесь 15 лет и за это время так и не смогла привыкнуть к тошнотворному запаху. В первые годы, как я сюда приехала, мне ежедневно не хотелось открывать окна и выходить на улицу, а сейчас как-то смирилась», — призналась в беседе с корреспондентом ИА REGNUM жительница Ольга Столповская.

По словам Станислава Горячева, дом которого расположен в километре от станции, хуже всего приходится весенними и летними ночами. Спать с закрытыми окнами душно, а если их открыть, то вся комната наполнится удушающим зловонием.

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Но справедливости ради местные жители отмечают, что после реконструкции очистных сооружений, которая длилась десять лет и завершилась в марте 2018 года, запах нечистот значительно ослаб и стал появляться гораздо реже.

«Я редко чувствую запах канализации, где-то раз в неделю, и не весь день, а только вечером или ночью. Ещё восемь лет назад, когда я только заселился, пахло гораздо чаще и сильнее», — рассказал горожанин Илья Ткач.

Сложно представить, как, а главное чем дышали местные жители до реконструкции, если сейчас, по их мнению, запах почти не ощущается. Для неподготовленного гостя микрорайона «аромат» не только неприятный, но и болезнетворный. В первые часы пребывания в Курьяново начинает болеть голова, ещё через несколько — появляется общее недомогание, и подступает тошнота. После этого хочется уехать и никогда не возвращаться в зловонное место.

К строительству нового жилого квартала курьяновцы относятся неоднозначно. К примеру, Светлана Казакова, которая прожила в микрорайоне 62 года, считает, что это хорошая идея. По мнению пенсионерки, запах от очистных сооружений не такой сильный, чтобы отказываться от строительства. Она придерживается позиции: «Скажи мне, кто твой друг (в нашем случае сосед), и я скажу, кто ты». Если в Курьянове запах слабый и появляется только ночью или после дождя, то и жители будущего квартала не испытают особого дискомфорта. Но так ли это?

Stroi.mos.ru Проект строительства жилых домов в Печатниках

Дело в том, что Курьяново — это микрорайон, который похож на небольшой посёлок (даже не городского типа): старенький ДК, несколько магазинов, школа, детский сад, двухэтажные дома, трёх-четырёхэтажные, пятиэтажки, которые местные жители пренебрежительно называют башнями и, самое главное, большое количество зелёных насаждений и высоких деревьев.

Растительность поглощает неприятные запахи и вырабатывает кислород, благодаря этому дышать в Курьянове всё-таки можно.

Но будущий квартал — это не второе Курьяново. На месте промзоны планируется построить высотные дома по программе реновации, два детских сада, школу, паркинг на 600 машин, многофункциональный комплекс, административный центр и производственный технопарк. Есть большая вероятность, что и так неблагоприятная окружающая среда не только не станет лучше благодаря богатой растительности (ей вряд ли выделят достаточно места), но и, возможно, ухудшится за счёт выхлопных газов машин и других прелестей каменных джунглей.

Такого же мнения придерживается и житель Курьянова Станислав Горячев.

«Я слышал про застройку промзоны и, если честно, считаю, что это глупая идея. Выделят деньги из московского бюджета, настроят многоэтажек вплотную друг к другу без единого зелёного клочка, а жить там кто будет? Я бы не переехал туда, даже если бы мне предложили пятикомнатную квартиру с джакузи, притом совершенно бесплатно», — поделился мнением Станислав.

Кроме того, жители нового квартала могут столкнуться с проблемой посерьёзнее самого неприятного запаха. В нескольких километрах от предполагаемого строительства находится лесополоса района Москворечье-Сабурово. Не так давно в этом месте экологи обнаружили многократное превышение уровня радиации.

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Неизвестно, как сразу два неблагоприятных фактора отразятся на здоровье жителей будущего микрорайона. Всё же Курьянова радиация не коснулась. Хотя местные жители и мирятся со зловонием, но в то же время они воспитывают здоровых детей и живут до преклонного возраста. Как будет жить население нового квартала?