Плотность населения в Москве, по данным статистиков, составляет около 5 тысяч человек на 1 кв. км, что в разы ниже показателей в некоторых других столицах мира. По густонаселённости столицу России опережают и подмосковные города. По идее москвичи не должны сталкиваться с длинными пробками и давкой в метро. Но всё же сталкиваются. Всё дело в том, что плотность населения в Москве неоднородная. Если на территориях у границы с Калужской областью на 1 кв. км проживает 19 человек, то в районах «старой» столицы показатель достигает целых 30 тысяч. Специально для читателей мы подготовили топ-7 самых густонаселённых районов Москвы.

Аристарх Лентулов. Москва. 1913

Gregory A. Kharikoff Новые дома и старые сады. Зябликово

Зябликово

Зябликово — это самый густонаселённый район Москвы, в котором на 4,4 кв. км приходится 133 тысячи человек, что составляет больше 30 тысяч человек на кв. км. Его жители как огня боятся строительства новых ЖК и заселения в них новых жильцов. Они беспокоятся, что инфраструктура не сможет выдержать ещё больший поток людей и автомобилей.

«Не дай бог, ещё один жилой комплекс. В нашем районе появятся новые люди, новые машины, новые пробки и новые проблемы», — высказал свои опасения Константин Авентов в сообществе «Подслушано Зябликово».

Местным и правда есть, чего опасаться. Уже сейчас в Зябликове ощущаются трудности с обеспечением комфортной жизни населения, проявляющиеся в первую очередь в отсутствии качественных дорог, удобных развязок и парковочных мест.

«Парковок ограничено, инфраструктуры нет (должна построиться в планах, но, как всегда, забудется) и главное — нет новых дорог, развязок, съездов и т. д. Вечные пробки, которые с каждым новым жителем, с каждой новой машиной становятся только больше», — написал Александр Казаков в сообществе «Зябликово».

Если бы Зябликово было отдельным городом, то по плотности населения оказалось бы на втором (!) месте в мире после столицы Филиппин Манилы, где живут 43 тысячи человек на одном квадратном километре. Даже в индийской Калькутте более просторно.

Стенд с фотографиями Новокосина в центре района

Новокосино

В Новокосино живет 108 тысяч человек, при том что площадь района всего 3,6 кв. км. Это чуть меньше, чем 30 тысяч человек на кв. км.

Жители, понятное дело, не в восторге от такого количества соседей. Их не устраивает даже не сам факт строительства новых ЖК, а их непригодность для комфортной жизни, так как многие из них не обеспечены даже парковками, не говоря уже о школах, садах и детских площадках.

«Я не знаю, где мы так провинились, что на нас обрушилось такое зло, это строительство новых микрорайонов рядом, с «человечниками» по 50 этажей. И ведь там нет ничего. Плодятся там, а потом занимают места наших детей в садах и школах», — так обрисовал обстановку в этом районе Москвы Александр Силаев в сообществе «Подслушано Новокосино».

Однако местных волнует не только будущее детей — ежедневные проблемы с транспортом также заставляют их проклинать перенаселенный район столицы.

«Машину у метро поставить негде уже в 6 утра, все места заняты! Паркуюсь только во дворах, иногда очень далеко от метро», — высказал своё недовольство в сообществе «Новокосино» Андрей Данилов.

Leonrid Гастарбайтеры митингуют перед управой «Восточное Дегунино» в Москве

Дегунино Восточное

Площадь Восточного Дегунино — 3,8 кв.км. На этой территории проживает 99 тысяч человек, что составляет немного больше 26 тысяч человек на кв. км.

Жителям района некуда ставить свои машины — все автостоянки переполнены. Из-за нехватки парковок машины оказываются брошенными на газонах и клумбах, за что их владельцы периодически получают штрафы от ГИБДД, а от недовольных соседей — ругательства. Вынужденные «отвоевывать» место под солнцем для своих автомобилей водители приглядываются к бесхозным и менее популярным территориям в округе, не понимая, почему их нельзя на официальном уровне пустить в дело и обустроить на них паркинги.

«У нас в районе проблема с парковками. И если есть участок, который не запланирован под озеленение и не используется по назначению, то с прагматичной точки зрения его вполне можно отвести под парковку», — делится соображениями, как решить вопрос с автостоянками, администратор сообщества «Дегунино Восточное».

Но не только машинам не хватает места в этом районе столицы. Некоторые жители жалуются на маленькие непригодные для досуга малышей детские площадки.

«У нас во дворе детской площадкой зовется кусок асфальта метр на метр с одной горкой на нем. Какой ребенок захочет там играть? Это даже небезопасно», — возмущается Игорь Воронин в сообществе «Дегунино Восточное».

Lesio Народный парк Ломоносовского района Москвы

Ломоносовский

Плотность населения Ломоносовского района составляет больше 26 тысяч человек на кв. км. На площади 3,3 кв. км здесь живет 88 тысяч человек.

Жители этого района, как и других, приведённых выше, также сталкиваются с пробками и нехваткой парковочных мест. Они даже предлагают продать машины и пересесть на автобусы и маршрутки. Но вряд ли это когда-то случится — общественный транспорт тогда попросту не справится с таким наплывом пассажиров.

В Ломоносовском районе тесно не только машинам, но и детям, и домашним животным.

«Я не оправдываю нарушение правил дорожного движения тем, что нет другого места для парковки. Также меня не устраивают дети, орущие под моими окнами, и собаки, гадящие в моем дворе. Я говорю о том, что нужно относиться с пониманием к автовладельцам в той же степени, что к мамашам и собачникам. Всем нужно место, и всем его не хватает, и уже никогда не будет хватать», — написала Мария Савельева в сообществе «Ломоносовский район».

Alexander V. Solomin Бибирево

Бибирево

В Бибирево 160 тысяч человек живёт на 6,4 кв. км. Это примерно 25 тысяч человек на кв. км.

Чтобы доехать до работы, жители этого района каждый день сталкиваются с большими трудностями. Транспортная система уже сейчас не справляется с наплывом пассажиров, а ведь район продолжают застраивать, и на его территории планируют построить ещё не один ЖК.

«Кошмар! В автобус и сейчас не влезть, и ещё за МКАДом строят жилой комплекс. Песец нашему тихому Бибиреву», — пожаловался на разрастающуюся как снежный ком проблему Алексей Царев в сообществе «Бибирево».

Всем понятно — и жителям района, и застройщикам, что территория не предназначена для такого количества людей. Высотки появляются в самых неблагоприятных для жизни местах, например, у дорог, оживлённое движение на которых не прекращается ни днём, ни ночью. А это и постоянный шум, мешающий нормальной жизни, и выхлопные газы, отравляющие воздух.

«Мы живем на улице Плещеева, и окна выходят как раз на дорогу. Дышать нечем уже сейчас, а при любом расширении и увеличении количества проезжающих машин что будет? Ведь дома близко к дороге! И все жители, кто живет на этой улице, против! Как дышать всем этим и терпеть шум?» — разместила даже не недовольство, а настоящий крик души Наталья Сурганова в сообществе «Подслушано Бибирево».

Beskudnikovo.mos.ru Бескудниково

Бескудниковский район

В Бескудниковском районе плотность населения составляет почти 24 тысячи человек на кв. км. На площади 3,3 кв. км здесь живет 79 тысяч человек.

Жители устали от бесконечных пробок. Некоторые даже предлагают решение транспортного коллапса таким образом: «Меньше домов нужно строить и дороги шире делать, вот тогда не будет пробок», — категорично высказался в сообществе «Бескуда» Михаил Шнайдер. Вот только эти дельные предложения местных жителей явно не соотносятся с программой реновации.

Во всех бедах этого района столицы местные винят чересчур плотную застройку. По их мнению, через несколько лет Бескудниковский район превратится в консервную банку со шпротами, в которой невозможно будет и пошевелиться, а не то что проехать по его дорогам на автомобиле.

«Надоело! Дома тыкают все больше, ближе и выше. Если так и дальше пойдет, то скоро мы превратится в шпротины, которые не смогут даже пошевелиться в своей консервной банке!» — вот такую нерадостную перспективу обозначила Алена Романовская в сообществе «Бескуда».

Zuzino.mos.ru Зюзино парк

Зюзино

Площадь Зюзино — 5,4 кв. км. На ней проживает 127 тысяч человек, а это примерно 23 тысячи человек на кв. км.

В этом районе возмущены действиями (а точнее бездействиями) недобросовестных застройщиков, которые сдали ЖК практически без парковочных мест.

«У нас 248 квартир и 40 машиномест», — констатирует факт Елена Белюкова в сообществе «Зюзино». Такое количество автомобилей людям просто некуда ставить, поэтому по вечерам жители бьются за каждое свободное место около дома, а иногда и в соседнем дворе.

Удовлетворить, казалось бы, простую и законную потребность населения Зюзина в спокойном и комфортном проживании, как бы об этом не мечтали жители, не удастся, потому как территории катастрофически не хватает. Если создать столько же парковочных мест, сколько в районе насчитывается квартир, то тогда не останется ни одного свободного клочка земли под детскую площадку и зелёные насаждения. А если отдать предпочтение последним, оборудовав, как полагается, в достаточном количестве детские игровые и зелёные зоны, то не чаще ли водители будут нарушать ПДД, паркуясь в неположенных местах?

Это и пытался объяснить возмущённым жителям Игорь Дронов в сообществе «Зюзино»:

»И все-таки, если исполнить ваши требования о большем количестве парковочных мест, то где вы будете ставить детские площадки, аллеи, парки, лавочки? Где? Мест ведь свободных не будет, всё в бетон замуруют».

Если оставить за скобками все другие аспекты и проблемы жизни в густонаселённом районе, оставив самые насущные, такие как парковка, площадки и скверы, то всё равно получается замкнутый круг. И заключены в нём все жители, потому что все они, без исключения, страдают от нехватки территории из-за плотной застройки новыми жилищными комплексами. Застройщики отказывают автовладельцам в парковочных местах якобы в пользу детских площадок и парковых зон, чтобы было где играть детворе и сидеть на лавочках пенсионерам. Водители же в поисках стоянки для своих машин поближе к дому и ввиду отсутствия свободных мест вынуждены пользоваться детскими площадками, тротуарами и скверами, что не может нравиться соседям, да и им самим тоже. Но есть ли у них другой выход? Машину же нужно где-то поставить, не затащишь же её с собой в квартиру!

Когда происходит заселение новых ЖК, разомкнуть этот круг уже невозможно. А не допустить его образования на стадии проектирования — все шансы у застройщиков есть. Только хотят ли они ими воспользоваться, ведь даже простому обывателю понятно, насколько выгодным способом отработки вложенных средств является плотная застройка территорий.