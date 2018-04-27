Александр Журавель
Последние публикации
Предатели в Земле Русской: бояре-крамольники XI века
Летописные формулы «князь и его бояре», «князь с бояры» встречаются столь часто, что у историков не возникало сомнений в том, что бояре — это древнерусская знать, связанная с князьями столь тесно, что ее статус и ее благополучие впрямую зависят именно от князей. Бояре служили князю, входили в его...
27 апреля 2018
Предатели в Земле Русской: воеводы X века и братоубийство
Древнерусская знать — в источниках ее представителей именуют воеводами, боярами, отчасти дружиной — в силу своего промежуточного положения была «обречена» совершать предательства. Промежуточное их положение заключалось в том, что, с одной стороны, бояре и воеводы являлись представителями городских...
24 апреля 2018
Предатели в Земле Русской: киевский вариант
Ошибочно думать, что политическое развитие средневекового Новгорода уникально и в корне отличается от общерусского, что демократические, вечевые, традиции свойственны только ему. На деле демократическая волна нахлынула в XII в. на всю Русскую державу, и о Новгороде мы говорим преимущественно потому...
22 апреля 2018
Предатели в Земле Русской: новгородский вариант
«Революция» 1136 г., в ходе которой новгородцы предъявили своему князю ряд обвинений, как бы сейчас сказали, экономического и политического характера, возникла не на пустом месте. Суть ее заключалась в изменении статуса местной княжеской власти: из посадника, представителя киевского князя в данной...
21 апреля 2018
Предатели в Земле Русской
Тема предательства в русской истории, затронутая в статье «Кибальчиши в царстве плохишей», многогранна и непроста. И — повторимся — плохо известна не только широкой общественности, но и даже историкам-профессионалам. Об этом не говорят учителя в школе, на это редко заостряют внимание студентов...
1 апреля 2018
Кибальчиши в царстве плохишей
Шли мальчишки не за славой, В бой просились со слезами. Умирали в черных травах, Стон последний сжав губами… В. Коркин Уже стало общим местом утверждение, что уничтожение СССР — дело рук мальчишей-плохишей. Но смысл его ныне не всякий и поймет. Появилось как минимум два поколения, которые не читали...
30 января 2018